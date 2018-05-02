Demirtaş: Adayını gizlice tartışan, halkı çalışmalara katamaz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'e yazdığı yazıda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemini eleştirdi.

HDP tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi beklenen Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'e yazdığı yazıda CHP'yi eleştirerek "Adaylarını 5 yıldızlı otel odalarında gizlice tartışanlar, kampanya esnasında halkı çalışmalara katamazlar" dedi.

5 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş, "Seçim sadece sandık değildir" başlıklı yazısında "Ana muhalefet adaylarının nerede, nasıl, neye göre tartışılıp belirlenmeye çalışıldığı tam bir muamma. Muhalefetin aday adayları olarak tartışılan isimler hangi ilkelere, hangi amaca hizmet etmek üzere tartışılıyor belli değil. Nerede, kimlerle, ne zaman tartışılıyor, belli değil" ifadesini kullandı ve şu yorumda bulundu: "Adaylık meselesinde Abdullah Gül ile doğrudan görüşenler kimlerdir, kaç kez görüştüler, bilmiyorum. Ya da Meral Akşener ile veya ismi geçen diğer adaylarla kaç defa görüşüldü, ne konuşuldu? Bilinmiyor. Gelin görün ki, bu isimlerle sabah akşam görüşenler, bir defa bile demokrasi mücadelesi yürüten güçlerle adaylık konusunda bir araya gelmeyi akıl edemiyorlar. Son derece nitel bir mücadele odağı haline gelen Haziran Hareketi ve onun bileşenlerinin görüş ve önerileri neden alınmaz? ÖDP, EMEP, TKP dahil sol ve sosyalist güçlerin, emek örgütlerinin, meslek odalarının, sendika ve STK’lerin, platform ve meclislerin seçimlere ve adaylara dair önerileri çok mu önemsizdir? Bu eksikliğin hızla giderilmesi gerekir. Ha keza, Kürt parti ve hareketlerin, inanç örgütlerinin tamamının bu tartışma sürecine en aktif katılımının önü açılmalıdır."

Demirtaş, "Adaylarını 5 yıldızlı otel odalarında gizlice tartışanlar, kampanya esnasında halkı çalışmalara katamazlar. AKP bloku, kötü bir ürünü reklam kampanyasıyla “pazarlamaya” çalışırken, bizler radikal demokratik bir tutumla emeği, adaleti, barışı, laikliği, özgürlüğü ve eşitliği her adımda halkla birlikte ilmek ilmek örerek seçime doğru gitmeliyiz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 11:18

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