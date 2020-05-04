Kovid-19 nedeniyle can kaybı 3 bin 461'e yükseldi | Türkiye'deki gelişmeler (4 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 3 bin 461'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "normalleşme takvimi"ni açıkladı.

Salgın nedeniyle ertelenen LGS 20 Haziran'da, YKS ise 27-28 Haziran'da yapılacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi.

Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak.

LGS ile ilgili açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk: LGS sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek.

İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı.

04 Mayıs 2020 09:34
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2020 01:15
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01:30

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SEYAHAT KISITLAMASI DEVAM EDEN KENTLERDEN GELENLER ANTALYA'DA ALINMAYACAK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten S belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu.

Seyahat kısıtlaması devam eden kentlerden gelenler Antalya'ya alınmayacak

Seyahat kısıtlaması devam eden kentlerden gelenler Antalya'ya alınmayacak

01:14

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YÖK, TYT SÜRESİNİ 165 DAKİKAYA ÇIKARDI, 180 OLAN BARAJ PUANINI DÜŞÜRDÜ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yayımladığı açıklamayla, Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürüldüğünü bildirdi.

YÖK, TYT süresini 165 dakikaya çıkardı, 180 olan baraj puanını düşürdü

YÖK, TYT süresini 165 dakikaya çıkardı, 180 olan baraj puanını düşürdü

 

23:26

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BERBERLER VE KUAFÖRLER 11 MAYIS'TA İTİBAREN AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'tan itibaren açılacağını açıkladı. Erdoğan, "Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek." dedi.

Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak

Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak

 

23:07

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KARGO UÇUŞLARINA AÇILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında, pist bakım onarım işlemlerinin ardından kargo uçuşları yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı

 

22:35

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BAKANLIKTAN 7 İL İÇİN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre; Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24:00'e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 7 büyükşehire giriş-çıkışta sınırlama kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 7 büyükşehire giriş-çıkışta sınırlama kaldırıldı

 

21:53

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BAKAN ZİYA SELÇUK: LGS SINAVINA HER ÖĞRENCİ KENDİ OKULUNDA GİRECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan yeni sınav takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihinde bir ilk yaşanacağının altını çizerek, "Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Ziya Selçuk: LGS sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek

Bakan Ziya Selçuk: LGS sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek

20:40

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65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağınının esnetildiğini duyurdu. Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15.00 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek." dedi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi

 

20:28

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI 3 BİN 461'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son durumu açıkladı.

 

  • Son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti.
  • Can kaybı 3 bin 461'e yükseldi.
  • 1614 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.
  • Toplam vaka sayısı 127 bin 659 oldu.

Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

20:04

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LGS 20 HAZİRAN'DA, YKS 27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen LGS'nin 20 Haziran'da, YKS'nin ise 27-28 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

LGS 20 Haziran'da, YKS 27-28 Haziran'da yapılacak

LGS 20 Haziran'da, YKS 27-28 Haziran'da yapılacak

 

19:32

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "NORMALLEŞME TAKVİMİNİ" AÇIKLADI

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "normalleşme takvimi" hakkında bilgi verdi:

 

  • "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.
  • 65 yaş üstüne sokağa çıkma günlerinden birinde 4 saat yürüyüş hakkı geldi. İlk uygulama 10 Mayıs'ta yapılacak. 11:00 ile 15:00 arasında olacak. 
  • 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 mayıs çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 mayıs cuma günü yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkıp hava alıp dinlenebilecek. 
  • Cerrahi maske ve bez maske satışına izin vermeyi planlıyoruz. Maske satışı fiyat sınırıyla serbest.
  • Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya. Her hafta gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır. 24 kent için kısıtlama 15 gün daha sürecek.
  • Üniversite sınavı 27-28 Haziran,LGS 20 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler 15 haziranda akademik takvime dönecek. 
  • Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.
  • Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.
  • Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.
  • İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı

 

17:49

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İBB BİLİM KURULUNDAN 11 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TAVSİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, salgında kritik aşamaya gelindiğine dikkat çekerek, bayram öncesi "normalleşme" adımları atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. "İyilik hali bir rahatlama ya da önlemlerde geçici bir gevşemeyi getirmemelidir" diyen Kurul, 16-26 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 7+4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı

İBB Bilim Kurulu, bayramdan önce normalleşme adımı atılmaması uyarısı yaptı

 

17:36

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EĞİTİM SEN: VERİLER REHAVET OLUŞTURMASIN, LGS ERTELENMELİ

Eğitim Sen, bugün yapılan kabine toplantısında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenmesi ve uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için ilave önlemler alınması gerektiğini açıkladı. Açıklamada, "Salgınla ilgili açıklanan verilerin rehavet oluşturmaması gerekiyor. Unutmayalım, en ufak bir ihmal dahi salgının yeniden yayılmasına, vaka sayısının artmasına neden olabilir." denildi.

