Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Mart 2018 Veri Raporu’na göre mart ayında 25 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Mart 2018 Veri Raporu’na göre mart ayında 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Raporda şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetlerin arttığı vurgulandı.

Geçtiğimiz aylara göre mart ayında kadın cinayeti sayısında düşüş yaşandığı belirtilen raporda bunun sebebi olarak kadınların yükselen mücadelesi olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Geçtiğimiz aylara göre mart ayı kadın cinayeti sayısında düşüş yaşandı. Bunun sebepleri ise; kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında meydanları doldurması, dünyada kadın hareketinin bu ay içerisinde şiddete karşı farklı ülkelerde eylemler ve grevler gerçekleştirmesi, tüm tarafların kadına şiddeti kınamasıydı. Mart ayında gerçekleşen bu düşüşün önümüzdeki aylarda artarak devam edebilmesi için; bu siyasal atmosferin devamı, kadına yönelik şiddete karşı açıklamaların tıpkı mart ayında olduğu gibi devam etmesi gerekiyor.”

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER VE FAİLİ MEÇHULLER ARTTI

Bu ay yaşanan düşüşe rağmen mart ayında şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetlerin arttığı belirtilen rapora göre, mart ayında 25 kadın cinayetinin 11’i şüpheli ölüm. Raporda, kadın cinayetlerinde artışın önüne geçilmesi için söz konusu cinayetlerin kim tarafından, neden işlendiğinin açığa çıkartılması ve faillere caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

İstanbul’da hocasının odasında bayılıp şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Alara Karademir’in de hatırlatıldığı açıklamada, Alara’nın da ölümü gibi ölümü aydınlatılmayan onlarca kadın cinayeti olduğu belirtildi.

Bu ay içerisinden kadın cinayetinin en çok işlendiği illerin başında ise İstanbul geldi. İstanbul’da 6, Antalya’da 3, Ankara’da 2 kadın öldürüldü.

Rapora göre, Mart ayında öldürülen kadınların %92’sinin koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken; %4’ünün uzaklaştırma kararı var, %4ünün boşandığı biliniyor. 6284 sayılı Koruma Kanunu’nun önemi vurgulanan açıklamada, “Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma gibi birçok yaptırımı düzenleyen; kadınlara maddi yardımdan kimlik değiştirmeye birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyor” denildi.

CİNSEL ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI DEVAM EDİYOR

Çocuk istismarı ve cinsel şiddet verilerinin basına yansıyan haberlerden çok daha fazla olduğu belirtilen raporda, İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletin ilgili mercilerinin cinsel şiddet ve çocuk istismarı vakalarını tespit etmesi ve buna göre şiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerektiği vurgulandı.

Kadın cinayeti davalarında konunun önemsenmeden ele alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz ay Helin Palandöken’in davasında duruşmaya yanlış sanığın getirilmesi gibi; bu ay kocası tarafından 2016 yılında öldürülen Halide Özpolat’ın davasında mahkeme sanığı duruşmaya çağırmayı unuttu. Bu şekilde ilerleyen kadın cinayeti davalarında konunun önemsenmediği ve yanlış ele alındığı ortaya çıkıyor. Karar çıkacak olan Özpolat’ın davasında duruşma sırf bu ele alış biçiminden dolayı ertelenmiş oldu. Kadına yönelik şiddet davalarında konunun hassas ele alınması, emsal işleyiş ve kararlar ise önemli bir yerde duruyor.” (HABER MERKEZİ)

Kaynak: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2851/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-mart-2018-veri-raporu

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 12:11

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