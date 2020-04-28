28 Nisan 2020 10:13

Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti

Adana Seyhan'da Suriyeli bir genç, “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü.

Olay yeri görüntüsü

Fotoğraf: AA

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    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde Suriyeli bir mülteci dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından vuruldu. Polisin uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan adlı Suriyeli gencin ara sokağa girip koşmaya başladığı, bunun üzerine polisin Hemdan’ın üzerine ateş açtı.

    Pek çok haber ajansı “Polisin silahı kazara ateş aldı. Uygulamadan kaçan genç yanlışlıkla vuruldu” diyerek haberleştirdi.

    Hemdan'ın vurulmasının hemen sonrasında yaşananlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Çekilen görüntülerde, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin vurulan gence kalp masajı yapıp, ambulansa bindirdiği görülüyor. O esnada yurttaşın “Çocuğun peşinden koştu, polis. Durmayınca vurdu, kalbinden” dediği görüldü.

    Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

    19 yaşındaki Ali El Hemdan'ın çalışmak için sokağa çıkmak zorunda kaldığı, polis uygulamasından da sokağa çıkma yasağı nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.

    POLİS AÇIĞA ALINDI

    Mültecinin polis tarafından vurulması sosyal medyada tepkilere neden olurken, olay sonrası polisin açığa alındığı bildirildi.

    Adana Valiliğince yapılan açıklamada, “Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)

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