Kemal Kurkut'un vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır’da 2017 Newroz'una katılan üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un polis tarafından öldürülme anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 21 Mart 2017'de yapılan Newroz kutlaması için Malatya’dan kente gelen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Kemal Kurkut’un alanın girişindeki polis kontrol noktasında öldürülmesi anlarına ilişkin görüntülere Mezopotamya Ajansı ulaştı. Cinayetin üzerinden bir yıl geçtikten sonra olayın yaşandığı Evrim Alataş Caddesi üzerinde kurulan basın ve protokol girişindeki zırhlı polis araçları ve çevrede bulunan sitelerin güvenlik kameralarından toplanan görüntülerde Kurkut’un vurulma anlarının an be an kaydedildiği tespit edildi. İncelenen görüntüler, dava dosyasına eklendi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, olayın yaşandığı caddede koşar adımlarla polis kontrol noktasına ilerleyen Kurkut, bir ara durup üstündeki hırkayı çıkartıp yere attıktan sonra devam ediyor. Bu sırada sivil polis olduğu anlaşılan bir kişi, Kurkut’u arkasından takip ediyor. Arama noktasında bekleyen polisler, sol elinde su şişesi, sağ eline bıçak, yarı çıplak olan ve bıçağı göğsüne doğrultan Kurkut’un kendilerine doğru geldiğini görünce bir anda hareketlenmeye ve silahlarını çıkarmaya başlıyor. Silahları çıkaran bazı polisler, havaya ateş ederken, bazı polisler ise silahlarını Kurkut’a doğrultuyor.



Elindeki bıçağı kendisine doğrultmuş halde arama noktasına yönelen Kurkut, yaklaşmaya çalışan polislere bedeniyle ani bir hareket yapıp, bir şeyler söyledikten sonra alana doğru koşmaya başlıyor. Polisler ise Kurkut'u silah doğrultarak takip ediyor. Bu sırada bazı polisler havaya bir kaç el ateş ediyor.



Kurkut arama noktasını geçtiği sırada 5-6 metre sol tarafında bekleyen sanık polis Y.Ş., silahının namlusunu Kurkut'un ayaklarına değil, direkt vücuduna nişan alarak üst üste 2 el ateş ediyor.



Kurkut, göğüs kafesi hizasında aldığı mermiyle yerinden bir anda sıçrıyor. Eliyle vurulduğu yere dokunup, baktıktan sonra yavaşlamaya başlıyor. Kurkut'un karşısında bulunan TOMA’nın önünde bekleyen polisler de yine havaya ateş ediyor. Arkasındaki polisler ise elleri tetikte Kurkut'u takip ediyor. Merminin isabet ettiği ve kanayan sol tarafını tutan Kurkut, TOMA'nın yanında bulunan tümseğe sendeleyerek çıkmaya çalıştıktan birkaç saniye sonra bilincini kaybedip, önce dizlerinin üstünü çöküyor, daha sonra da tümsekten yuvarlanıyor. Bu sırada Kurkut’a ateş eden sanık polis Y.Ş., elindeki silahı yere doğrulttuktan sonra Kurkut’un düştüğü yere doğru gidiyor. Polisler Kurkut’un elindeki bıçağı alıp, üstünü arıyor. Bir süre sonra ilk yardım yapılan Kurkut, olay yerine çağrılan ambulansa bindirilip, hastaneye götürülüyor.



Kurkut, götürüldüğü Memorial Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ancak Kurkut'un neden arama noktasından dönüp kasaptan bıçak aldığı, üstündeki elbiseleri neden çıkardığı, olay öncesinde arama noktasında bulunan polislerle arasında nasıl bir tartışma yaşandığına ilişkin kayıtlar ise yok.



Polis tarafından vurularak öldürülen Kurkut için Valilik ilk olarak “canlı bomba” açıklaması yapmıştı. Ancak vurulma anına dair dihaber’in servis ettiği fotoğrafların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurkut’a ateş eden 2 polis hakkında soruşturma başlattı.

DAVA NE AŞAMADA? POLİS, SERBEST BIRAKILDI, 3 AY SONRA DA GÖREVİNE DÖNDÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan polislerden Y.Ş. (32) tutuklanma istemiyle sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan sanık Y.Ş., 3 ay sonra tekrar görevine döndü. Başsavcılık, Kurkut cinayetinden 7 ay sonra soruşturmayı tamamlayarak tutuksuz yargılanan sanık polis hakkında “Olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Sanık Y.Ş. ile birlikte gözaltına alınan diğer polis O.M. hakkında ise, Kurkut’un vücudunda çıkan mermi çekirdeklerinin silahından çıkmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında duruşma savcısı, sanığın tutuklanması yönündeki talebine rağmen mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.



Davanın 2'nci duruşması ise 26 Nisan'da görülecek.

GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞAN POLİSLERE SORUŞTURMA

Olayla ilgili yanlış bilgi veren ve gazetecilerin cinayet anına ilişin çektiği görüntüleri silmeye çalışan polisler hakkında "görevi ihmal" ve "suç delillerini karartma ve gizleme" gerekçesiyle başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 11:01

