Seçimde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç başladı

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç başladı. İlçe seçim kurulları hareketli bir gün geçiriyor.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek kayıtlı olduğu Çankaya 3. İlçe Seçim Kurulu'nda cumhurbaşkanı adayı için imza verdi.

Cumhurbaşkanı aday gösterme formunda, "cumhurbaşkanı adayım" kısmına kendi adını yazan Karamollaoğlu, ilgili formun bir nüshasını da gazetecilere gösterdi.

İmza işleminin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. Bir görevi yerine getirdik. Bu ilk adım. İnşallah imzalar süratle toparlanır. Arkasından tam olarak çalışmalar başlayacak." diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: SEÇİM İŞ BİRLİĞİDİR

Fotoğraf: Erçin Top/AA

Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yapacakları ittifaka ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

"İttifak konusu da zaten bu sıralarda gerçekleşecek. Bu bir seçim iş birliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir. Bu da aslında memlekette huzur ve barışın bir arada olmanın ilk adımıdır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun."

100 bin imzanın bugün tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza toplandıktan sonrası ekstra olarak gelir" karşılığını verdi.

İLÇE SEÇİM KURULLARI HAREKETLİ

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na sabah 08.00 sıralarında gelen seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istedikleri kişi için başvuruda bulundu.

İYİ Parti ve Saadet Partisi üyeleri seçim kurulu önünde stant kurdu.

Doğu Perinçek için imza vermeye gelen Hüseyin Kozan “Hayırlı uğurlu olsun. 100 bin imzayı aşacağız. Sabahtan geldik. Bir an önce imzamızı verdik. Nüfus cüzdanı alıyorlar. İki kağıt çıktı alınıyor. İmzalıyoruz. Biri bize diğeri onlara. İşlem çok kısa bir dakikada işlerimizi hallettik" dedi.

Temel Karamollaoğlu için geldiğini söyleyen Zeki Türlü ise “Temel Karamollaoğlu ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah gerekli imzayı toplayacağız" diye konuştu.

Adaylar için imza verme işlemi 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. (İstanbul/DHA)

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