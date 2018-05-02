Kürt partilerinden seçim ittifakı

KDP, Azadi Hareketi, PAK, PSK ve PDK-T 24 Haziran seçimleri için 'Kürdistani Seçim İttifakı'nı kurdu.

Kürdistan Demokratlar Platformu (KDP), Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-T) aylar süren görüşmelerin ardından 24 Haziran seçimleri için “Kürdistani Seçim İttifakı” kurdu.

İttifakı basın toplantısıyla duyuran Kürt partileri, yaptıkları açıklamayla belirttikleri talepleri kabul eden en geniş kesimlerle ittifak kurmaya hazır olduklarını kaydettiler.

Açıklama Kürtçe ve Türkçe yapıldı. Türkçe açıklamayı yapan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, açıklamada imzası olan kurumlarla birlikte 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

EN GENİŞ KESİMLERLE BİR ARAYA GELME ŞARTLARI

Özçelik, “Kürtlerin millet olarak ülke ve varlığını ve kendi ülkesinde kendini yönetme hakkını kabul etmek, milli sembol ve değerlerine saygı duymak", "Kürtçenin tüm lehçeleriyle her aşamada eğitim dili ve Türkçenin yanı sıra resmi dil olmasını kabul etmek", "Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasaklara karşı olmak", "Etnik azınlık, din ve mezheplerin milli ve inanç temelli haklarını kabul etmek", "Pozitif ayrımcılık temelinde kadın haklarını savunmak” görüşlerini paylaşan en geniş kesimlerle bir araya gelmek istediklerini ifade etti.

‘KÜRT SORUNUNUN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜNDEN YANA OLMAK’

Özçelik’in açıkladığı şartlardan öne çıkanlardan bazıları şöyle:

♦ Savaşa, askeri operasyonlara, OHAL’e karşı çıkarak, Kürt-Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafları muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olmak,

♦ Siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasından yana olmak,

♦ Siyasi partiler ve seçim yasasının, katılımcılığı ve demokratik işleyişi temel alan bir biçimde olmasını benimsemek

♦ Başta Kürtler olmak üzere, tüm halkların etnik, milli şahsiyetlerini yok sayan, rencide eden ‘Milletvekilliği Yemininin tüm halkların ve kesimlerin varlığını ve iradelerini yansıtacak bir şekilde yeniden düzenlenmesini savunmak,

♦ Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere koyduğu tüm çekincelerin kaldırılmasını, sözleşmelerden doğan hakların hayata geçirilmesini benimsemek. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın olduğu gibi, çekince koymadan kabul edilmesini ve uygulanmasını; yerel yönetimlerin, mali özerklik dahil katılımcı, demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla idare edilmesini, toplumun mağdur kesimlerine pozitif ayrımcılık uygulanmasını benimsemek

♦ Seçimlere dair siyasal prensiplerimizin yaşama geçirilmesi ve yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması için siyasal, demokratik, sivil yol ve yöntemlerle mücadele etmeyi benimsemek.

Özçelik sözlerini "Kürdistani Seçim İttifakını, mutabık kaldığımız bu siyasal prensipleri kabul eden Kürdistan toplumunun en geniş siyasal ve toplumsal kesimleriyle genişletmek için çaba sarf edeceğiz. Kürdistani Seçim İttifakı olarak bu Siyasal prensiplerimizi benimseyen Türkiye’deki en geniş kesimler ile seçim iş birliği için diyalog içinde olacağız” ifadeleriyle noktaladı.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan siyasi parti temsilcileri, diğer Kürt partileriyle görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.(Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 18:32

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