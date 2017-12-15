Felsefe severler buraya: İÜ Felsefe Topluluğu

İstanbul Üniversitesi Felsefe Topluluğu’ndan Suat Kutay Küçükler ile topluluk hakkında biraz sohbet ettik. T

Umut Düzgün BULUT

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Felsefe Topluluğu’ndan Suat Kutay Küçükler ile topluluk hakkında biraz sohbet ettik. Topluluğun kuruluşundan başlayıp bugün neler yaptıklarını konuştuk. Suat, topluluğun amaçlarına ve aynı zamanda yapacakları işlere dair bilgiler verdi.

Öncelikle bize felsefe topluluğunun kuruluş sürecini anlatır mısınız?

Felsefe topluluğu 2002 yılında, öğrencilerin ders dışında da felsefeyle ilgilenebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla, Prof. Dr. Ayhan Bıçak danışmanlığında kurulmuştur. Şu anda Yrd.Doç.Dr. Murad Omay danışmanlığında faaliyetlerine devam etmektedir. Topluluk, öğrenci kongreleri ve okuma grupları gibi çeşitli etkinlikler aracılığıyla öğrencileri felsefenin çeşitli problemlerine ilişkin araştırmaya ve sorgulamaya yönlendirmeyi, öğrencilerin felsefeye ilgilerinin derinleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu yıl felsefe topluluğu olarak neler yapacaksınız?

Artık gelenekselleşmiş felsefe kongrelerimizin 29.’sunu 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kongrenin öğrencilere oldukça faydası olduğunu düşünüyorum; çünkü öğrenciler bir metin yazıyor ve bu metinde düşüncelerinin, akıl yürütmelerinin eksikliklerini görüyorlar. Topluluğumuzun çeşitli okuma grupları var ve bunlar işlemeye devam ediyor. Bu yıl farklı olarak “filmler ve felsefe atölyesi” başlatmanın planını yapıyoruz. Sanatsal ve popüler filmler üzerinden felsefi tartışmalar yapabilmeyi planlıyoruz.

Bununla birlikte topluluğumuz her zaman öneriye açık. Buradan öğrencilere bir çağrı yapmış olalım, bir fikri veya planı olan arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. Son olarak bu dönem bir dergi çıkarmayı planlıyoruz. Bunun duyurusunu da ilk defa Genç Hayat'la yapmış olacağız.

‘AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİN BULUŞMASINI SAĞLAMAK’

Kongre, sinema ve felsefe atölyesi, dergi çıkarma gibi planlarınızı nasıl gerçekleştireceksiniz? Bu etkinliklerin işleyişi nasıl olacak?

Kongrenin bizim açımızdan iki temel amacı var. Birincisi, öğrencinin akademik metin yazma becerisini geliştirmek ve sunum yapma imkânı sağlamak. İkincisi ve topluluk olarak bizim daha çok önemsediğimiz olan amaç; bir konu üzerine çalışan öğrencilerin buluşmasını sağlamak. Ancak biz topluluk olarak ikinci amacı gerçekleştirmekte yetersiz kaldığımızı gördük ve bu yüzden bu kongrenin bitiminde bir tanışma toplantısı etkinliği ile öğrencileri bir araya getirip tartışmalarını da sağlamak istiyoruz.

Çıkarmayı düşündüğümüz dergide ise kongre metinlerini düzenleyip yayınlamayı ve bölüm dışından felsefe üzerine yazılmış metinleri bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Derginin beslenmesi için ise yine bu röportaj vesilesiyle öğrencilerin yazdıkları metinleri yollamasını ve bizimle iletişime geçmesi gerektiğini vurgulayalım.

Sinema ve felsefe atölyesini biz normalde film gösterimi yapıp ardından tartışmak için planlamıştık; fakat hem fakültemizin yer sorunu hem de süreyi tartışmaya ayırmak adına filmi önceden duyurup, izleyenlerin gelip tartışmaya katılması yönünde plan yaptık.

Felsefe bölümü öğrencilerin topluluğa ilgisi nasıl?

Topluluğu duyurmak adına en çok sosyal medyadan güç alıyoruz; ancak bizim öncelikli hedefimiz bölüm öğrencileri olduğu için her yıl yeni gelenlere özel olarak duyurular yapıyoruz. Genelde birinci sınıflardan üyelik sayısı oldukça fazla oluyor ama hepsiyle faal bir çalışma yürütemiyoruz ve topluluk işleyişi genelde bir avuç öğrencinin çabasıyla yürüyor. Üzücü tarafı ise günümüzde çoğu kulüp için bu durum geçerli. Kulüpler birkaç öğrenciyle iş yapmaya çalışıyor ama çoğunluk bu işin içinde olmak istemiyor.

Felsefe topluluğunun diğer kulüplerle ilişkisi nasıl? Ortak işler planlıyor musunuz?

Aslında bu her sene planladığımız fakat hep planda kalan bir mevzu çünkü bu çeşit etkinlikler hem fiziki yetersizliklerden hem de diğer kulüplerle ortak iş yapabilmek açısından bizi zorluyor. Her zaman özellikle sosyoloji, antropoloji ve matematik gibi felsefeyi besleyen bölümlerle ortak iş yapmak istedik fakat pratikte bir adım atamadık. Bu sene yapacağımız “filmler ve felsefe” atölyesini sosyoloji ve psikoloji öğrencilerinin ortak katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

MÜFREDATTA FELSEFENİN ÖNEMİ

Değişen sınav ve müfredatla birlikte liselerde felsefenin önemini yitirdiğini görüyoruz. Siz, bir felsefe öğrencisi olarak bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Felsefenin öneminin yitirilmesi elbette eğitim açısından üzüntü verici bir durum; çünkü felsefe, bireye eleştirel düşünmeyi kazandıran ve onun fikirlerini özgürleştiren bir etkinliktir. Bence felsefe ortaokul yıllarından itibaren müfredata eklenmesi gereken bir derstir.

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