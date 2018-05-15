Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 11:19
HDP seçim için hazırladığı video klipleri yayınladı
Halkların Demokratik Partisi, 24 Haziran seçimleri için hazırladığı 'Em li vir in!' ve 'Senle değişir' adlı şarkıların video kliplerini yayınladı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da seçimleri için hazırladığı video klipleri kamuoyuyla paylaştı.
HDP, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kürtçe ve Türkçe olmak üzere propaganda amaçlı iki video klip hazırladı. "Em li vir in'" ve "Senle değişir" isimli şarkıların video klipleri kamuyouna sunuldu. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 11:19
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