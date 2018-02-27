Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan PYD Eski Eş Genel Başkanı Salih Müslim, serbest bırakıldı

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan PYD’nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim, bugün davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesi’ne getirildi. Müslim'in duruşması Türkiye saati ile 13.00'de başladı. Duruşma öncesi bina önünde polislerce geniş güvenlik önlemi alındı.



Buna rağmen Müslim’in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla mahkeme binası önünde ve Avrupa ülkelerindeki konsolosluk binaları önünde eylemler yapıldı. Bu eylemlerde Müslim’in serbest bırakılması istendi.



Başlayan duruşmada ise, medya mensupları mahkeme salonuna alınmadı.



Mahkemeye kelepçeli olarak çıkarılan Müslim, dakikalar içerisinde serbest bırakıldı.

‘BAŞKA BİR ÜLKENİN VATANDAŞIYIM’

Müslim, bırakıldıktan sonra ilk kez Medya Haber'e konuştu. Telefonla bağlanan Müslim, gözaltına alınma sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin hakkında daha önce çıkardığı yakalamaya atıfta bulunan Müslim, “Hakkımda yakalama kararı daha önce çıkarılmış. Yargı yoluyla bir yakalama çıkarıldı. Mahkemeye çıkarıldık. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ben başka bir ülkenin vatandaşıyım. Mahkeme de bu doğrultuda karar vererek, bıraktı” dedi.

‘BAŞARAMADILAR’

Gözaltında bulunduğu süre boyunca kendisi için yapılan eylem ve etkinliklere de değinen Müslim, “Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz biriz. Afrin için en fazla Avrupa ülkelerinde görüşmeler yapıyoruz, bizi susturmaya çalışıyorlar. Başaramadılar. Avrupa’nın hukuku var, ilkeleri var, herkes TC’nin emrinde değildir. Kürt halkını susturamazlar” diye konuştu.

BEKİR BOZDAĞ: KABUL ETMİYORUZ

Arşiv - DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin, TBMM'de açıklama yaptı. Bekir Bozdağ, konuya ilişkin şunları söyledi: "Bir kişinin yaptırdığı faaliyetlerin terör faliyeti olması için daha kaç tane insanın yaralanması gerekir. PYD eli kanlı terör örgütüdür. Bu kararın yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz Bu karar teröre çok net destek kararıdır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerinde destek kararıdır, bunu kabul etmiyoruz. Türkiye terörle etkin mücadeleye devam edecektir. Bunlarla mücadele etmek uluslararası ülkelerin ortak görevidir.

Bu tür kararla sürpriz değil. Türkiye için şaşırtıcı bir karar olmadı, Çekya'dan şimdi çıkan karar. Bu benzer yaklaşımı tekrarlamaktan başka bir şey değildir. Çekya'da hukuk uygulansaydı bu terörist başı Türkiye'ye iade için geçici tutuklanmasına karar verildi."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır. PYD, Çek Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın Suriye yapılanmasıdır. Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir."

TÜRKİYE'DEN DOSYA GÖNDERİLMİŞTİ

Türkiye, Müslim'in iadesi ve geçici tutuklama kararı için Çekya'ya dosya göndermişti. Dosyada, Müslim hakkında Türkiye'de çıkarılan 3 yakalama kararı yer alıyordu.

GÜL: GEÇİCİ TUTUKLAMA BEKLİYORUZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin iadesini istediği Müslim hakkında '16-40 gün arasında geçici tutuklama kararı alınmasını beklediklerini' söylemişti.

28 AVRUPALI PARLAMENTER 'SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI YAPMIŞTI'

Salih Müslim'in serbest bırakılmasını isteyen 28 Avrupalı parlamenter bir bildiri yayımlayarak üç gündür gözaltında olan Müslim'in serbest bırakılmasını istemişti.

Avrupalı parlamenterlerin imzaladmığı bildiride PYD ve Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelede kritik bir rol oynadığını belirtildi. Parlamenterler, Suriye'de tüm etnik unsurları bir arada barındıran bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

Salih Müslim, Çekya'da gözaltına alındı

Çoğunluğu Danimarkalı parlamenterlerin oluşturduğu listede Avrupa ülkelerinden, Norveç, Almanya, Slovenya, Finlandiya ve İspanya'dan vekiller bildiriye imza attı.

Bildiride, "Avrupa ülkelerinden seçilmiş biz milletvekilleri Salih Müslim'in serbest bırakılması için Çek yetkililerine çağrıda bulunuyoruz" denildi. Bildiriyi Danimarkalı vekil Nikolaj Villumsen twitter hesabından yayımladı.

Salih Müslim'in Türkiye'de tutuklu bulunan iki Çek asıllı YPG'li ile takas edileceği haberleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yalanlandı. Adalet Bakanı Gül, Salih Müslim'in 16 ile 40 arasında değişen geçici gözaltı işlemine alınmasını beklediklerini, bu sürenin Ankara'nın iade dosyasını hazırlamasına da olanak sağlayacağını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Şubat 2018 19:38

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