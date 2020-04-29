Almanya’da “normalleşme” süreci devam ediyor

Avrupa ülkeleri arasında koronavirüs nedeniyle ölen sayısının görece az olduğu Almanya’da hayatın “normalleştirilmesi” yönünde atılan adımlar devam ediyor. 20 Nisan’dan itibaren 800 metrekarenin altındaki dükkanların yoğun hijyen kuruları altından açılmasına karar verilirken, 27 Nisan’dan itibaren ise bütün eyaletlerde alışveriş sırasında ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. 4 Mayıs’tan itibaren ise 2500 metrekareye kadar olan dükkanlar açılmaya başlanacak.

OKULLAR AŞAMALI OLARAK AÇILIYOR

Normalleşme kapsamında 4 Mayıs’tan itibaren okulların aşamalı olarak açılma süreci başlıyor. İlk olarak 23 Nisan’da bu yıl lise bitirme sınavı olan öğrencilerle, ilkokul hazırlık aşamasına olan çocukların kreşe girmesine karar verilmişti. 4 Mayıs’tan itibaren ise sınıfların küçük gruplara ayrılması şartıyla okulların açılması için belli kriterler sıralandı. Pazartesi günü akşamı bir araya gelen eyalet eğitim bakanları yaz tatili öncesinde bütün öğrencilerin okula gitmesi için adımların atılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda okulların uymak zorunda olduğu kurallar belirlendi. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yarın yapacağı toplantıya sunulan önerilerin olduğu gibi kabul edilmesi bekleniyor.

Benzer bir uygulamanın kreşler için de olması bekleniyor. Eyalet Aile Bakanları önceki gün kreşlerin aşamalı olarak küçük gruplar halinde açılmasını önerdi. Kreşin son yılında olan çocuklara daha önce yoğun hijyen kuralları çerçevesinde izin verilmişti. Aile Bakanları özellikle aileleri çalışmak zorunda olan çocukların kreşe gitmesine öncelik verilmesini de önerdi. Ayrıca koronavirüs nedeniyle kapatılan çocuk oyun parklarının da açılması gündemde.

KİLİSELER VE CAMİLER AÇILABİLİR

Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında kilise, cami ve diğer dini kurumlarda toplu ibadet etmeye getirilen yasağın da önümüzdeki haftadan itibaren yumuşaması bekleniyor. Dini cemaatlerle Federal İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerde yoğun hijyen kuralları altında ve sınırlı sayıda cemaat üyesinin törene katılması şartıyla önlemlerin yumuşatılacağı ileri sürülüyor. Özellikle ayinlerde toplu duanın sınırlandırılması söz konusu. Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre Başbakan Angela Merkel’in bu konuda yumuşatma kararının 6 Mayıs’a bırakmak istediği belirtildi. Bu nedenle perşembe günkü toplantıdan dini cemaatlerle ilgili bir karar alınmayabilir.

SINIRLAR AÇILACAK MI, TATİL YAPILACAK MI?

Almanya’daki normalleşme planları çerçevesinde sınırların açılması da tartışılıyor. Özellikle AB ülkeleri arasında sınır kontrollerinin ne zaman kaldırılacağı merakla bekleniyor. Özellikle Almanya’da çalışmak isteyen Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki çalışanlar bu konuda oldukça huzursuz. Geçen hafta Almanya-Polonya sınırının açılması için bir eylem de yapılmıştı. AB çapında sınırların açılması için üye ülkeler arasında bir anlaşmanın olması gerekiyor. Bu nedenle sınırların ne zaman açılacağı belli değil. Ancak Almanya öncelikle AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşımı yeniden normalleştirmeden yana. Almanya’daki tarlalarda çalışmak üzere 40 bin tarım işçisi özel bir izinle Almanya’ya getirilmişti. Getirilen bu işçilerin bir bölümü arasında daha sonra koronavirüs ortaya çıkmıştı.

Bu yıl Almanya dışında yaz tatilinin olup olmayacağı da belirsizlikler arasında. Federal Dışişleri Bakanlığı 14 Haziran’a kadar yurtdışında tatil yapmayı yasaklayan bir tasarı hazırladı. Bakanlık buna gerekçe olarak uluslararası uçuşların sınırlandırılması ve gidilecek ülkelerdeki karantina uygulamalarını gerekçe olarak gösterdi. Bu nedenle her yaz dünyanın dört bir yanına dağılan Alman turistlerin bu yıl ülke içinde tatil yapması gündemde. (Köln/EVRENSEL)