Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, hakkında verilmiş bir yargı hükmü bulunmadığına dikkat çekip HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyasını diğer adaylarla eşit koşullarda yapmasını arzu ettiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Akşener bugün yabancı basınla buluşmasında Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti: "Demirtaş henüz bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayısıyla diyelim ki seçimler bitti, aradan üç ay geçti ve kendisi beraat etti. Peki o aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?"

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Demirtaş'ın adaylığını resmen tescil ettiğini hatırlatan Akşener, "Biz hukukun herkes için eşit, tarafsız ve objektif işlemesi gayreti içindeyiz. Siyasetçilerin, aydınların, gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Aday gösterilmiş bir kişinin de kampanyasını rahatlıkla bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim" dedi.

HDP, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin adayı olan Demirtaş'ın tahliye edilmesi talebiyle bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Demirtaş Kasım 2016'dan bu yana Edirne cezaevinde tutuklu bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 15:07

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