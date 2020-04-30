30 Nisan 2020 17:57

13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk

Polisin silah kullanma yetkisini genişleten PVSK’de 2007 yılında yapılan değişiklikten bu yana en son Suriyeli 18 yaşındaki Ali El Hemdan’ın öldürülmesiyle bugüne kadar 403 kişi yaşamını yitirdi.

Ali El Hemdan

Fotoğraf, Ali El Hemdan'ın Facebook sayfasından alınmıştır.

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    2007'de AKP iktidarı İç Güvenlik Paketi'yle 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununu (PVSK) değiştirerek polislere "kendi öngörüsü ve takdiriyle zor ve silah kullanma yetkisi” verdi. Baran Tursun Vakfı'nın verilerine göre, 2007 ila 2020 yılları arasında faili polis olan 403 ölüm yaşandı. Ölenlerden 93'ü ise çocuk. Yaşanan ölümler ya polis kurşunu ya panzer veya polis aracı çarpmasıyla ya da polis merkezlerinde şüpheli bir şekilde meydana geldi.

    POLİSTEN BİLDİK SAVUNMA

    MA'dan Hamdullah Kesen'in derlediği habere göre, polisin fail olduğu son cinayet Adana'da yaşandı. 27 Nisan 2020'de Adana’nın Seyhan ilçesinde “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 18 yaşına yeni giren Suriyeli Ali El Hemdan polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Hemdan'ı öldüren polis memuru F.K. "Peşinden koşarken zaten oruçluydum, dengemi kaybedip düştüm, silah ateş almış olabilir" savunusu yaptı. Ancak tanık ifadesi polisi yalanladı. Hemdan’a ilişkin Adana Adli Tıp Kurumu tarafından verilen otopsi raporunda, sol göğsünün üst kısmında (kalp) bir santimetre yara izi olduğu ve buna bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Katil zanlısı polis "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

    HANTAŞ DOSYASI TOZLU RAFTA

    Bir diğer cinayet 14 Nisan 2019'da Diyarbakır Sümerpark'ta yaşandı. Sabah saatlerinde arkadaşıyla parkta oturan Recep Hantaş, polis kurşunuyla öldürüldü. Valilik tarafından yapılan açıklamada “dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü, Hantaş'ı “yanlışlıkla öldürdükleri" hazırlık soruşturmasında polislerin beyanlarında yansıdı. Hantaş dosyası davaya dönüşmezken, soruşturma dosyası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tozlu raflarında yerini alıyor.

    KURKUT’UN FAİLİ TUTUKLANMADI

    Failin polis olduğu bir başka cinayet ise; 2017'de Diyarbakır'da katıldığı Newroz kutlamasında yaşandı. Kutlamanın yapılacağı alana giriş noktasında polisin açtığı ateş sonucu üniversite öğrencisi Kemal Kurkut yaşamını yitirdi. Dönemin Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy Kurkut tarafından “canlı bomba” olarak duyuruldu. Ancak KHK ile kapatılan dihaber editörü Abdurrahman Gök’ün saniye saniye fotoğrafladığı Kurkut’un kurşunlanma anı tüm gerçekleri gözler önüne serdi. Kurkut’un ölümüne yol açan kurşunların kendi silahından çıktığı tespit edilen polis Y.Ş. ise tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “adli kontrol şartıyla” serbest bırakılırken ailesinin hukuk mücadelesi devam ediyor.

    MAHKEME "KAÇINILMAZ HATA" DEDİ

    Kızıltepe'de 28 Ağustos 2015 tarihinde “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla açılan ateş sonucu öldürülen 16 yaşındaki Mazlum Turan da PVSK’nin bir diğer mağduru. Turan’ın öldürülmesine ilişkin görülen davada sanık Süleyman Esenboğa, 10 yıl hapis cezası almıştı. Sanık, kararı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Mahkeme de Esenboğa hakkında verilen hapis cezasını kaldırarak, Turan’ın ölümünü “kaçınılmaz hata” olarak değerlendirdi.

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen bir diğer isim de Baran Tursun. 2007 yılında aracıyla giderken polis kurşunuyla öldürülen Tursun’un davasında yargılanan sanık polis Oral Emre Atar 2 yıl 1 ay hapis cezası alırken delilleri kararttığı iddia edilen 10 polis ise beraat etti. Tursun ailesi de o tarihten bu yana adalet talebiyle mücadele ederken bu süreçte başka mağdurlarla birlikte hareket etmek için Baran Tursun Vakfı’nı kurdu. 

    Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti

    Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti

    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!

    Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!

    Adana'da mülteci genç Ali’nin öldürülmesi ile ilgili ifadeler ortaya çıktı 

    Adana'da mülteci genç Ali’nin öldürülmesi ile ilgili ifadeler ortaya çıktı 

    Recep Hantaş'ın öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı

    Recep Hantaş'ın öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı

    Savcı, 16 yaşındaki Mazlum Turan'ı öldüren polise ceza istemedi: Kanun gereği öldürdü

    Savcı, 16 yaşındaki Mazlum Turan'ı öldüren polise ceza istemedi: Kanun gereği öldürdü

    Mahkeme 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın öldürülmesini "hukuka uygun" buldu

    Mahkeme 16 yaşındaki Mazlum Turan’ın öldürülmesini "hukuka uygun" buldu

    Polis kanunu değişikleri sonrası 393 ölüm yaşandı

    Polis kanunu değişikleri sonrası 393 ölüm yaşandı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya'da yeni bir sayfa açılırken

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yol-yöntem bulunur; 1 Mayıs işçilerindir!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Farklı 1 Mayıs

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Meydanda kaç kişiyiz?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Koronavirüs salgınında mahpuslar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Normalleşme, risk ve hiçlik!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Yeni Şafak, Kars Belediyesini ve Ayhan Bilgen’i hedef aldı
    Yeni Şafak, Kars Belediyesini ve Ayhan Bilgen’i hedef aldı

    Yeni Şafak gazetesi, “Kars Belediyesi’nde tuhaf işler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor” başlıklı haberiyle belediyeyi ve Ayhan Bilgen'i hedef aldı. HDP tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa’da 1 Mayıs açıklaması
    Bursa’da 1 Mayıs açıklaması

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri Fomara Meydanında yapılacak 1 Mayıs açıklamasını salgını gerekçe göstererek iptal etti. Bileşenler açıklamayı Bursa Akademik Odalar Birliği önünde yaptı.

    13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk
    13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk

    Polisin silah kullanma yetkisini genişleten PVSK’de 2007 yılında yapılan değişiklikten bu yana en son Suriyeli 18 yaşındaki Ali El Hemdan’ın öldürülmesiyle bugüne kadar 403 kişi yaşamını yitirdi.

    Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor
    Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor

    Hükümet sistemini eleştirdiği için darbecilikle suçlanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor.

    Halit Çelenk ödülü alan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'dan mektup
    Halit Çelenk ödülü alan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'dan mektup

    Halit Çelenk Hukuk Ödülünü alan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, cezaevinden ödüle dair mesajlarını paylaştı.

    Cumhuriyet, Fahrettin Altun'un kaçak yapısını haberleştirdiği için ifade verdi
    Cumhuriyet, Fahrettin Altun'un kaçak yapısını haberleştirdiği için ifade verdi

    Cumhuriyet çalışanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İBB tarafından yıkılmasına dair haber nedeniyle ifade verdi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ilk 1 Mayısın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı.

    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz
    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

    İzmir’de pek çok işyerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıs kutlamalarını sürdürürken sağlık emekçileri de hastanelerinde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ilk 1 Mayısın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı.

    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı
    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı

    Manisa'da Emek ve Demokrasi Platformu adına 1 Mayıs açıklamasını okuyan SES Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, "İşyerlerimizde balkonlarımızda 1 Mayıs marşımızı hep birlikte söyleyelim" dedi.

    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı
    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

    Denizli'de Tüm Bel-Sen ve Belediye-İş'e üye işçiler, Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Valiliği Emek Partisinin 1 Mayıs afişlerini toplattı
    İzmir Valiliği Emek Partisinin 1 Mayıs afişlerini toplattı

    İzmir Valiliği Emek Demokrasi güçlerinin 1 Mayıs kutlama talebini salgın gerekçesiyle reddederken EMEP İzmir İl örgütünün afişlerini de toplattı.

    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında saat 13.09 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor
    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

    İzmir'de pek çok ilçede farklı iş kollarında çalışan emekçiler, işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutlamaya devam ediyor.