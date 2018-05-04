Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulundu.

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi.

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Açıklama yapan Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için YSK'ye başvuru yaptıklarınısöyledi. Binali Yıldırım, “Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, ittifakımız aziz milletimizledir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur” dedi.

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 11:41

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