Avrupa’da "normalleşme" adımı, Asya’da "ikinci dalga" endişesi

Avrupa’da on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan Kovid-19 salgınına karşı kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı. Asya’da ise ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Japonya, 6 Mayıs’ta kaldırmayı planladığı OHAL’i ay sonuna uzattı. Son 24 saatte hiç yeni vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda ise buna rağmen önlemlerde gevşeme olmayacağını açıkladı.

İTALYA’DA "GEVŞEME" DÜN BAŞLADI

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya karantina altında geçen iki aydan sonra işyerlerini kademeli olarak dün açmaya başladı. Ülkede inşaat ve sanayi sektörleri faaliyetlerine başlarken restoran, kafe ve dondurmacılar paket servis hazırlıklarına başladı.

Restoran ve barların masa servisleri ile alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılması için birkaç hafta daha beklenecek. BBC Türkçe’nin haberine göre “Virüsle birlikte yaşama evresi” denilen “ikinci aşamada” 4 milyondan fazla çalışan işbaşı yaptı. 21 Mart’tan bu yana kapalı olan parklar ve bahçeler de halkın erişimine açıldı. Hükümet, gruplar halinde olmamak kaydıyla “altıncı göbeğe kadar akrabaları” ziyarete onay verdi. “Sabit duygusal ilişki” içinde olanlar da bu kapsama dahil edildi.

YAYILMA YENİDEN HIZLANIRSA…

Dünkü gazeteler de 2. aşamada salgının yayılmayı hızlandırması halinde tedbirlerin tekrar sıkılaştırılabileceği uyarılarına yer verdi. Corriere della Sera, “Sorumluluk Vakti” manşetiyle çıktı. La Repubblica, hükümete danışmanlık eden teknik heyetin “Virüs Dönerse, Kapatırız” sözlerini başlığa taşırken, Il Messaggero “İtalya testte” ve Il Giorno gazetesi de “İtalyanlar Çıkın Ama Kafanızı Kullanın” başlıklarını attı.

İtalya’da dün itibariyle 28 bin 884 ölüm ve 210 bin 717 vaka bulunuyor. Salgının en ağır evresinde günlük can kaybı sayısının 900’ü aştığı ülkede son olarak “günlük ölüm sayısı”nın 174’e düştüğünü görülüyor.

ALMANYA’DA KUAFÖRLER AÇILIYOR

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyaletlerin başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet etmek şartıyla kuaför ve berber salonları dün yeniden açıldı. Hayvanat bahçelerinin yanı sıra müzeler ve sergi salonları da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları durumunda kapılarını açabilecek. İbadethaneler de belirli şartlara uymaları durumunda yeniden açılacak. Bazı kiliselerde kurallara uyularak ayinler yapılırken, camilerin çoğu da 9 Mayıs’tan itibaren ibadete açılacak. Geçen hafta ayrıca 800 metrekareden küçük mağazalar da açılmıştı.

BELÇİKA’DA KISMI NORMALLEŞME

Belçika’da, vaka sayısı son 24 saatte 361 artarak 50 bin 267’ye ulaşırken, ülkede bazı tecrit kuralları gevşetildi. Ülkede dünden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak. Sosyal mesafe kurallarına uyamayan iş yerleri ve şirketler evden çalışmaya devam edecek. Otobüs ve tren seferlerinin artırılacağı ülkede, toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı zorunlu olacak. Manifatura ve tuhafiye dükkanlarının da faaliyete başlayacağı Belçika’da, maske satış ve dağıtımı yaygınlaştırılacak.

TEST SAYISI DÜŞMEYECEK, ARTACAK

Test sayısının günde 25 bini bulması hedeflenirken, filyasyon ekipleri de göreve başlayacak. Kovid-19 hastalarının temaslarını daha iyi tespit edebilmek için bir çağrı merkezi de devreye girecek. Kreşlerin ise sağlık çalışanlarının çocuklarının dışında diğer öğrencileri de kabul etmeye başlaması bekleniyor. 11 Mayıs’tan itibaren ise diğer bazı dükkanların açılmasına izin verilmesi planlanıyor. Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Belçika’da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Virolog Erika Vlieghe, normalleşme sürecinde vakaların artabileceğine işaret ederek, “İlk Kovid-19 dalgasının ne kadar ciddi olduğunu gördük. İkinci olası bir dalgaya karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

