Kürt ittifakı HDP ile görüştü, HDP Kürt ittifakına olumlu sinyal verdi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Böylesi bir birlikteliğin Kürt halkının geleceği için önemli bir adım olarak görüyoruz.

24 Haziran seçimlerine dair ittifak kuran Kürt partileri Diyarbakır’da HDP il örgütüne ‘HDP’nin de ittifaka katılması teklifiyle’ bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete ittifak yapan PSK, PAK, Azadi Hareketi, KDP ve KDP-T katılırken, heyeti HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ahmet Türk ve DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, heyetin taleplerinin kendilerinin talepleri olduğunu söyleyerek, “En kısa zamanda cevap vereceğiz” dedi.

‘KÜRTLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM’

Görüşme öncesi açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinin hem Türkiye hem de Kürtler açısından önemli olduğuna değinerek, şunları söyledi: “Kürt halkının kaderini belirleyecek bir seçimle karşı karşıyayız. Bu yüzden yapılacak olan seçimlerde Amed gibi bir yerde Kürdistani partilerle bir araya gelmek çok anlamlı. Son yıllarda Kürt halkının kazanımlarına dönük saldırıların ve siyasetin dışarısında bırakılmaya çalışıldığı bir dönemde böylesi bir birlikteliğin Kürt halkının gelecekteki yaşamına ve kazanımlarına ilişkin önemli bir adım olarak görüyoruz. 24 Haziran seçimi Türkiye toplumunu ve Kürtlerin kaderini belirlemek için önemli bir seçim olması açısından, burada bir arada olup geleceğimizi tartışmak ve yön vermek açısından, yapacağımız toplantının önümüzdeki yüzyılların belirlenmesine yönelik bir toplantı olduğunu ifade etmek istiyorum. Kürt halkının yüzyıllardır çektiği acıların bir anlamı var. Bundan sonrası açısından yaşanan bu acıların son bulması açısından bu ittifakın ve görüşmenin önemli olduğu kanaatindeyim.”

‘EN GENİŞ İTTİFAKI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK’

Buldan’ın ardından söz alan PSK Genel Başkanı Mesut Tek “Kürdistani İttifak” adıyla 2 Mayıs günü üzerinde anlaşmaya vardıkları metni kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, “ Demokrasi ve özgürlük mücadelesi anlamında önemli olan 24 Haziran’da da en geniş ittifakı sağlamaya çalıştık. Bu yöndeki çalışmaları sonuç alana kadar devam ettireceğiz ve Kürtler tarihinde ilk defa geniş bir uzlaşıya varacaklar” diye konuştu.

MUHARREM İNCE SORUSU

Gazetecilerin İnce’nin adaylığına dair sorularına ise Buldan, “Yolları açık olsun CHP’nin iradesine saygı duyuyoruz. İlk turda kendi adayımızla kazanacağımıza inanıyoruz. 2. tura da bizim adayımız kalacaktır” dedi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI DEVAM ETTİ

Görüşme basına kapalı devam ederken HDP’nin gün içerisinde ittifakta yer almayan HAKPAR ile görüşeceği bilgisi verildi.

‘ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ’

Görüşmenin ardından heyet açıklama yaptı. Kürt partilerinin bu girişimini önemsediklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Ziyaretten memnuniyet duyduk. Heyetin ilettiği talepler bizimde taleplerimizdir. Bu talepleri önemsiyoruz. En kısa zamanda cevap vereceğiz. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)



Seçim Günlüğü (4 Mayıs 2018) - CHP'nin adayı Muharrem İnce

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 13:40

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