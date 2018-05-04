EMEP: Seçimde Selahattin Demirtaş’ı ve HDP'yi destekleyeceğiz

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan erken seçimde cumhurbaşkanlığı için Selahattin Demirtaş'ın parlamento için HDP'nin destekleneceğini duyurdu.

Emek Partisi (EMEP), Genel Yönetim Kurulu toplantısında seçimler konusundaki tavrını netleştirdi.Toplantı sonrası Evrensel’e konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP-MHP ittifakının seçimi kazanmak üzere her yola başvurduğunun altını çizdi. Başkanlık ve parlamento seçimi için “Cumhur ittifakı”nı ve parlamento seçimi için CHP, SP, İyi Parti ve DP tarafından kurulan ittifakı değerlendiren Gürkan, seçim barajının salt HDP'ye baraj noktasına geldiğini söyledi. EMEP’in cumhurbaşkanı adaylığında Selahattin Demirtaş’ı, parlamentoda HDP'yi destekleyeceğini belirten Gürkan, demokrasi mücadelesinin büyütülmesi ve ortaklaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

MEŞRU OLMAYAN DÜZENLEMELER PEŞİ SIRA GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 52 gün kaldı. Bir taraftan adaylar bir taraftan da ittifaklar netleşiyor. AKP-MHP ve BBP ittifakından sonra CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak kararı aldı, ittifak protokolünün de cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

Tüm bu ittifak arayışlarının dışında kalan HDP’ye ilişkin baraj tartışması yapılıyor. Seçimlerde demokratik ittifak ve ortak aday çağrısı yapan Emek Partisi ise kararını açıkladı. EMEP GYK toplantısı sonrası Evrensel’e konuşan Genel Başkan Selma Gürkan, hükümetin içine girdiği sıkışmışlıktan kurtulmak için baskın seçime başvurduğunu belirtti. Cumhurbaşkanın YSK yasaklarının dışında tutulduğunu hatırlatan Gürkan, şunları söyledi: “Hükümet ekonomi ile iç ve dış politikada içine girdiği sıkışmışlığın etkisiyle baskın seçim kararı aldı ve bu kararıyla bağlantılı olarak seçim süreçlerini işletiyor. Bir taraftan Erdoğan'ı seçim yasaklarının dışında tutmak, diplomasi ile ilgili iddiaları ve tartışmaları sonlandırmak üzere karar almak dahil pek çok meşru olmayan düzenlemeler hızla gündeme getiriliyor.”

Seçim Günlüğü (4 Mayıs 2018) - CHP'nin adayı Muharrem İnce

BAHÇELİ’NİN TEHDİDİ NASIL BİR SEÇİME GİTTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR

Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı için imza verecek seçmenleri tehdit ettiğini belirten Gürkan, “Erdoğan bizzat 7 Haziran’da tek başına hükümet kuramadığı pozisyonu hatırlatarak, kendisi ve ittifakının dışındaki seçeneklere oy verecekleri tehdit etmeye başladı. 7 Haziran’dan sonra ne yaşadığımızı hatırlayalım. Ülke içinde çatışmalar, terörle mücadele adı altında yürütülen operasyonlar, yıkılan kentler, patlayan bombalar, kan, gözyaşı. İşte bu kaos ile halkı tehdit ediyor. Yine Erdoğan ve ortağı Bahçeli, adaylar için 100 bin imza verecekleri fişleme ve çeşitli suçlamalara maruz bırakma riski ile açıkça tehdit etti. Bu örnekler artırılabilir. Ama bunlar, seçime hangi koşullarda gidildiğinin, seçim sürecinin nasıl işletileceğinin göstergesi olması bakımından çarpıcı örneklerdir. AKP hükümeti, OHAL yönetimi ve KHK düzenlemeleriyle, adil olmayan, antidemokratik koşullarda, baskı, tehdit, şantaj gibi yöntemleri de kullanarak her koşulda sandıktan kendini çıkarmak ve Erdoğan’ı ne olursa olsun başkan yapmak üzere her yolu deneyeceğini gösteriyor” diye konuştu.

BARAJ ‘SALT HDP’YE BARAJ’ NOKTASINA GELDİ

Adayların bu koşullar altında belirlendiğini belirten Gürkan, “HDP Selahattin Demirtaş dedi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere bakılırsa CHP'nin Muharrem İnce ile yürüyeceği görünüyor. Diğerleri zaten belli olmuştu. İçinde bulunduğumuz siyasal koşulları dikkate aldığımızda ‘tek adam tek parti yönetimi’ne gidişin engellenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Başkanlık ve parlamento seçimi için “Cumhur ittifakı”nı ve parlamento seçimi için CHP, SP, İyi Parti ve DP tarafından kurulan ittifakı dikkate aldığımızda seçim barajı salt HDP’ye baraj noktasına geldi” dedi.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ

Bu nedenle parti olarak cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş’ı, parlamentoda da HDP'yi destekleyeceklerini söyleyen Gükan, “Seçim sürecinde, seçim çalışmasının bir parçası olarak seçim güvenliği dahil demokrasi mücadelesini büyütme, ortaklaştırma yönünde elbette görüşmeler, tatışmalar devam etmeli. EMEP olarak bu tartışmaların, bu mücadelenin içinde olduk, olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Selahattin Demirtaş kimdir?

EMEP: Tek adam rejimine karşı demokratik ittifak, ortak aday

HDP: İsim vermiyoruz; 24 Haziran'da oyunuzu en yakışıklı olana verin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 09:55

www.evrensel.net