İZLANDA DA OKULLAR DA AÇILDI

İzlanda’da da dün liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri 6 hafta sonra yeniden açıldı. İzlanda’nın 360 binlik nüfusunun, virüsün kontrol altına alınmasında kısmen de olsa etkili olduğu düşünülüyor. Toplam 19 bin kişinin iki haftalık karantinaya alındığı İzlanda’da ilkokullar, bazı kafe ve restoranlar, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açık kaldı, 20’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmedi ve kişilerin birbirlerine 2 metre mesafede durmaları istendi. İzlanda ayrıca 6 haftada 50 bin kişiye, yani nüfusunun yüzde 13’ünden fazlasına test yapmayı başardı. İzlanda’da ilk yeni tip koronavirüs vakası 28 Şubat’ta görülmüş, 5 Mart’ta Ischgl, yüksek riskli bölge ilan edilmiş, salgın zirveye çıktığında günlük vaka sayısı 106’ya ulaşmıştı. Ülkede bugüne kadar 1799 vaka tespit edilirken, 10 kişi Kovid-19’dan yaşamını yitirdi.

YENİ ZELANDA: VAKA YOK AMA GEVŞEME OLMAYACAK

Yeni Zelanda’da martın ortasından bu yana dün son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Başbakan Ardern, buna rağmen tedbirleri gevşetme kararının alınmadığını ifade etti. Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, rakamların cesaret verici olduğunu ancak sonucun “Zamanda bir anı yansıttığını” ifade ederek, “Bu konudaki disiplini sürdürmek ve uyanık olmak bizim için çok önemli” dedi. Yeni Zelanda’da bugüne kadar 1487 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1276 kişi iyileşti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, vatandaşlarından koronavirüse karşı alınan tedbirleri sürdürmelerini isteyerek, önlemlerin gevşetme konusunda herhangi bir kararın alınmadığını açıkladı. Ardern, 27 Nisan’da, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği savaşı “kazandığını” belirtmişti. Ülke genelinde “dördüncü seviyede” uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine geçen hafta çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu “üçüncü seviye” devreye girmişti.

JAPONYA’DA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ, OHAL UZATILDI

Japonya’da salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal, “Henüz çok erken olduğu” uyarıları üzerine 6 Mayıs’ta bitmesi beklenirken ay sonuna kadar uzatıldı.

Önlemlerin tartışıldığı hükümet toplantısının ardından konuşan Başbakan Şinzo Abe, “7 Nisan’da ilan ettiğim olağanüstü hal süresini 31 Mayıs’a kadar uzatıyorum. Ülkenin tüm bölgeleri bu karar kapsamına giriyor” dedi. Ancak uzmanların 14 Mayıs’ta bir durum değerlendirmesi yapacağını açıklayan Abe, verilerin olumlu görülmesi üzerine olağanüstü halin 31 Mayıs’tan önce de son bulabileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınının ilk aşamalarında virüsün yayılmasının kontrol edilmesi konusunda örnek olarak gösterilen Japonya’nın kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası’ndan ikinci dalganın başladığına yönelik işaretler gelmesi endişe yaratmıştı. Birkaç hafta öncesine kadar Hokkaido Adası, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınabileceğine dair bir model olarak gösterilirken, vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle, yerel yönetim ekonomiyi yeniden canlandırmak için 19 Mart’ta olağanüstü hali kaldırdı ve hem okullar hem de birçok işletme açılmaya başlandı. Ancak sadece 26 gün sonra bir hafta içinde vaka sayısının 135 artmasının ardından sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden getirildi.

Japonya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 487 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 14 bin 877’ye ulaştı.

"GEREKTİĞİNDEN ÖNCE GEVŞEME, ESKİYE DÖNDÜRÜR"

İkinci dalga salgına karşı bir uyarı da geçtiğimiz hafta ABD’den gelmişti. ABD Başkanı Trump, ekonomik işleyişi artırmakta acele eder ve taraftarları da aynı taleple sokağa çıkarken,

Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, “ikinci dalga” uyarısı yapmıştı.

Fauci, “Bu virüs bir anda yeryüzünden silinmeyecek, bu da demek oluyor ki Kovid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz. Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak” demiş ve “İkinci dalga gelene kadar, gereken tüm önlemler alınırsa iyi bir iş çıkarırız. Bu konuda başarısız olursak, kötü bir sonbahar ve kış geçiririz.” Uyarısı yapmıştı.

ABD, Kovid-19 vakaları ve ölümleri bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 13 bin 168 kişide virüse rastlanırken, 58 bin 368 kişi yaşamını yitirdi. (DIŞ HABERLER)

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