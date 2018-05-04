Seçim Günlüğü (4 Mayıs 2018) - CHP'nin adayı Muharrem İnce

HDP ADAYINI 17.00'DE AÇIKLAYACAK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gazetecilerin "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı kesinleşti mi?" sorusu üzerine bugün saat 17.00'de cumhurbaşkanı adaylarını Türkiye toplumuna deklare edeceklerini belirtti.

CHP'nin, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin soru üzerine Buldan, şöyle konuştu: "Yolları açık olsun. Tabii CHP'nin verdiği karar, kendi kararları ve iradelerine saygı duyuyoruz ancak cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. İkinci tura da HDP'nin adayı kalacak."

100 BİN İMZAYLA ADAY OLACAKLAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

Seçimde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç başladı 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç başladı. İlçe seçim kurulları hareketli bir gün geçiriyor.

YILDIRIM VE BAHÇELİ, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN YSK'DE

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere YSK'ye geldi. Yıldırım, "Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir" dedi. Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin adaylığı için de "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulundu.

CHP, ADAYINI AÇIKLADI: MUHARREM İNCE

CHP, cumhurbaşkanı adayını bugün saat 10.00’da Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıkladı. CHP TBMM grubunun oy birliğiyle Muharrem İnce'nin adaylığında karar kıldığı belirtilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da adayı Muharrem İnce olarak açıkladı.

Muharrem İnce, bu sabah Twitter adresinden yaptığı paylaşımla "Biz hazırız" demişti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıkladı.

Muharrem İnce kimdir? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin öz geçmişi...

EMEP: SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I VE HDP'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ı, parlamentoda ise HDP'yi destekleyeceklerini açıkladı.