CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi açıkladı.

Sabah saatlerinde yapılan TBMM grubu toplantısında oy birliğiyle adaylığı kabul edilen İnce'nin adaylığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki törenle açıklandı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, "Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullanırken sabah saatlerinde eşi, oğlu ve geliniyle çektirdiği fotoğrafla "Biz hazırız" dedi.

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu toplantının ardından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'na geldi. Salona önce gelen İnce ile Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu partilileri selamladı. Salonda "Türkiyem Kazanacak" ve "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi" yazılı afişler asıldı. Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını resmi olarak açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: EN GENİŞ İTTİFAKI KURMAK İSTİYORUZ

Kılıçdaroğlu konuşmasına şu sözlerle başladı: "Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin bütün dağlarında çiçek açacak. 1920'lerde Saray'dan aldık yetkiyi halka verdik. Demokrasinin temel taşını tarihin böğrüne taşıdık. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetimizi kurduk. Bütün mazlum milletlere örnek olduk. Onlar da bizim yaptığımız gibi milli kurtuluş savaşıyla cumhuriyetlerini kurduk. 1946 yılında çok partili yaşama geçtik ve 1950'de seçimi kazanan Demokrat Parti'ye rahmetli İnönü kendi koltuğunu verdi. Daha sonra barbelerle karşılaştık. Ağır bedeller ödendi, idam sehpaları kuruldu. Gencecik fidan gibi çocuklarımız darağaçlarında ağır bedeller ödedi. Şimdi, 2018'deyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir sürece evrildi. 15 Temmuz'u fırsat bilip 20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleştirdiler. O darbeye karşı çıkan tek parti CHP olmuştur. Bugün bir yol ayrımındayız. Siyasal partilerle ittifak yapmak istiyoruz. Birinci nedenimiz şu: 12 Eylül darbesinin getirdiği seçim barajını sıfırlamak için sıfır baraj ittifakı istiyoruz. 2-Seçme hakkının üstündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. Yüzde 10 barajı nedeniyle insanlar istedikleri partiye oy veremiyor. Sıfır baraj itttifakıyla her vatandaş istediği partiye oy verebilecek. 3- Demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. 4-Bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Yani kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmasın. Hep birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. En geniş ittifakın olmasını istiyoruz. Bu çağrıyı bütün siyasi partilere yapıyoruz."

"Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok. Çünkü yargı bağımsızlığı yok. Çünkü güçler ayrılığı yok. Yargı hiyerarşisi çökmüştür" diyen Kılıçdaroğlu, "Toplanan vergilerin nereye harcandığının hesabının verilmediğini" söyledi.

Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

'SEÇMEN LİSTELERİNİ KONTROL EDİN' ÇAĞRISI

"Hapishaneler tıka basa dolu, medya kontrol altında, basın özgürlüğü tümüyle bitti, ancak bir grup medya direniyor onlar da her türlü baskıya maruz kalıyor" diyen Kılıçdaroğlu iki çağrı yaptı: 1-Herkes gidip seçmen listelerini kontrol etsin. Yoksa hemen kaydını yaptırsın. 2-Hiç kimse Haziran ayı, tatil ayı deme lüksü yok. Herkes inadına inadına bir bayram havası içinde sandığa gitmelidir.

'TÜRKİYE BEŞ SORUNUNU ÇÖZMELİ'

"Türkiye bir beka sorunu yaşamaktadır. O nedenle 5 sorunun aşılması lazım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, beş sorunu şöyle açıkladı:

1-Demokrasi ve milli irade ipotek altında. Milli iradeyi ipotek altından kurtarmak zorundayız.

2- Dış politikada 16 yıl önce herkesle barışık olan Türkiye bugün herkesle kavga halinde. Biz komşularımızla, dünyayla barışık Türkiye istiyoruz.

3- Toplumsal barışımız dinamitlendi. Komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık. Ayrıştıran değil birleştiren siyaset yapacağız.

4- Ekonominin çivisi çıktı, doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda. Yani mevcut yönetim rantiyeye çalışıyor.

5- Eğitim. Anneler babalar çocuklar hangi okula gidecek, hangi sınava girecek bilmiyorlar. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Biz vicdanı, fikri hür nesiller yetiştirmek zorundayız."

İNCE'Yİ 'ÖĞRETMEN' VURGUSUYLA İLAN ETTİ

"Güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız" ifadesini kullandı. Yakında seçim bildirgelerini açıklayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, AKP'nin bildirgelerini kopyaladığı imasında bulundu.

