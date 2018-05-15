Erdoğan 'Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım' dedi.

Bloomberg TV'ye konuşan Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Mecliste çoğunluğu kaybetme ihtimali durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya "Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım" yanıtı verdi. Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davada 5 ithamdan suçlu bulunan Hakan Atilla için ise "Kesinlikle suçsuzdur, beraatini bekliyoruz" ifadelerini kullandı ve ABD yargısına "Atilla'yı suçlu ilan etmek Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir" diye seslendi. Halkbank'a çok büyük haksızlık yapıldığını savunan Erdoğan, davaya ilişkin "Türkiye-ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum" dedi.

İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg TV'ye konuk oldu. Ekonomiden 24 Haziran seçimlerine, Reza Zarab'ın itirafçı olduğu Hakan Atilla davasından dış politikaya pek çok değerlendirmede bulunan Erdoğan, Başkanlık seçimlerini kazanması halinde para politikalarında daha etkili bir rol oynayabileceğine vurgu yaptı.

'MERKEZ BANKASI İLE İLİŞKİMİZ, AYNI İSTİKAMETTE DEVAM EDECEK'

Erdoğan, Merkez Bankası yönetimi ile olan ilişkisinin ne şekilde devam edeceğine bir ilişkin bir soruya "Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

'ABD VE AVRUPA İÇİN MEŞRU OLAN ŞEY BİZİM İÇİN GAYRİMEŞRU OLMAZ'

Başkan olarak para politikalarında daha etkin rol oynayacağını kaydeden Erdoğan, küresel ölçekte para politikalarında uygulanan yönetişim ilkelerini Türkiye'de de uyguladıklarını ve uygulayacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Bu yönetim anlayışı Amerika'da ne ise, Avrupa'da ne ise, Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Onlar için meşru olan bir şey bizim için gayrimeşru olamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Ülkemize asla kaybettirmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

'ABD'NİN FAİZ POLİTİKASI BİLİNİYOR, BUNUN YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin faiz politikasının bilindiğini, bunu yeniden keşfetmeye gerek olmadığını ve uluslararası anlamda da diğer ülkelerin faiz politikalarının bilindiğini belirterek "Biz de adımlarımızı ona göre atıyoruz, değerlendirmelerimizi en ince şekilde ona göre yapıyoruz. Ona göre de kendi kararımızı vereceğiz" dedi.

'7 HAZİRAN'DA SİSTEMİ TIKAMAK İSTEYENLER OLDU…'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili olarak, kendisinin Başkanlığı kazandığı, ancak parlamentoda karışık bir tablonun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:,

"Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. Sistemi tıkayacak herhangi bir gelişmeye izin vermeyiz. 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

Bloomberg'in binasında Guy Johnson'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;

* Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz.

* Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

* Faiz tek haneliye geldiği zaman yatırımlarda patlamalar meydana geldi.

* Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir.

* Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur.

* Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir.

* Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.

* TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz.

* Para politikası için daha fazla sorumluluk alacağım.

* TCMB'nin Cumhurbaşkanı sinyallerini kenara koyacak hali yok.

* Para politikasında etkin Cumhurbaşkanı görüntüsü vermeliyiz.

* Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole, doğalgaza bağımlılığımızdır.

* Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi.

* Savuna ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız

* Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor.

* Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz.

* Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz.

* ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım.

* Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor.

* Türkiye-ABD ilişkilerini yerle yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum.

* Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur, beraatini bekliyoruz.

* Atilla'yı suçlu ilan etmek Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir.

* Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışı farklı olacak.

* Halk para politikasında sıkıntıya düştüğünde hesabı başkandan sorar.

* Para politikalarında etkin olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz.

* Merkez Bankası ilişkilieri şimdi nasılsa bundan sonra da öyle devam edecek.

* 40 gün sonra Türkiye çok farklı bir döneme uyanacak.

* 7 Haziran'da sistemi tıkamak isteyenler oldu, Cumhurbaşkanı olarak önümü açtım.

* Yaptırımları sürekli duymaktan bıktık.

* Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na göre İran edmlerini yerine getirdi.

* Bölgenin gerginliklere gitmesini istemiyoruz, bu bölge yoruldu.

* (Gazze katliamı) Böyle bir şey olamaz, sorumluları Netanyahu ve Trump. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 10:12

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