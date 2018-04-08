Bodrum'daki RES projesine yargı freni

Bodrum'da kurulmak istenen RES projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı mahkeme tarafından bozuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İzin Tepe, Moralıncı Tepe, Sivri tepe, Ardıç Tepe, Yılanlı Tepe, Küçüktürman Tepe, Düz Tepe, Denizgören Tepe ve Kocasarnıç Tepe mevkilerinde Yıldız Enerji Elektrik Üretim tarafından kurulmak istenen rüzgar enerji santrali (RES) projesi için Muğla Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için açılan davada mahkeme kararını verdi.

Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde görülen iptal davasında, dava konusu RES projesinin insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturduğu, proje tanıtım dosyasında idare tarafından yerinde hiç bir ölçüm ve değerlendirme yapılmadığı ve sadece işletmeci firmanın sunmış olduğu verilerle yetinildiği, kurulacak türbin projesinin net olarak belli olmadığı, 4 adet türbin alanında kültür varlıklarına rastlanıldığı, projenin kuşların göç rotası üzerinde bulunduğu ve dava konusu alanın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Orman Alanı ve Önemli Doğa Alanı” olarak bulunduğu belirtilerek hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü.

Dosyayı inceleyen mahkeme RES projesi için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararını iptal etti. Mahkeme kararında Muğla Valiliği'nin vermiş olduğu kararın 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun, “Çevresel Etki Değerlendirmesi” başlığında düzenlenen 10. maddesine ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin “Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler” başlıklı 7. maddesine aykırı olduğunu dile getirdi.

‘ÇED ALINMASI GEREKİYOR’

Kararda, “Rüzgar potansiyeli açısından yetersiz olduğu, alanda korunması gereken kültür varlıkları bulunduğu, dolayısıyla faaliyet alanı ile ilgili şehir bölge planlama, enerji, inşaat, arkeolojik ve çevresel açıdan uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlem hukuka uygun bulunmamaktadır” denildi. Mahkeme alanın ÇED kararı alınması gereken alanlar içerisinde olduğuna dair hüküm verdi.

KAZANIM AÇIKLAMA İLE DUYURULDU

Yapılacak RES’lere karşı verilen mücadele sonunda kazanılan iptal davasının sonucunun duyurulması için Bordum Çamlık Köyü’nde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Avukat Remzi Kazmaz, CHP milletvekilleri Prof. Dr. Nurettin Demir ve Akın Üstündağ, mahalle muhtarları, Bodrum Çevre Platformu üyeleri ve yaşam savunucuları katıldı. Avukat Remzi Kazmaz ve Çamlık Muhtarı Mehmet kahraman gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Açıklamanın ardından bölgede bulunan vatandaşlara çevre mücadelesi ve kazanım anlatıldı. (Muğla/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 16:06

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