Seçim Günlüğü (14 Mayıs 2018)- HDP ve İYİ Parti'nin seçim bildirgeleri

MHP'Lİ KAYA'DAN 'ERDOĞAN'A OY VERMEYİN' ÇAĞRISI

MHP İstanbul Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamasında "AKP’ye ve onun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin. Ben öyle yapacağım" dedi.

MHP Milletvekili Atila Kaya: AKP'ye ve Erdoğan'a oy vermeyin MHP'de AKP ile iş birliğine karşı çıkan milletvekillerinden Atila Kaya, 'AKP'ye ve onun adayı Erdoğan'a oy vermeyin' dedi.

İYİ PARTİ, SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine dair bildirgesini açıkladı.

HDP SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

HDP, seçimler için hazırladığı bildirgeyi kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim manifestosunda "Sen'le değiştireceğiz" denildi.

HDP ve Selahattin Demirtaş'ın seçim manifestosu Halkların Demokratik Partisi, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için hazırladığı bildirgeyi kamuoyuyla paylaştı.

ERDOĞAN BBC'YE KONUŞTU

BBC'ye konuşan Erdoğan, seçimin 17 ay erken yapılmasını 'Ana muhalefetin bize meydan okumasına karşı 'Haydi buyurun' dedik' sözleriyle açıkladı.

Erdoğan BBC'ye konuştu: Kazanamazsak zil takıp oynarlar Erdoğan, seçimlere dair 'Bütün gayretimizle kazanmak için çaba göstereceğiz' ve 'Tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak' ifadelerini kullandı.

BULDAN: ÇALAMAYACAKLARI ORANDA OYA İHTİYACIMIZ VAR

Serpil İlgün, seçim gündeminin öne çıkardığı başlıkları, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’la konuştu. Buldan, seçim güvenliği kaygılarına dikkat çekti ve "HDP’nin baraj altında bırakılması halinde 70-80 milletvekilinin AKP hanesine yazılacak olması Türkiye’deki diğer siyasi partilerin de sorunu" uyarısında bulundu.

Pervin Buldan: Çalamayacakları oranda bir oya ihtiyacımız var HDP’nin baraj altında bırakılması halinde 70-80 milletvekilinin AKP hanesine yazılacak olması Türkiye’deki diğer siyasi partilerin de sorunu.