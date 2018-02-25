PYD Eski Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim Çekya'da gözaltına alındı. Müslim hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

PYD Eski Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındı.

Hawar Haber Ajansı (ANHA) davetli olduğu bir konferansa katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan PYD Eski Eş Başkanı Salih Müslim'in gözaltına alındığını duyurdu.

Ajans, dün gece saatlerinde kaldığı otele gelen Çekya polisinin Müslim’e Türkiye’nin şikayeti üzerine kendisini gözaltına alacaklarını bildirdiğini aktardı.

Müslim’in konakladığı otelde Türkiye istihbaratı tarafından çekilen fotoğrafları Türkiye medyasında yayımlanmıştı. Bu gelişmeden sonra Çekya polisi, Müslim’in bulunduğu otelde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Sonrasında Türkiye’nin girişimleri sonucu Müslim gözaltına alındı.

WELAT MÜSLİM: BİZ DE BU SABAH BASINDAN ÖĞRENDİK

Salih Müslim'in oğlu Welat Müslim, Sputnik'e verdiği demeçte babasının gözaltına olduğunu doğruladı. Welat Müslim şöyle konuştu:

"Gözaltına alınışını biz de bu sabah basından öğrendik. Olayı parti (PYD) yetkililerine sorduk, onları aradık, doğruladılar. Parti yetkilileri Müslim'in dün gece Prag'da gözaltına alındığını söylediler. Saat kaçta gözaltına alındığını bilmiyoruz. Babam ile birkaç günde bir telefonla görüşüyorduk. En son birkaç gün önce görüşmüştük. PYD ve ailesi olarak serbest bırakılması için girişimlerimiz var. Bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Konuya ilişkin Çekya yetkilileri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunan Kürt yetkililerin, henüz net bir yanıt alamadığı öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞI: İADESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

PYD Eski lideri Salih Müslim'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızca, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebiyle aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müsim'in, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır. Söz konusu şahsın, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye'ye iadesi talep edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BEKİR BOZDAĞ'DAN İADE AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "iade ile ilgili çalışma sürüyor" dedi.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle: "PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir karar üzerine aranan kişilerdendi. Son günlerde kendisinin Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'mız Çekya Interpol’ü ile irtibata geçerek bu terörist başının yakalanması ve Türkiye’ye iadesini talep etmiştir. Bu çerçevede ilgili kişi yakalanmıştır. Şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri Bakanlığı'mız hem İçişleri Bakanlığı'mız hem de Adalet Bakanlığı'mız iade süreciyle ilgili Türkiye’nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyorlar. Dışişleri Bakanımız belki görüşmüştür ya da görüşüyordur Çekya Dışişleri Bakanı ile. Bizim dileğimiz, bunun Türkiye’ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraftır. Dolayısıyla aramızdaki hukuk da bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir. Adalet Bakanlığı iade evraklarını hem Dışişleri Bakanlığı hep beraber en kısa sürede oraya intikal ettirip, bu konudaki kararın süratle çıkmasına yardımcı olacaklardır. Bizim Irak Büyükelçimiz de Türkiye’nin bu konudaki talebini de ilgililere ayrıca iletmiştir. Süreci biz de yakinen takip ediyoruz."

ERDOĞAN: ÇEKYA İNŞALLAH BUNU TÜRKİYE’YE TESLİM EDER.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Antep İl Kongresi’ne katıldıktan sonra Şanlıurfa’ya gitti. Erdoğan, kongre öncesi dışarıda toplanan partililere seslendi.

Salih Müslim’in Çekya’da gözaltına alındığını belirten Erdoğan, “PYD’nin başı yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye’ye teslim eder. Ve hak tecelli eder. Bunlar ümmeti böldüler, milleti parçaladılar. İşte onun için bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Yoksa Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok” dedi. (DIŞ HABERLER)

ANKARA ÇUKURAMBAR'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ MÜSLİM'E YAKALAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çukurambar’da Şubat ayı başında Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü binasında gerçekleşen patlamaya ilişkin soruşturmada Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığına gönderdi. (DHA)

Çukurambar'daki patlama için bomba düzeneği açıklaması

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 13:13

www.evrensel.net