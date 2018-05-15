Seçim Günlüğü (15 Mayıs 2018) Akşener'den Demirtaş çağrısı

KONDA: AKP, PARLAMENTO ÇOĞUNLUĞUNU YİTİREBİLİR

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 24 Haziran seçimlerini Reuters'a yorumladı. Ağırdır, Tayyip Erdoğan'ın oyunun AKP'den fazla olduğunu, Erdoğan seçilse bile AKP'nin parlamento çoğunluğunu yitirebileceğini söyledi. Ağırdır, HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı konusunda ise "HDP yüzde 10-12 arasında dolaşıyor. Bu demek ki baraj riski de taşımakta" dedi.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP parlamento çoğunluğunu yitirebilir KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi, AKP'nin parlamento çoğunluğunu yitirebileceğini söyledi.

AKŞENER'DEN 'DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ' ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Akşener, "Demirtaş henüz bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayısıyla diyelim ki seçimler bitti, aradan üç ay geçti ve kendisi beraat etti. Peki o aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?" dedi.

Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli' çağrısı İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısını yaptı.

YILDIRIM: CUMHURBAŞKANLIĞI KADAR MECLİS SEÇİMİ DE ÖNEMLİ

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde bir dedikodu yayıyorlar. Milletim de bunu bilsin. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil. Gerisi çok önemli. Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Çünkü Meclis güçlü olunca yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak, onun önünü açacak. Hep birlikte yasamayla yürütme Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için canla başla çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yıldırım, muhalefet sözcülerinin, "emeklilere bayram ikramiyesi" konusunda vatandaşların kafalarını bulandıracak açıklamalar yaptığını öne sürerek, "AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun, bakılmadan, her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta" dedi.

Yıldırım, "(Emeklilere ikramiye) Şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er, erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak" ifadesini kullandı.

Yıldırım: İslam ülkeleri İsrail'le ilişkilerini gözden geçirmeli AKP'nin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İsrail ordusunun Gazze katliamını kınadıklarını açıkladı.

HDP'DEN SEÇİM KLİPLERİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da seçimleri için hazırladığı video klipleri kamuoyuyla paylaştı.

HDP seçim için hazırladığı video klipleri yayınladı Halkların Demokratik Partisi, 24 Haziran seçimleri için hazırladığı 'Em li vir in!' ve 'Senle değişir' adlı şarkıların video kliplerini yayınladı.

DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Avukatları, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.

Selahattin Demirtaş için tahliye talebi Cumhurbaşkanı aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından avukatları Demirtaş'ın yargılandığı ana dava için tahliye talebinde bulundu.

ERDOĞAN: SİSTEMİ TIKAYACAK GELİŞMELERE İZİN VERMEYİZ

Bloomberg TV'ye konuşan Tayyip Erdoğan, seçimde AKP'nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline dair "Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemin önünü açtım" dedi.

Erdoğan: Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz Erdoğan 'Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım' dedi.