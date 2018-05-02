HDP, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

HDP, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını İstanbul ve Diyarbakır'da açıkladı.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

HDP Cumhurbaşkanı adayı ve seçim kampanyası içeriğini Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan etkinliklerle duyurdu.

Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda gerçekleşen etkinlik HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Aycan İrmez, Feleknas Uca, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, PM, MYK ve Kadın Meclisi üyelerinin yanı sıra EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, siyasetçi Ufuk Uras, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, sanatçı Ferhat Tunç, Prof. Drz Ayşe Erzan’ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe katılan kitle parkın girişinde polis aramasından geçerek alana girebildi. Etkinliğin yapıldığı Abbasağa Parkı, “Selocan başkan halklar şampiyon”, “Yurttaş, yoldaş, arkadaş Demirtaş” pankartları ve HDP bayraklarıyla donatıldı.

Etkinlikte ilk olarak Demirtaş’ın konuşmalarından oluşan bir video gösterimi yapıldı. Etkinliğe katılan kitle video gösterimini alkışlar, ıslıklar ve zılgıtlarla izledi. HDK, DTK, SYKP, Yeşiller ve Sol Gelecek, SODAP, EHP, EMEP, Diyalog Grubu, 78’liler, Kaldıraç, Barış Anneleri, Doğu Güneydoğu Dernekleri’nin de aralarında olduğu çok sayıda siyasi parti ve oluşum da etkinliğe katılım sağladı.

HDP Kadın Meclisleri Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, iktidarın ve ittifakın faşizmi kurumsallaştırmak istediğini söyledi. Taşdemir, “Cinsiyetçi ve nefret politikalarını örgütlediler 15 yıl boyunca. Sadece OHAL gerekçesiyle 54 kadın kurumuna el konuldu. Eş başkanlık politikasına müdahale etmeye çalıştılar. Kadınlardan korkuyorlar çünkü inşa etmek istedikleri rejimin karşısında kadın mücadelesi engeldir. Tek adam rejimini kadın mücadelesinin olduğu yerde inşa edemeyeceksiniz. Tarih boyunca demokrasi mücadelesinin en güçlü ayağı oldu kadınlar. Bizlerin safı bellidir. Demokrasi mücadelesinden yana tavır koyuyoruz. Sarayda oturup ne giyeceğimize nasıl yaşayacağımıza karar veren birine ihtiyacımız yok. Kadın özgürlüğüne inanan adayımızı destekleyeceğiz. Demirtaş’ı bu yüzden destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Eş Cumhurbaşkanlığı sistemini de bizler öreceğiz. Bizler değişimi yaratacak, bizler kazanacağız” diye konuştu.

Taşdemir’in konuşmasının ardından kampanyanın sloganı ve şarkısı “Senle Değişir” başlıklı video izletildi. Videoda Demirtaş’ın cezaevinde çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın ilk mesajı

SEZAİ TEMELLİ: CUMHURBAŞKANI NEREYE GİTSE ORAYI FELÇ EDİYOR

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gelmesi sonucu yaşanan trafik yoğunluğunu eleştirerek başladı: “Bugün buraya geciktik çünkü çok trafik vardı. Neden diye sorduk, partili Cumhurbaşkanı İstanbul’a gelmiş. Trafik felç. Nereye gitse orayı felç ediyor tıpkı ülkeyi ettiği gibi. Yurt dışındakiler bunu bildikleri için davet etmiyor, o da yurt içinde dolaşıyor. Her şey felç. İşte biz de bu enkazı ortadan kaldırmak için adayımızı açıklıyoruz"

'24 HAZİRAN BÜYÜK BİR FIRSAT'

Ülkenin ciddi bir kriz içinde olduğunu söyleyen Temelli, "Meşruiyet ve temsiliyet krizi yaşıyor Türkiye. Bu tekçi anlayış, temsiliyet mekanizmalarını yok ediyor ve ülkeyi uçuruma sürüklüyor. HDP ülkeyi uçurumdan kurtarmak istiyor. 24 Haziran Türkiye açısından büyük bir fırsattır. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirmeliyiz" dedi.

'2014'TE BAŞLADIĞIMIZ UMUDA YOLCULUK YİNE DEMİRTAŞ İLE DEVAM EDİYOR'

"Bu gidişatı Türkiye halkları, emekçileri, kadınları ile durdurabiliriz" diyerek Ankara kulislerinde değil herkesle konuşup fikir aldıklarını belirten Temelli, "Nereye gitsek sayın Demirtaş üstünde büyük bir konsensus yaşandı. Ne mutlu bize. Türkiye’de kronikleşmiş sorunların çözümü için çok güçlü bir adıma işaret ediyor bu. Demirtaş’ın adaylığı bugüne dek sürdürdüğümüz programın sözümüzün mücadelemizin gücüdür. 2014’te adayımız yine Demirtaş’tı. Bütün Türkiye’ye yeni yaşamı anlattık, bir arada yapabiliriz dedik. 2014 yılında başladığımız bu umuda yolculuk yine Demirtaş ile devam ediyor. İnanıyoruz ki 7 Haziran’da yarım bıraktığımız süreç bu seçimle tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

'İKİ GÜNDÜR İNCE Mİ KAIN MI BİR SLOGAN DÖNÜYOR…'

Partili cumhurbaşkanlığının Türkiye’yi çıkmaza sürüklediğini vurgulayan Temelli, "24 Haziran’da güneşli günlere uyanmak ve bu kabusu 5 yıl daha görmemek için sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkmalıyız. Toplumun tüm mağdurlarıyla bu düzeni 24 Haziran’da değiştireceğiz. Yeniden bir kafiye meselesi üzerinden ‘Ekmek için Ekmeleddin’ gibi bir sloganla karşılaşmayalım. Bu toplum bunu kaldıramaz. İki gündür İnce mi Kalın mı bir slogan dönüyor. Kampanyayı hazırlayan arkadaşlarımız fikirlerini diğerlerine de versinler" dedi.

