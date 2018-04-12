Dolar yükseldikçe akaryakıt zamlanıyor

Dolardaki artış, akaryakıta da yansıyor, motorine iki günde yapılan 30 kuruş zam motorin fiyatını benzine yaklaştırdı.

Teşvik paketlerine rağmen ekonomideki kötü gidişin durdurulamaması, ABD ve Rusya arasındaki Suriye restleşmesinin etkisiyle doların yükselmeye devam etmesi akaryakıt fiyatlarını vurdu. Benzine yapılan 12 kuruşluk zammın ardından dün 17 kuruş zamlanan motorine yarın da 13 kuruş zam geliyor.

Akaryakıt fiyatları hızla zamlanmaya devam ediyor. Benzin fiyatı 12 kuruşluk zamla bazı illerde 6 liranın üzerine çıkarken, motorin zammı ise kendi rekorunu kırdı. Dün 17 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 13 kuruş daha zam yapıldı. Böylece motorine iki günde gelen toplam zam 30 kuruşa ulaştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, “13 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir” denildi.

BENZİNE YAKLAŞTI

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara’da 5.63 lira, İstanbul’da 5.58 lira, İzmir’de 5.62 liraya yükselecek.

Motorine iki günde gelen iki zam, motorinle benzin arasındaki makası da daralttı.

Petrol fiyatları da ABD ve Rusya’nın arasındaki Suriye gerginliği ve devam eden ticaret savaşı endişesiyle yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.28 artışla 72.26 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.52 artışla 67.17 dolardan işlem gördü.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK DE ZAMLANMIŞTI

Dolardaki artış gerekçesiyle doğal gaz ve elektriğe de zam yapılmıştı.

1 Nisan tarihinden itibaren konutlarda zam oranı yüzde 2.89 olurken, küçük sanayiciler için zam oranı yüzde 2.1, büyük sanayiciler için ise yüzde 4.6 olmuştu. Elektrik fiyatlarına 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 8.8 zam yapılmıştı. 1 Nisan’daki zamla son 3 aylık dönemdeki artış oranı yüzde 11.87’yi buldu.

Elektrik fiyatlarına, gelen zamdan sonra, BOTAŞ yayımladığı genelge ile sanayilere ve santrallere verilen doğal gaz fiyatına 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 zam yaptı.

DOLARIN ATEŞİ DÜŞMÜYOR

Üst üste tarihi rekor kıran dolar, dün de rekor seviyelerde seyretti.

Dün 4.1940 ile rekor kıran dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.6 artışla 4.1350 seviyesinden tamamlamıştı. Avro 5.1942 ve sterlin 5.9471 ile tarihi seviyelerine yükselmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın, Başkan Donald Trump’ın Suriye hakkında henüz son kararını vermediği yolundaki açıklaması, piyasalarda gerginliği biraz azalttı. Dolar ve avro yeni güne, dünkü rekor düzeylerinin 5-6 kuruş altında başladı. Dolar düne yükselişle başlamasının ardından öğle saatlerinde 4.1540’tan alıcı buldu. Avro ise yatay bir seyirle 5.1436 seviyesinde işlem gördü.

Borsa İstanbul Endeksi ise yüzde 0.46 artışla açıldı ve 109 bin 757 puana yükseldi.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış dün Borsa İstanbul’a da satış olarak yansımış ve BIST100 endeksi günü yüzde 1.32 düşüşle 109 bin 253 puandan kapatmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 20:33

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