13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk

2007'de AKP iktidarı İç Güvenlik Paketi'yle 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununu (PVSK) değiştirerek polislere "kendi öngörüsü ve takdiriyle zor ve silah kullanma yetkisi” verdi. Baran Tursun Vakfı'nın verilerine göre, 2007 ila 2020 yılları arasında faili polis olan 403 ölüm yaşandı. Ölenlerden 93'ü ise çocuk. Yaşanan ölümler ya polis kurşunu ya panzer veya polis aracı çarpmasıyla ya da polis merkezlerinde şüpheli bir şekilde meydana geldi.

POLİSTEN BİLDİK SAVUNMA

MA'dan Hamdullah Kesen'in derlediği habere göre, polisin fail olduğu son cinayet Adana'da yaşandı. 27 Nisan 2020'de Adana’nın Seyhan ilçesinde “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 18 yaşına yeni giren Suriyeli Ali El Hemdan polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Hemdan'ı öldüren polis memuru F.K. "Peşinden koşarken zaten oruçluydum, dengemi kaybedip düştüm, silah ateş almış olabilir" savunusu yaptı. Ancak tanık ifadesi polisi yalanladı. Hemdan’a ilişkin Adana Adli Tıp Kurumu tarafından verilen otopsi raporunda, sol göğsünün üst kısmında (kalp) bir santimetre yara izi olduğu ve buna bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Katil zanlısı polis "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

HANTAŞ DOSYASI TOZLU RAFTA

Bir diğer cinayet 14 Nisan 2019'da Diyarbakır Sümerpark'ta yaşandı. Sabah saatlerinde arkadaşıyla parkta oturan Recep Hantaş, polis kurşunuyla öldürüldü. Valilik tarafından yapılan açıklamada “dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü, Hantaş'ı “yanlışlıkla öldürdükleri" hazırlık soruşturmasında polislerin beyanlarında yansıdı. Hantaş dosyası davaya dönüşmezken, soruşturma dosyası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tozlu raflarında yerini alıyor.

KURKUT’UN FAİLİ TUTUKLANMADI

Failin polis olduğu bir başka cinayet ise; 2017'de Diyarbakır'da katıldığı Newroz kutlamasında yaşandı. Kutlamanın yapılacağı alana giriş noktasında polisin açtığı ateş sonucu üniversite öğrencisi Kemal Kurkut yaşamını yitirdi. Dönemin Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy Kurkut tarafından “canlı bomba” olarak duyuruldu. Ancak KHK ile kapatılan dihaber editörü Abdurrahman Gök’ün saniye saniye fotoğrafladığı Kurkut’un kurşunlanma anı tüm gerçekleri gözler önüne serdi. Kurkut’un ölümüne yol açan kurşunların kendi silahından çıktığı tespit edilen polis Y.Ş. ise tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “adli kontrol şartıyla” serbest bırakılırken ailesinin hukuk mücadelesi devam ediyor.

MAHKEME "KAÇINILMAZ HATA" DEDİ

Kızıltepe'de 28 Ağustos 2015 tarihinde “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla açılan ateş sonucu öldürülen 16 yaşındaki Mazlum Turan da PVSK’nin bir diğer mağduru. Turan’ın öldürülmesine ilişkin görülen davada sanık Süleyman Esenboğa, 10 yıl hapis cezası almıştı. Sanık, kararı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Mahkeme de Esenboğa hakkında verilen hapis cezasını kaldırarak, Turan’ın ölümünü “kaçınılmaz hata” olarak değerlendirdi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen bir diğer isim de Baran Tursun. 2007 yılında aracıyla giderken polis kurşunuyla öldürülen Tursun’un davasında yargılanan sanık polis Oral Emre Atar 2 yıl 1 ay hapis cezası alırken delilleri kararttığı iddia edilen 10 polis ise beraat etti. Tursun ailesi de o tarihten bu yana adalet talebiyle mücadele ederken bu süreçte başka mağdurlarla birlikte hareket etmek için Baran Tursun Vakfı’nı kurdu.

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