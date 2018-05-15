Selahattin Demirtaş için tahliye talebi

Cumhurbaşkanı aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından avukatları Demirtaş'ın yargılandığı ana dava için tahliye talebinde bulundu.

Avukatları, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulanacağı belirtilmişti.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre Avukatlar bu sabah Demirtaş'ın tutuklu olarak yargılandığı ana dava için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçelerini sundu. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (15 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 10:20

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