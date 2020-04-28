Polis kurşunuyla can veren mülteci Ali El Hemdan 20 yaş altı işçi çıktı!

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yapılan polis kontrolü sırasında, dur ihtarına uymadığı için vurulan mülteci gencin Suriyeli bir işçi olduğu ortaya çıktı. Polis kurşunuyla can veren Ali El Hemdan’ın 19 yaşında olduğu ve ailesini geçindirmek için atölyeye gittiği anlaşıldı. Hemdan’ın yakınlarından aldığımız bilgiye göre; vurulan genç, mola sırasında polis kontrolü ile karşılaştı. 20 yaş ve altındakiler için sokağa çıkma yasağı olduğu için ceza almaktan korktu ve kaçmaya başladı. Suriyeli Ali’nin yakınları, polis kurşunu ile hayatını kaybeden gencin geçici koruma kimliğinin de yanında olmadığı belirtti. Suriyeli mülteci Ali El Hemdan’ın vurulduğu Sucuzade mahallesi, tekstil atölyelerinin yoğun olduğu bir bölge.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde çalışan Ali El Hemdan, dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından vurulmuştu. Polisin uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan'ın ara sokağa girip koşmaya başladığı, bunun üzerine polisin Hemdan’ın üzerine ateş açtığı belirtilmişti. Çok sayıda haber ajansı Hemdan'ın bacağından vurularak yakalandığını belirtmiş; ancak sonradan ortaya çıkan görüntülerde Hemdan'ın göğsünden vurulduğu anlaşılmıştı.

Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti