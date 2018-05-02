Seçim Günlüğü (2 Mayıs 2018)-4'lü ittifakın yankıları sürüyor

CHP İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İkinci tura kalan ikinci partiyle hep beraber güçlerimizi birleştireceğiz, güç birliği yapacağız, yolumuza devam edeceğiz” dedi. HDP'nin ittifak içinde yer almamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özkoç, hiçbir ittifakın önünü kapatmadıklarını ifade etti. Özkoç, bu konuda partilerle görüşmelerini, en üst düzeyde sürdürdüklerini dile getirerek, Türkiye için daha doğru, daha güzel olanı araştırdıklarını bildirdi.

CHP’li Özkoç: İkinci tura kalan ikinci partiyle güç birleştireğiz CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Selahattin Demirtaş'ın, bir milletvekili, eş genel başkan olarak cezaevinde olması Türkiye'nin ayıbıdır.

KARAMOLLAOĞLU, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI

Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, seçim sürecinde önemli bir adımı attıklarını ve adaylık başvurusunda bulunduklarını belirtti. Bir soru üzerine Karamollaoğlu, ittifakla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bir kaç gün içinde bu konuyla ilgili açıklamaların yapılacağını belirtti.

Bir gazetecinin, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatan bir hamle denildi" ifadesi üzerine Karamollaoğlu, "Ben böyle kendilerini çok akıllı zanneden insanların, ne yaptıklarından habersiz olan insanların bu şekildeki kullandıkları ifadelere hiç itibar etmiyorum, cevap vermenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Güneş balçıkla sıvanmaz” diye konuştu. (AA)

MHP'DEN ERDOĞAN KARARI

MHP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.

MERAL AKŞENER ADAYLIK İÇİN YSK'YE BAŞVURDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

CHP'NİN ADAYI ABDÜLLATİF ŞENER Mİ OLACAK?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Hürriyet Yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk’te bu sabah katıldığı programda “CHP'nin adayı çok büyük bir şekilde netleşti. Duyduğumuz bir isim ama adı geçen 3 kişi değil” dedi ve isim vermeden Abdüllatif Şener'i işaret etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener mi olacak? CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Abdüllatif Şener'in isminin ağırlık kazandığı yorumları yapılıyor.

4'LÜ İTTİFAKA HÜKÜMETTEN İLK YORUM

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakına ilişkin “Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.'

ASKERLER NASIL OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Sadi Güven açıkladı: Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor, diğer subaylar bulunduğu yere kaydını aldırmışsa oy kullanma hakkı var.

Yurt dışındaki askerler oy kullanacak mı? YSK Başkanı Başkanı Sadi Güven: Büyükelçiliklerimiz, ataşelerimiz nasıl oy kullanıyorsa görevli askerlerimiz de aynı şekilde oy kullanabilecek.

BAHÇELİ'DEN DÖRTLÜ İTTİFAKA YORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifakı "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek yorumladı.

DEMİRTAŞ'TAN CHP'YE ELEŞTİRİ

HDP tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi beklenen Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'e yazdığı yazıda CHP'yi eleştirerek "Adaylarını 5 yıldızlı otel odalarında gizlice tartışanlar, kampanya esnasında halkı çalışmalara katamazlar" dedi.

Demirtaş: Adayını gizlice tartışan, halkı çalışmalara katamaz Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'e yazdığı yazıda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemini eleştirdi.

HDP, cumhurbaşkanı adayını cuma günü düzenleyeceği etkinlikle resmi olarak açıklayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Demirtaş’ın adaylığının 4 Mayıs günü saat 17.00’de İstanbul Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda açıklanacağı belirtildi.

HDP'den Abbasağa Parkı’na çağrı: Adayımız Demirtaş HDP, Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığının 4 Mayıs Cuma günü Abbasağa Parkı’nda resmi olacak açıklanacağını duyurdu.

Adaylık başvurusunda noter onaylı üniversite diploması şartı kalktı YSK, 24 Haziran seçimi için cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığına başvuda ‘noter onaylı’ üniversite diploması koşulunu kaldırdı.