Kocaeli’de işçi ve emekçiler geçmişten bugüne 1 Mayıs’ı konuştu

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, ‘1 Mayıs'ın ışığında geçmiş ve bugün’ başlıklı etkinlik düzenledi: Patronlara ve hükümetine geri adım attırılabilir.

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, ‘1 Mayıs'ın ışığında geçmiş ve bugün’ başlıklı etkinlik düzenledi. Etkinlikte 1 Mayıs öncesi işçi sınıfının geçmişi ve bugünü tartışıldı. 89 bahar eylemlerinden örneklerin verildiği etkinlikte, işçilerin ağırlaşan sorunlarına dikkat çekilerek “Patronlara ve hükümetine geri adım attırılabilir” dendi.

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Üyesi Doç. Dr. Hakan Koçak, Harb-İş Kocaeli eski Şube Başkanı Bekir Yurdagül, Petrol-İş Kocaeli eski Şube Başkanı Ali Buğdacı ve DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Hakan Koçak, 1 Mayıs'ın en yaygın, en kitlesel ve en evrensel kutlanması gereken gün olduğunu vurguladı. Marks'a atıf yaparak kapitalizmin kendi mezarını kazdığını söyleyen Koçak, şöyle devam etti:

“Kapitalizm kirli ve kanlı bir tarihe sahiptir. Milyonlarca insanı topraklarından koparmış, ekmeklerini elinden almıştır. Kitle katliamları ve kıyımlar yapmıştır. Bütün bunların yanında Karl Marks'ın da dediği gibi kapitalizm kendi mezar kazıcılarını yaratıyor, evet bu sınıf mücadelesinde az miktarda zafer kazanmış olsa da işçi sınıfı bu bitmeyen sınıf savaşında hiç bitmeyen bir mücadele vermeye de devam etmiştir, edecektir.”

'BU DÜZEN DEVRİLECEK'

Harb-İş Kocaeli eski Şube Başkanı Bekir Yurdagül ise, kendi işçilik ve sendikacılık sürecinden örnekler verdi. Tersanede çalıştığı dönemde Özal'ın iktidarda olduğunu anlatan Yurdagül, “O zamanlar 'Çankaya’nın şişmanı işçilerin düşmanı' sloganını atardık. İşyerlerinde hep bir huzursuzluk vardı” dedi. Sendikacılar olarak işçilerin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Yurdagül, “Biz o dönem SHP'ye üyeydik. Sağcı dediğimiz işçiler bizi sendikanın başına seçtiler. Çünkü bir rahatsızlık vardı. Öncelikle işçilerin bireysel ve toplumsal sorunları ile ilgileniyorduk. İşyerlerinde işçilerle sendikanın birliğini sağlamaya çalıştık. Ve işçiler sonrasında bizim gerçekten çalıştığımızı gördüler, birlikte hareket ettik” dedi.

'89 Bahar eylemlerinde Gölcük Tersanesi'nin önemli etkileri olduğuna vurgu yapan Yurdagül, “O dönemler bugün gibi herkesin kendi kabuğuna çekildiği dönemler değildi. ‘89'da burada yaptığımız eylem sonrası Türk-İş, Harb-İş'i ihraç etti” diye konuştu. Patrona ve hükümetlere mücadeleyle geri adım attırılabileceğini dile getiren Yurdagül, “Sendikacıların niyetleri gerçekten işçiler olursa ve işçilerle bir bağ kurulursa bu mümkün. Bu düzen devrilecek, işçiler de sendikacılar da burada tekrardan devreye girecek” dedi.

'1 MAYIS'LARI BAHAR EYLEMLERİ GİBİ KUTLAMALIYIZ'

Petrol-İş Kocaeli eski Şube Başkanı Ali Buğdacı da ‘89 Bahar eylemlerinde politikleşmiş bir işçi sınıfının varlığından söz etti. 12 Eylül'den sonra politik işçilerin Türk-İş'i sıkıştırmaya başladığını ifade eden Buğdacı, “88-89 Bahar eylemlerinden sonra Petrol-İş’te yönetime el koyduk. Bu dönemlerde işçi sınıfı hareketlendi. 100 günün üzerinde eylemler yapıldı. Fabrikalar durduruldu. Türkiye’de üretimi durduran ilk işçiler PETKİM işçileridir” dedi. O dönem yaşananlardan sonra haklar kazanıldığına vurgu yapan Buğdacı, “Bütün kalbimle inanıyorum ki, biz 1 Mayıs’ları bahar eylemleri gibi kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

BU YIL DAHA DA ÖNEMLİ

DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da, 1 Mayıs'ın giderek daha yaygın kutlanan bir gün olduğunu söyledi. Bu yıl ki 1 Mayıs'ın önemine vurgu yapan Aslan, “Bu 1 Mayıs, 24 Haziran'da Türkiye’yi tek adam ile yönetmeye çalışanlara karşı bir sıçrama tahtası olarak görülebilir” dedi. İşçi sınıfının taleplerine değinen Aslan, şöyle devam etti:

“İşçi sınıfının sendikal bürokrasiye karşı gözünü açması ve mücadele etmesi gerekmektedir. Ayrıca en önemli taleplerden biri kreş hakkı. Kadınların çalışmasının önünde ciddi engel olarak duruyor. Bir diğeri ise OHAL'in kaldırılması talebidir. İş cinayetleri bu dönemde bir hayli artmış durumda çünkü tedbirler alınmıyor. Demokratik olarak sendikalara üye olmak da sınıfın önemli bir talebidir. Bu değişmezse, sendikalar da bulunduğu mevziyi kaybedebilir. Özelleştirmelerin kaldırılması da talebimiz olmalıdır. Özgür bir basının olması, medyanın tek adam elinden kurtulması bir talebimizdir. İşçi sınıfının önemli diğer bir görevi ise savaşı değil barışı savunmaktır.”

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, yarın Gebze'de gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için herkesi saat 10.00'da Trafo Meydanı'nda buluşmaya çağırdı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 14:01

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