Eğitim Sen: LGS ertelenmeli, uzaktan eğitime erişim için ilave önlemler alınmalı

Eğitim Sen: LGS ertelenmeli, uzaktan eğitime erişim için ilave önlemler alınmalı

 

 

17:22

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PROF. DR. DİLMENER İÇİN SAYGI DURUŞU

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden "Yoksulların Doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener için, binlerce öğrenci yetiştirdiği İstanbul Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende çalışma arkadaşları Dilmener'in hekimlikteki yetkinliğini ve yardımseverliğini anlattı.

"Yoksulların doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

"Yoksulların doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

16:08

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TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI: SALGIN KONTROL ALTINA ALINMADAN AVM’LER AÇILMAMALI

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılan çağrıda, “Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı ve burada çalışan yüz binlerce işçinin iş ve gelir güvencesi mutlaka korunmalıdır” denildi.

Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı

Tez-Koop-İş Sendikası: Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı

15:54

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EĞİTİM SEN’DEN “ZORUNLU BAĞIŞ”A TEPKİ: BU BİR FİŞLEME DALGASI

Gölcük Kaymakamlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasıyla ilgili, kampanyanın kurum çalışanlarına duyurulması ve sonuçlarından Kaymakamlığın bilgilendirilmesini istedi. Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Gölcük'te yürütülen 'zorunlu bağış' dayatmasına dair açıklama yaptı.

Gölcük'te eğitim emekçilerinden "Biz bize yeteriz" dekontu istendi

Gölcük'te eğitim emekçilerinden "Biz bize yeteriz" dekontu istendi

15:52

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KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı

15:50

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ANKARA'DA İKİ PTT MERKEZİ, KORONAVİRÜS VAKASI NEDENİYLE KAPANDI

Ankara'da PTT Altındağ Dağıtım Toplama Merkezinde 1, Batıkent Mesa Merkez Müdürlüğünde 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanlar evlerine gönderildi. PTT emekçileri, Altındağ Dağıtım ve Toplama Merkezinin kısmen karantinaya alınmasını protesto etti.

Ankara'da iki PTT merkezinde 4 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, PTT kapatıldı

Ankara'da iki PTT merkezinde 4 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, PTT kapatıldı

13:46

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GIDA-İŞ: ALINMAYAN ÖNLEMLERDEN PATRONLAR SORUMLUDUR

Ülker’in Topkapı ve Gebze’de bulunan fabrikalarında iki işçinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yapan DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Ozak, “Patronların yanında konumlanan bazı sendikacılar olası vakalardan işçileri sorumlu tutuyor ancak alınmayan önlemlerden patronlar ve çarklar dönsün diyenler sorumludur” dedi.

Ülker'de Kovid-19 ölümleri | Gıda-İş: Alınmayan önlemlerden patronlar sorumludur

Ülker'de Kovid-19 ölümleri | Gıda-İş: Alınmayan önlemlerden patronlar sorumludur

13:04

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İZMİR'DE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN SAĞLIK ÇALIŞANI 466’YA YÜKSELDİ

İzmir Tabip Odası, İzmir'de Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanlarının sayısının 466’ya yükseldiğini açıkladı.

İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı

İzmir Tabip Odası: Kentte Kovid-19 tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466’ya çıktı

12:47

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ÇİLEK HASADINDA FİZİKİ MESAFE HAK GETİRE

Aydın'da çilek hasadında çalışan tarım işçisi kadınlar, oturacak yer bile bulamadıkları servislerde seyahat ediyor. Koruyucu ekipmanlarını kendi imkanlarıyla temin etmeye çalışan kadınların mesaileri günde 12 saati buluyor. Yevmiyeleri ise yalnızca 70 lira.

Kovid-19 tehlikesi altında 70 lira yevmiyeye çilek hasadı

Kovid-19 tehlikesi altında 70 lira yevmiyeye çilek hasadı

12:16

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DR. ÖZGÜR BİLEK: BELKİ HİZMET SUNMAKTA ZORLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Koronavirüs bulaşan sağlıkçı sayısına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi Eş Başkanı Dr. Özgür Bilek, “Bir süre sonra belki hastanelerde hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız” dedi. Kentte 32 sağlık çalışanının enfekte olduğu paylaşan Bilek, sağlık çalışanlarının halk sağlığını korumaya çalışırken, kendi sağlıklarını koruyamaz durumda olduklarına dikkati çekti.

