Kocaeli'de 'Çöp Tesisi' yapımı tartışıldı: Bölge halkı piknik yapacak!

Kocaeli'de kurulması planlanan Evsel Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin etkileri anlatıldı, yapılması düşünülen alanda piknik yapılacak.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri, halk arasında "Çöp tesisi" olarak bilinen Evsel Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin etkilerini ve sonuçlarını tartıştı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı ve Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin'in sunumları sonrası Emek ve Demokrasi Güçleri, nasıl bir yol izleyeceğini tartıştı.

'YER ÖNERİYORUZ, DİNLEMİYORLAR'

Toplantıda ilk sunumu yapan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, çöp için bertaraf işleminin en son adım olduğunu belirterek, "Biz önce çöpü önleyeceğiz, azaltacağız, yeniden kullanacağız. Bertaraf işi en son olmalı. Bütün dünyanın bertarafa gönderdiği çöp yüzde 5 ile 15 arası. Biz neredeyse hiç bir dönüşüm yapmadan çöpün yüzde 100'ünü bertaraf ediyoruz. Türkiye'de 3300 belediyenin 69 tane düzenli depolama tesisi var, bu sayı vahim. Vahşi depolama dediğimiz tesisler kullanılıyor, bunlar da problem yaratıyor" dedi. Atığın yerinde, kaynağında ayrıştırılması gerektiğinin altını çizen Ağdacı, "Kaynağında önlersek kirliliği, problemin büyük bir kısmını hallederiz. Avrupa bunu uyguluyor, atıkları kaynağında ayrıştırıyor. Yakma tesisi yapmayın demiyoruz, yapılacakları önce bir uygulayın. Sonra yakma tesisi yapın. 'Peki nereye yapalım' diyorlar, yer de öneriyoruz. Şimdiki İzaydaş'ın yanına yapın diyoruz. Yapmayı düşündükleri alanı kabul etmiyoruz" diye konuştu.

'BU İŞ O KADAR KOLAY MI?'

Ağdacı'nın ardından konuşan Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin, ormanların gerçek manada fonksiyonun bilinmediğini vurguladı. Ormanın sadece odun üretim alanı olmadığını ifade eden Zengin, "Ormanlar; iklim düzenleme, erozyonu önleme, su üretimi ve yenilenebilir enerji kaynağı sağlar. Tesisin kurulması planlanan alanda su havzası yok diyorlar ya, değil. Çenesuyu'nun su toplama havzası hemen kurulmak istenen tesisin yakınında. Sahil Çamı, Karaçam ve Meşe gibi ağaçlandırma sahası var burada, yani ormanlık alan. Bunu da yalanlıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki; '300 ağaç kesersek, 3 bin ağaç dikeriz.' Hadi ya, o kadar kolay mı? Bu eko-sistemin kaç yüz yılda olduğundan haberdar değil galiba bu kişiler" diye konuştu.

BÖLGE HALKI PİKNİK YAPACAK

Tesisin yapılacağı bölgede Üçgaziler, Sepetçi, Doğancılar, Pamuklar, Kepekli, İshakçılar ve Koçoğlu köyü bulunuyor. Kepekli Köyü'nde Cihan Yıldız, "15 Nisan Pazar günü saat 13.30'da bölgedeki yerel halk, Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte burada piknik yapacağız. Gelsinler burada ÇED toplantısını yapsınlar. Burada köylü Mehmet amcam, köylü Hatice teyzem konuşacak. Ama doğaçlama konuşacaklar. Onlar da gelsinler burada kayıtsız, belgesiz konuşsunlar. Pikniğimize İzmit'e gönül vermiş, kendini İzmitli gibi hisseden herkes davetlidir" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Nisan 2018 13:02

www.evrensel.net