Kandıra’da da bir şubelerinin açıldığını duyuran Temelli, Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel'e selam yolladı.

'DEMOKRASİ SORUNU ÇÖZÜLMEDEN KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEZ'

Kampanyalarının rejimi ve sistemi değiştirmek üzerine olduğunun altını çizen HDP Eş Genel Başkanı, "Biliyoruz ki demokrasi sorunu vardır. Çünkü demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülmez. Kürt sorunu çözülmeden de demokrasi sorunu çözülmez. Kürt sorununun çözümü için yeni bir rapor hazırlamışlar. Bıktık raporlardan her Kürde yetecek kadar rapor yazdınız. Kürtlerin yok savaş politikası yürütenlerin akıl sağlığı sorunu var. Çözeceğiniz sorun bu" şeklinde konuştu.

'BARAJI BİR KERE DAHA YIKACAK, TAŞ OLUP BAŞLARINA DÜŞECEĞİZ'

Baraj ittifakı ile HDP’nin baraj altında bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Temelli "Barajı bir kere daha yıkacak, taş olup başlarına düşeceğiz. Gözümüz aydın bugün bir tekçimiz daha oldu. Sayıyorlar ya, tek bayrak, tek millet. Bunlar voltran oluşturmaya çalışıyorlar ama tutmadı. Bu hesap yutmaz. Bu hesap Cerattepe’den, İzmir’den, Sur’dan, Cizre’den döner. Bu hesabı tutturacaksanız sağdan değil soldan emekçiden, kadından, Aleviden yana sayacaksınız" dedi.

'ŞİFREMİZ 7/24'

Temelli sözlerini "Şifremiz 7/24. 7 gün 24 saat çalışıp 7 Haziran’da yarım bıraktığımızı 24 Haziran’da tamamlayacağız. Sarayın ışıkları sönsün diye ışıklarımızı söndürmeyecek sabaha kadar çalışacağız. Herkesi oylarına sahip çıkmaya ve aday olmaya çağırıyoruz. Aday olma sürecini 3 gün uzattık. İkinci turda ne yapacaksınız diye soruyorlar. Birincide ne yapıyorsak ikincide de onu yapacağız. Birinci turda muhalefetin en güçlü adayı sizlerin adayı Demirtaş kazanacak ikinci turda da onun için çalışacağız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz” ifadeleriyle noktakladı.

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DİYARBAKIR'DA PERVİN BULDAN AÇIKLADI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır Dağkapı’da bulunan Demir Otel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında "HDP’nin adayı Edirne F Tipi Cezaevinde rehin olarak tutulan Sayın Selahattin Demirtaş’tır” diyerek. Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığını deklere etti. Toplantıya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ahmet Türk, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır milletvekilleri, KDP, PSK, Azadi Hareketi, PAK, PSK, DBP’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütleri ve temsilcileri de katıldı.

Selahattin Demirtaş kimdir?

KÜRTSÜZ DEMOKRASİ OLMAYACAK

Fotoğraf: Evrensel

İlk konuşmayı yapan Ahmet Türk, baskın seçimle Kürtlerin hazırlıksız yakalanmasının amaçlandığını belirterek ”Her zaman söylediğimiz gibi biz mücadeleyi makam ve mevki için değil halkının özgürlüğü için yürütüyoruz. Demokrasi için yola çıktığını iddia edenler Kürtleri, Alevileri, yok sayarak ikinci bir milliyetçi cepheyi oluşturdu. Kürtleri çok önemli bir güç olduğunu bilmelerine rağmen bunu yaptılar. Türkiye’de Kürtsüz demokrasinin olmayacağını çok açık şekilde göstereceğiz. Halkımız ve yoldaşlarımızla bu seçimi sonuna kadar yürüteceğiz” dedi.

BİZE DÜŞEN GÖREV DEMİRTAŞ’A SAHİP ÇIKMAKTIR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “HDP’nin adayı Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tır” diyerek konuşmasına başladı. Buldan, Kürtlerin yıllarca her türlü baskı ve haksızlığa rağmen teslim olmadığını ifade ederek “Biz Kürtler olarak faili meçhullerle yok edilmek istendik. İşkencelerden geçirildik, kaybedilmek istendik. Ancak hiçbir zaman Kürt halkı onurunu kimseye teslim etmedi, etmeyecek. 24 Haziran başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye toplumları açısından önemlidir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı adayımızı burada çiçeklerle karşılama zamanıdır. Demirtaş, sadece Kürtlerin adayı değildir, Ermenilerin, Alevilerin, gençlerin, kadınların adayıdır. Şimdi bize düşen görev Demirtaş’a sahip çıkmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Demirtaş’ın 24 Haziran akşamı sazını çalması ile birlikte onunla halaylar çekmeye hepimizi hazırız” dedi. Buldan, konuşmasının ardından Demirtaş’ın mesajını okudu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 19:52

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