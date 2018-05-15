HDP seçim için hazırladığı video klipleri yayınladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da seçimleri için hazırladığı video klipleri kamuoyuyla paylaştı.

HDP, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kürtçe ve Türkçe olmak üzere propaganda amaçlı iki video klip hazırladı. "Em li vir in'" ve "Senle değişir" isimli şarkıların video klipleri kamuyouna sunuldu. (HABER MERKEZİ)

HDP ve Selahattin Demirtaş'ın seçim manifestosu

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 11:19

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