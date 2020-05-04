Kovid-19 nedeniyle can kaybı 3 bin 461'e yükseldi | Türkiye'deki gelişmeler (4 Mayıs)

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağınının esnetildiğini duyurdu. Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15.00 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek." dedi.