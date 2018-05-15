Yıldırım: İslam ülkeleri İsrail'le ilişkilerini gözden geçirmeli

AKP'nin grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İsrail ordusunun Gazze katliamını kınadıklarını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada dün İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği katliama değindi ve "Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz" dedi. Yıldırım, İslam ülkelerini İsrail'le ilişkilerini gözden geçirmeye çağırdı ancak Türkiye'nin askeri ve ticari anlaşmalarına dair somut adım atılıp atılmayacağına değinmedi.

Yıldırım, ABD'nin İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşımasına da değinerek "Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı bir sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Amerikan elçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici gelişmedir. İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmalıdır" diye konuştu. Yıldırım, Türkiye'nin İsrail'le devam eden askeri ve ticari anlaşmalarına dair herhangi bir yorumda bulunmadı.

'3 GÜN YAS İLAN ETTİK, ELÇİLERİMİZİ ÇAĞIRDIK'

Yıldırım, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize dayanışma göstermek açısından bugünden itibaren 3 gün yas ilan ettik. Bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi de istişareler için çağırdık. Ayrıca TBMM de bugün özel bir oturum gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşı Kudüs'e bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır" dedi.

'YENİKAPI'DA MİTİNG YAPACAĞIZ'

"Dün yaptığımız Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası istişarelerimiz sonucu bir dizi karar aldık" diyen Yıldırım şöyle devam etti: "Cuma günü İslam İşbirliği dönem başkanı olarak olağanüstü zirve çağrısı yaptık. Zirvenin geçtiğimiz aylarda Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu bütün dünyaya ilan edilmişti. Türkiye olarak bu kararın sonuna kadar arkasındayız. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış Filistin devletinin vücut bulması bölgedeki barışın tesisi için tek ve yegane bir yoldur. Cuma günü Yenikapı'da 'Zulme karşı duruş' adı altında bir büyük buluşma gerçekleştireceğiz. Cuma günü saat 15.00'te Yenikapı Meydanı'nda yapılacak bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Hafta sonu Diyarbakır'da olacağız. Seçim kampanyamızı bölgeden başlatmış olacağız." (HABER MERKEZİ))

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 12:52

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