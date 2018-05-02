CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener mi olacak?

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Abdüllatif Şener'in isminin ağırlık kazandığı yorumları yapılıyor.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Hürriyet Yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk’te bu sabah katıldığı programda “CHP'nin adayı çok büyük bir şekilde netleşti. Duyduğumuz bir isim ama adı geçen 3 kişi değil” dedi.

Zeyrek’in bahsettiği 3 isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı için çizdiği profili hatırlatan Zeyrek, söz konusu kişinin “AKP ve Saadet Partisi’nden oy alacak, CHP’lilerin tepkisini çekmeyecek, ekonomist” bir isim olacağını söyledi.

Zeyrek’in de hatırlattığı bu profil akıllara Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’de milletvekilliği yapan aynı zamanda Maliye Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapan Abdüllatif Şener’i getirdi.

Programın sunucusu Ebru Baki de “Abdüllatif Şener mi?” sorusunu sordu ve Zeyrek, “Ben isim vermiyorum, tarif ettim sadece. Bakalım izleyicilerimiz tahmin etmiş midir? Bugün yarın açıklanır zaten” yanıtını verdi. Zeyrek, Baki'nin tahminleri hakkında “Ebru iyi bir siyaset gazetecisi oldu” yorumunu yaptı.

ŞENER DÜN, 'GELDİĞİMİZ NOKTA OLUMLU' DEDİ

Şener dün Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’ın konuya dair sorularını yanıtladı. Şener, “Bildiğiniz gibi sadece CHP'nin adayı belli değil. Onun dışındaki diğer partilerin adayları belli olmuştur. CHP ise Cuma günü saat 10.00'da adayını açıklayacağını duyurmuştur. Bu noktada adayın belli olması işin tabiatına aykırıdır. Aday yapılacak kişi bile kendi konumu ile ilgili bilgiye sahip değil. Olsa olsa Perşembe günü haber verilecek ve hazırlıklarını yapması istenecek bir durumdur. Cuma gününü beklemek zorunda kalacağız. Aday olduğunu zannettiğiniz kişilere sorduğunuz zaman, bu saat itibariyle onlar da bilmezler. Elbette bugüne kadar değişik temaslarım olmuştur. Geldiğimiz nokta itibariyle çok olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim ama neticenin ne olacağı ile ilgili kesin bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL YORUMLARI

Şener’in aynı programda Abdullah Gül’e dair kullandığı ifadelerse şöyle:

“Ben bu olayı Gül’ün aday olmasına Sayın Erdoğan karşıydı diye yorumlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı bilirim, Başbakanlık döneminden bilirim. Farklı kompartımanlar kullanır. Kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır, kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır. Aslında kompartımanın birinden Sayın Gül’ün muhalefetin adayı olması için çaba harcıyordu, bu çabası gerçekleşmedi. Bu muhalefet partileri Sayın Gül’ü aday göstermeyeceklerini beyan ettikten sonra, Gül formülü düştükten sonra diğer kompartımandan sanki Gül’ün arkasında kendisi ya da onun planlaması yokmuşçasına bir Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüntü veriyor. Bu biraz karışık ama sade yorumlamaya çalışırsanız hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz. Çok karışık göründüğünü biliyorum ama karışık değil, sade. Birileri gidiyor aday yapmak için faaliyete geçiyor yine Sayın Erdoğan’ın direktifleriyle birileri de gidiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Ama o vazgeçirmeye çalışanlar o formülü Sayın Erdoğan’ın ortaya attığından habersizler. İki taraf da birbirinin görevinden habersizler.”

‘ŞENER'İN CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI CHP'LİLERİ ÇILDIRTIR’

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtladı. “CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için Abdüllatif Şener'in isminin geçtiğinin anımsatılması” üzerine Mustafa Elitaş, “Bizi ilgilendirmiyor. Abdüllatif Şener AK Parti'den ayrılmış. Ya istifa etti ya da ihraç ettiğimiz bir arkadaşımız. Hayırlısı olsun” ifadesini kullandı.

Elitaş, “Şener'in adaylığı sizi çıldırtır mı” sorusuna, “CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. Bizi çıldırtmaz da CHP'liler çılgına dönebilir, o çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:25

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