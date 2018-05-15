KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP parlamento çoğunluğunu yitirebilir

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi, AKP'nin parlamento çoğunluğunu yitirebileceğini söyledi.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 24 Haziran seçimlerini Reuters'a yorumladı. Ağırdır, Tayyip Erdoğan'ın oyunun AKP'den fazla olduğunu, Erdoğan seçilse bile AKP'nin parlamento çoğunluğunu yitirebileceğini söyledi. Ağırdır, HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı konusunda ise "HDP yüzde 10-12 arasında dolaşıyor. Bu demek ki baraj riski de taşımakta" dedi.

Cumhuriyet'in yansıttığı habere göre Reuters'ten Gülsen Solaker'e konuşan Bekir Ağırdır, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "Millet İttifakı'nın" AKP-MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı parlamento çoğunluğunu almasının mümkün olduğunu ancak seçim sonucunu iktidarın yaptıklarından daha çok muhalefetin yapıp/yapamadıklarının belirleyeceğini söyledi.

"Millet İttifakı'nın parlamento çoğunluğunu alması siyaseten de, matematik olarak da mümkün" diyen Ağırdır, AKP-MHP ittifakında özgürlüklerin kısıtlanması, demokratikleşmede yaşanan eksiklikler ve siyasi alanların daraltılması gibi çeşitli nedenlerle 1 Kasım seçimlerine göre belli bir oy kaybı olabileceğini kaydetti.

1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP yüzde 49.49, MHP ise yüzde 11.90 oy alırken, iki partinin de desteklediği anayasa değişikliği 16 Nisan referandumunda yüzde 51.21 oyla kabul edilebilmişti.

Ağırdır, son dönemde muhalefette bir enerji ve hareketlenme gözlemlendiğini ancak bunun henüz sokağa yansımadığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Ben bu seçimin sonucunu iktidarın yaptıklarından daha çok muhalefetin yapıp yapamadıklarının belirleyeceği kanaatindeyim. Eğer muhalefet ülkeyi yönetebileceğini ve temel meseleleri çözecek vaatlerini ortaya koyarsa tabloyu zorlar. Ama AKP'nin bildiğimiz siyaset yapma tarzına teslim olur ve gündemi onların belirlediği biçimde tartışmaya devam ederse o zaman AKP domine eder."

Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ın, "metal yorgunluğu" ile eleştirilen AKP'den daha fazla oy potansiyeli olduğunu söyleyen Ağırdır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla Erdoğan cumhurbaşkanlığını kazanabilir ve aynı oy oranı ile parlamento çoğunluğu diğer tarafa geçebilir. Veya parlamentoda çoğunluğu alsa bile bu 301 vekille olabilir. Bu da ülke için çok sürdürülebilir olmaz. Yani hem Erdoğan hem de AKP'nin ciddi bir oy farkı ile kazanmaya ihtiyaçları var, ama öyle olmayabilir."

KONDA: Geçersiz oylarda açıklayamadığımız bir durum var

30 YAŞ ALTI SEÇMENLERİN TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Ağırdır, seçim sonucunu etkileyecek etmenler arasındaki en önemli dinamiğin 20 milyona yaklaşan 30 yaşın altındaki seçmen olduğunu belirterek "Bunların 3.5 milyonu ilk kez oy kullanacak. 16 milyonu ise halen oy kullanıyor ama genç denilen küme. Bu büyük kümede çok önemli dinamikler var. Çünkü bu gençler yeni hayatın, yeni insanları ve karşılarında bu yeni hayata dair vaadi olmayan bir siyasi yapı ve beş tane parti var. Dolayısıyla bu gençlerin nereye doğru evrileceği seçimi belirleyecek en önemli unsur" dedi.

Ağırdır, bu açıdan sosyal medyadaki kampanyaların önemli olduğunu söyleyerek, bu gençlerin nasıl hareket edeceğinin tam bilinmediğini, adayların ve partilerin bu kümeye ne anlattığı ve onları inandırıp inandıramayacağının kritik olacağını bildirdi.

Ağırdır: Tercihlerimizi beklentiler değil korkular belirledi

KATILIM EKSİKLİĞİ AKP'DEN DOĞABİLİR

Seçime katılım oranının da bir başka önemli etmen olduğunu belirten Ağırdır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Modern kesim kümelerindeki hareketlenmeye bakarsanız o tarafta seçime katılımda eksiklik olacağını sanmıyorum. Ama AKP'den şikayetçi olup, kimlik nedeniyle AKP'ye yine de oy veren seçmenler eğer bu şikayetlerinde devam ederler ya da AKP onları ikna edemezse katılım eksikliği oradan doğabilir. Yani AKP taraftarlarının seçime gidip gitmeme oranları seçim tablosunu etkileyecek unsurlardan bir tanesi."

SAADET PARTİSİ KRİTİK

Ağırdır, HDP'nin Bölge illerinde ne yapacağı ile OHAL altında yapılacak olan seçimlerde katılımın ya da geçersiz oyların ne olacağının da önemli olacağını belirterek, "Saadet Partisi'nin alacağı oy da kritik olacaktır. Çünkü Saadet ne oy alırsa alsın AKP'den koparacağı için önemli olacaktır" dedi.

HDP, BARAJ RİSKİ TAŞIYOR

Ağırdır, HDP'nin baraj sorunu olup olmadığının sorulmasına karşılık şunları kaydetti: "HDP her zamanki yerinde dolaşıyor. Yani yüzde 10-12 arasında. Bu demek ki baraj riski de taşımakta. Çünkü araştırmaların hata payları da var. 1 Kasım seçiminde de yüzde 10.5 ile geçmişti barajı."

Ağırdır, geçen seçimden sonra HDP seçmenlerinden AKP'ye kayış olacağını sanmadığını söyleyerek, "Ama oy vermemek, seçime gitmemek, ya da OHAL veya başka nedenlerle seçime katılamamak gibi sorunlar sonucu HDP tam sınırda da kalabilir" dedi.

HDP'nin oylarının yüzde 10'luk barajın tam sınırında kalması durumunda bunun siyasal sonuçlarının da büyük olacağını belirten Ağırdır, Kürtlerin içinde muhafazakar kesimler de bulunduğunu ancak bölgedeki seçmenlerin şu anda yüzde 70'inin HDP, yüzde 30'unun ise AKP'li olduğunu, bunun da geri dönüşünün görünmediğini bildirdi.

KONDA'nın başkanlık referandumu öncesi yayınladığı son ankette "Evet" oyu yüzde 51,5, "Hayır" oyu ise yüzde 48,5'teydi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (15 Mayıs 2018) Akşener'den Demirtaş çağrısı

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 16:27

www.evrensel.net