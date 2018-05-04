Abdullah Gül, Akar ve Kalın'ın ziyaretini doğruladı

Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı. Gül, "Böyle bir ziyaret oldu. Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil" dedi. Akar ve Kalın'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Gül'ü cumhurbaşkanı adayı olmaması için ziyaret ettiği öne sürülmüştü.

GÜL: NEZAKET ZİYARETİYDİ

Gül, Cuma namazını Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Fatih Orman Camisi'nde kıldı. Gül, cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, bir gazetecinin, "Genelkurmay Başkanı Sayın Akar ile Sayın Sözcü'nün ziyareti. Böyle bir ziyaret oldu mu? Gerekçesi adaylık süreciyle mi ilgiliydi?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten, söylenenlerin hepsi doğru. Yani o açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu ama herkesin gözü önünde, gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca, söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze ve herhangi bir saygısızlık... Bunlar asla söz konusu değil kesinlikle, bunların bilinmesini isterim."

Gül, gazetecilerin, "Bu bir nezaket ziyareti miydi? Ofisinizde mi gerçekleşti?" soruları üzerine, "Tabii, tabii. Ofisimde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

HABERİ YAPAN HABERTURK.COM'UN GENEL YAYIN YÖNETMENİ İSTİFA ETTİ

haberturk.com, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday olmamasına yönelik ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürmüş haber, daha sonra internet sitesinden kaldırılmıştı.

Sitenin genel yayın yönetmeni Barış Erkaya haberin ardından istifa etti ve istifanın haberle ilgisi olmadığını öne sürdü.

İddia, aradan geçen 10 gün boyunca Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlanmadı ve bugün de Abdullah Gül tarafından doğrulandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 15:09

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