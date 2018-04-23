Binlerce kişi 'dilek' için Büyükada'daki Aya Yorgi'ye tırmandı 

Hristiyanların dileklerin kabul olduğuna inandığı Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne doğru gerçekleştirilen yürüyüşe binler katıldı.

İstanbul’da Büyükada'nın en yüksek noktasındaki Aya Yorgi Kilisesi'nde, Hristiyan inanışa göre dileklerin kabul olduğuna inanılan geleneksel 23 Nisan yürüyüşü, bu sene tarihi günlerinden birini yaşadı. Binlerce kişinin dakikalarca yürüyerek tırmandığı kilise önünde yaşanan aşırı yoğunluk izdihama da neden oldu. Kilise önünde uzun kuyruklar oluştu.

Büyükada'ya erken saatlerden itibaren gelenler, Aya Yorgi Kilisesi'ne akın etti. Çok sayıda kişi Aya Yorgi Kilise'nin bulunduğu 202 metre yükseklikteki tepeye yürüdü.

AZAP YOKUŞU'NU DUALARLA TIRMANDILAR

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Topluluk, 'Azap Yokuşu' adı verilen yol üzerinde inanışa göre makaradaki iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak, yollarına devam etti. Bu sırada bir yandan dualar yapıldı, diğer yandan binlerce kişi dileklerini diledi. İnanışa göre ağaçlara bağlanan ipleri, kiliseye kadar koparmadan götürmeyi başaranların dileği gerçekleşiyor. Dileklerin kabul olması için ip bağlayanların aynı zamanda sessiz olmaları ve kiliseye kadar hiç konuşmamaları gerekiyor.

Kiliseye ulaşan ziyaretçiler, mumları kiliseye ve çevresindeki duvarlara dikti. Dileklerin yazıldığı kağıtlar ise dilek kutusuna atıldı. Ancak kilise çevresinde özellikle öğleden sonra yaşanan yoğunluk, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Kuyrukta zaman zaman izdiham yaşanırken, polisler hat oluşturarak kuyruğun bozulmamasını sağlamaya çalıştı. Gelenler saatlerce kiliseye girebilmek için sırada bekledi. Polis ekipleri izdiham yaşanmaması için sık sık hoparlörden anons yaptı. Kiliseye girişler de belirli sayıyı geçmemek üzere vatandaşlar içeri alındı. Bu sırada kilise üzerinde ve çevresinde bir polis helikopterinin de uçtuğu görüldü.

MUMLARIN ANLAMI

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Hristiyan inancına göre, Efes'te Meryem Ana Evi'ni ziyaret edenler hacı oluyor. Aya Yorgi'ye gelenler ise "yarı hacı" kabul ediliyor.

Mumlarda her rengin anlamı ise farklı: Turuncu: Okulda başarı, Kırmızı: Aşk, Lacivert: İş ve araba, Beyaz: Sağlık, Yeşil: Para, Mavi: Kariyer, Sarı: Şans, Pembe: Kısmet, Mor: Çocuk sahibi olmak. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 17:06

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