İstismar sanığı dayıya, ilk duruşmada 24 yıl hapis

Erzurum’da yeğenine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan dayıya ilk duruşmada 24 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum’da yeğeni 6. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki F.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 52 yaşındaki İ.K., ilk duruşmada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.

Erzurum’da bir ortaokulda öğrenim gören bir çocuk rehber öğretmenine giderek, sınıf arkadaşı F.A.'nın, dayısının istismarına uğradığını anlattı. Öğretmeninin odasına çağırdığı F.A., son 1 yıldır erkek berberi olan dayısının taciz ettiğini, korktuğu için de kimseye söyleyemediğini dile getirdi. Öğretmen G.K. da, durumdan ailesine bahsetmesi gerektiğini belirterek, olayı tutanak altına aldı.

MEKTUPLA DAYI TACİZİNİ ANLATTI

Bunun üzerine F.A., annesinin yatağının yanına, “Dayım tarafından taciz ediliyorum. Ben bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma” yazılı not bıraktı. Okul yönetimi ve ailenin şikayeti üzerine İ.K. geçen yıl 9 Aralık günü tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş'in hazırladığı iddianame, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık dayının “çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan, 39 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

BAKANLIK VE BARO KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Davanın görülen ilk celsesinde tutuklu sanık İ.K., ve çocuğun annesiyle babası katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Erzurum Baro Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu adına avukatlar Zühal Önalan Asiltürk ile İkra Hınıslıoğlu da davaya katılma talebinde bulundu. F.A. ise duruşmaya, mağdur çocukların mahkeme ortamından etkilenmemesi için adliye içerisinde yapılan adli görüşme odasından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunma yapan dayı suçlamaları reddeti. Çocuk ise cinsel istismarı anlattı.

İLK CELSEDE İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, ilk celsede K.K.’ye 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın eylemi 3'üncü derece akrabası olan mağdura yaptığını dikkate alarak, cezasını yarı oranda arttırıp, 18 yıla çıkardı. Suçun zincirleme şekilde işlendiğini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 24 yıla yükseltti. İyi hal indirimi uygulamayan heyet, İ.K’nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. (Erzurum/DHA)

(Fotoğraf: Arşiv)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 11:58

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