Dr. Özgür Bilek: Bir süre sonra belki hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız

Dr. Özgür Bilek: Bir süre sonra belki hizmet sunmakta zorlanmaya başlayacağız

 

12:15

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KIZILAY’DA PERSONEL SAYISI AZALDI, KAN STOKLARI KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ

Kızılay, koronavirüs salgını nedeniyle 10 binden fazla personel için kısa çalışma ödeneği başvuru yaptı. Çalışan sayısının azalması üzerine kan stoklarının da kritik seviyenin altına gerilediği iddia edildi.

Kızılay’da personel sayısı azaldı, kan stokları kritik seviyenin altına indi

Kızılay’da personel sayısı azaldı, kan stokları kritik seviyenin altına indi

09:49

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BURKİNA FASO VE GİNE’DEN GETİRİLEN 122 TÜRKİYE VATANDAŞI YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türkiye vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Burkina Faso ve Gine’den getirilen 122 Türkiye vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Burkina Faso ve Gine’den getirilen 122 Türkiye vatandaşı yurtlara yerleştirildi

09:49

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İSTANBUL VALİLİĞİ: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA 4 BİN 242 İDARİ İŞLEM YAPILDI

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında kural ihlali yaparak sokağa çıkanlar hakkında 4 bin 242 idari işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği: Sokağa çıkma kısıtlamasında 4 bin 242 idari işlem yapıldı

İstanbul Valiliği: Sokağa çıkma kısıtlamasında 4 bin 242 idari işlem yapıldı

09:48

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ÜLKER İŞÇİSİ HAKAN YAMAN KOVİD-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

09:47

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ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİNİN ÖNE ÇEKİLME TARTIŞMASINA ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tarihi 20-21 Haziran tarihinden 25-26 Temmuz’a ertelendi. Şu günlerde ise tarihinin öne çekileceği tartışılıyor.

Üniversite sınavı tarihinin öne çekilme tartışmasına öğrencilerden tepki

Üniversite sınavı tarihinin öne çekilme tartışmasına öğrencilerden tepki

09:45

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SOSYAL PSİKOLOG ŞEN: "BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"DEKİ 'BİZ'İ ERDOĞAN BELİRLİYOR

Sosyal Psikolog Ercan Şen: Erdoğan’ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' projesinin 'biz'inin de herkesi değil sadece Erdoğan’ın tanımladığı 'biz'ini kapsadığını düşünüyorum.

Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor

Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor

09:44

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SAĞLIK EMEKÇİSİ BİROL AŞIK: SINIF BAĞIŞIKLIĞI

Sağlık Emekçisi Birol Aşık yazdı: İktidar karantina tedbirleri almayarak adını koymadan “sürü bağışıklığı” yöntemini uygulamaktadır.

Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı

Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı

 

DÜN NE OLMUŞTU?

Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında açılan soruşturma ile tanınan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığ kararıyla, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, 4 Mayıs Pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekti, "tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

GÜNCELLENDİ
Kovid-19 nedeniyle can kaybı 3 bin 461'e yükseldi | Türkiye'deki gelişmeler (4 Mayıs)
Kovid-19 nedeniyle can kaybı 3 bin 461'e yükseldi | Türkiye'deki gelişmeler (4 Mayıs)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan tüm gelişmelerini sayfamızda bulabilirsiniz.

YÖK, TYT süresini 165 dakikaya çıkardı, 180 olan baraj puanını düşürdü
YÖK, TYT süresini 165 dakikaya çıkardı, 180 olan baraj puanını düşürdü

Yükseköğretim Kurulu, bu yıla mahsus olmak üzere Temel Yeterlilik Testi için verilen sürenin 165 dakikaya çıkarıldığını ve lisans programları için geçerli baraj puanının 170'e düşürüldüğünü açıkladı.

Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak
Berberler ve kuaförler 11 Mayıs'tan itibaren açılacak

"Normalleşme takvimi"ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'tan itibaren berber ve kuaförlerin açılacağını söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut pistin bakım onarımının tamamlanmasıyla kargo uçuşlarına açıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 7 büyükşehire giriş-çıkışta sınırlama kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 7 büyükşehire giriş-çıkışta sınırlama kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş-çıkış sınırlaması kaldırıldı.

Bakan Ziya Selçuk: LGS sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek
Bakan Ziya Selçuk: LGS sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek

LGS'ye ilişkin açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, "LGS sınavına her öğrencimiz kendi okulunda girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak" dedi.

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Ahmet Şık HDP'den istifa ettiğini açıkladı

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa ettiğini duyurdu. Şık, "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir" dedi.

Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi
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