"Fikri hür nesiller yetiştireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "Bunu öğretmenler yapacak. Öğretmen toplumu aydınlatan bilge bir kişidir. Ve bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen çabasını harcamak istiyor. Eski öğretmen yeni politikacı sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'yi sahneye çağırdı.

İNCE, CHP ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU'YA TESLİM ETTİ

Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Daha sonra söz alan İnce, tüm kesimleri kucaklayacağını belirterek, tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi ve parti rozetini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

"80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozeti takıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.

İnce, "50 bin avukat cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun. Her an sizi YSK’nin önüne çağırabilirim hazır olun. Sandıkta oyu, sınav sorularını, hazineden parayı çaldırmayacağız" dedi.

ANNE İNCE, OĞLUNUN KONUŞMASINI HEYECANLA TAKİP ETTİ

Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, memleketi Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde sevinçle karşılandı. Elmalık köyünde iki katlı bahçeli bir evde yaşayan Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce ve teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek, heyecan ve gururu bir arada yaşadı.

Fotoğraf: Hasan Bozbey/DHA

CHP tarafından Ankara Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday açıklama törenini televizyon başında izleyen anne Zekiye İnce, oğlu ile en son 10 gün önce yüz yüze görüştüğünü belirterek, "En son görüşmemizde değil ama daha önceki görüşmelerimizde Cumhurbaşkanlığını istediğini bana söylemişti" dedi. Oğlu için dua eden Zekiye İnce, "Allah oğlumu kötü insanlardan korusun" diye konuştu. Oğlunun Cumhurbaşkanı olacağını "İlla olacağım, illa olacağım" diye hep söylediğini de belirten Zekiye İnce, "Muharrem şimdiye kadar benim oğlumdu. Ama artık bundan sonra tüm Türkiye’nin oğludur" ifadelerini kullandı.

Çok gururlu olduğunu belirten Muharrem İnce’nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek ise "Muharrem ile gurur duyuyorum. Bu işi başaracağına da gönülden inanıyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU, ÖNCEKİ GÜN İNCE'YE 'ADAYIMIZ SENSİN' DEDİ

Cumhuriyet’in haberine göre Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici gibi isimlerle uzun süre nabız yoklayan Kılıçdaroğlu’nun önceki gün son iki kurultayda rakibi olan Muharrem İnce’yi çağırdığı ve “Adayımız sensin” dediği belirtildi.

Adayın adının Kılıçdaroğlu tarafından anons edileceği, adayın daha sonra CHP’nin seçim bildirgesiyle paralel bir manifesto okuyacağı aktarıldı.

Salondaki programın ardından Hacıbayram Camii’ne gidilecek ve Cuma namazı kılınacak. Buradan da Birinci Meclis’e geçilecek.

Birinci Meclis önünde Kılıçdaroğlu veya Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın halka seslenmesi bekleniyor.

İnce’nin bugün saat 14.00 civarında doktorların uygun görmesi durumunda GATA’da tedavi gören eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Ardından Yalova’ya hareket etmesi planlanan İnce’nin babasının mezarına gideceği, annesinin elini öpeceği belirtiliyor. İnce’nin yarın da (cumartesi) Yalova Meydanı’nda halkla buluşacağı ve mitinglere başlayacağı kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu ile İnce arasında miting programlarının da konuşulduğu buna göre ikilinin Ankara-İzmir veya İstanbul-İzmir şeklinde iki ilde birlikte miting yapmayı planladıkları öğrenildi.

NEDEN İNCE TERCİH EDİLDİ?

CHP kulislerinde, “Parti tabanının İnce isminde tereddüt etmeyeceği ve muhafazakâr kesimle birlikte dokunulmazlıklardaki duruşu ile Kürtlerden de oy alacak isim olmasının, aday seçilmesinde etkisi olduğu” belirtiliyor. Erken seçim kararının ardından İnce, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve “Ya siz aday olun tam destek olayım, olmuyorsanız ben adayım” demişti.

İnce 16 Nisan referandumunda, toplam 106 miting yapmıştı. İnce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Yarın saat 10.00’da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak” dedi.

Muharrem İnce kimdir?

İNCE: BİZ HAZIRIZ

Muharrem İnce, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşi, oğlu ve geliniyle poz vererek "Biz hazırız" dedi.

İLK İŞARETİ KESİCİ VERDİ

Adaylar arasında adı geçen İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, dün partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Sabahleyin Muharrem İnce’yi telefonla tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin” demişti. Muharrem İnce ise Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Atatürk’ün partisinin üyesi olarak Atatürk’ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı Genel Başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim” ifadesini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

CHP’li İlhan Kesici: Duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak

Halk TV: CHP'nin adayı Muharrem İnce

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 12:13

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