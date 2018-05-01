Seçim Günlüğü (1 Mayıs 2018) - Muhalefette 4'lü ittifak formülü

24 Haziran seçimleri için uygulanacak propaganda usulleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca YSK, yurt dışında yaşayan seçmenlerin nerede, nasıl ve ne zaman oy kullanacaklarını da açıkladı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak konusunda anlaştığı aktarıldı. Saadet Partisi de cumhurbaşkanı adayını Temel Karamollaoğlu olarak açıkladı.

'CHP, İYİ PARTİ, SAADET PARTİSİ VE DEMOKRAT PARTİ'DEBN İTTİFAK'

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak konusunda anlaştığı aktarıldı. İttifak perşembe günü resmi olarak açıklanacak. İttifakın milletvekili seçimleri için oluşturulduğu, Cumhurbaşkanlığı yarışında her partinin kendi adayını destekleyeceği belirtildi. CHP'nin ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ile Abdüllatif Şener'i de milletvekili listelerinden aday göstermesini planladığı aktarıldı.

'CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakta anlaştı' CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakta anlaştığı ve resmi açıklamanın perşembe günü yapılacağı aktarıldı.

ADAYLIK'TA 'NOTER ONAYLI' ÜNİVERSİTE DİPLOMASI DÖNEMİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimi için yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığında noter onaylı üniversite diploması koşulunu kaldırdı. Aday olanlar noter onaylı diploma yerine e-Devlet'ten aldıkları öğrenim/mezun belgesini verebilecek.

Adaylık başvurusunda noter onaylı üniversite diploması şartı kalktı YSK, 24 Haziran seçimi için cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığına başvuda ‘noter onaylı’ üniversite diploması koşulunu kaldırdı.

YSK'DEN 100 BİN İMZA AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik açıklamada bulundu. Güven, bir gazetecinin, "Bazı adayların, '100 bin imza toplarız ama YSK'nın alt yapısı yeterli mi?' şeklinde bir endişesi var. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, "Bizim alt yapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimize saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız" yanıtını verdi.

YSK Başkanı Güven: 100 bin imzadan birer örneği kendimize saklayacağız Sadi Güven, cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan 100 bin imzadan 1 örneği kendilerine saklayacaklarını 1 örneğini de sisteme atacaklarını söyledi.

GAZETECİ İRFAN DEĞİRMENCİ CHP'DEN ADAY ADAYI

16 Nisan referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için Kanal D yönetimi tarafından işine son verilen Gazeteci İrfan Değirmenci, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu Gazeteci İrfan Değirmenci, 24 Haziran seçimleri için CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

BAHÇELİ'DEN 8 MADDELİK SEÇİM GENELGESİ

24 Haziran seçimlerine dair parti teşkilatlarına genelge gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'nı zora sokabilecek yorumlardan kaçınılmasını istedi.

Bahçeli'den genelge: İttifakı zora sokabilecek yorumlardan kaçının Devlet Bahçeli, seçim öncesi parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede 'Cumhur İttifakı'nı zora sokabilecek yorumlardan kaçınılmasını istedi.

SP ADAYI BELLİ OLDU

Saadet Partisi'nin adayı "Türkiye'ye bilge başkan" sloganıyla Temel Karamollaoğlu oldu.

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'yu belirleyen Saadet Partisi'nin seçim sloganı 'Türkiye'ye bilge başkan' oldu.

İLK OY 7 HAZİRAN'DA

60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak, yurt dışında oy verme saatleri 09.00-21.00 olarak uygulanacak.

Yurt dışındaki seçmenler nasıl ve ne zaman oy kullanacak? 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran'dan itibaren günün 24 saati oy kullanılacak.

SİYASİ PARTİLER HANGİ KOŞULLARDA PROPAGANDA YAPABİLECEK?

Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar YSK tarafından belirlendi.

YSK, seçim propagandasıyla ilgili yasakları açıkladı 24 Haziran seçimlerinde uygulanacak propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar YSK tarafından belirlendi.