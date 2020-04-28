Adana'da mülteci genç Ali’nin öldürülmesi ile ilgili ifadeler ortaya çıktı 

Volkan PEKAL

Adana

İHD Adana Şubesi mülteci işçi Ali El Hemdan’ın polis kurşunu ile öldürülmesi ile ilgili olay yerinde ve dava dosyasında yaptıkları incelemeleri rapor olarak paylaştı. Raporda yer alan bilgilere göre cinayet zanlısı polis memuru paniğe kapılarak kaçan Hemdan’ı "oruçlu olduğu için ayağı sendelemesi sonucu" silahının ateş aldığını iddia etti. Polis F.K., olay havanın aydınlık olduğu öğle saatlerinde cereyan etmesine rağmen silah emniyetinin açık olmasını sokağın tekin bir sokak olmaması olarak açıkladı.

GÖRGÜ TANIĞI POLİSİ YALANLADI

Ancak soruşturma kapsamında ifade veren bir görgü tanığı polisi yalanladı. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu ifade eden S.D. isimli vatandaş, polisin sendelemediğini söyledi: "Polis memuru genci takip edip 'dur' dedi. Genç yüzünü polise döndüğü sırada polis ateş etti." şeklinde konuştu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde kimlik kontrolünde kaçan 19 yaşındaki Suriyeli Ali El Hemdan’ı öldüren polis F.K., çıkarıldığı Adana Sulh Ceza Hakimliği'nce "kast öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde, Hemdan’ın kimliğini vermek istemediğini, "dur ihtarına" uymadığını, sokağa silahının emniyetini açık vaziyette elinde iken girdiğini, aniden gencin döndüğünü söyleyen polis F.K, oruçlu olması sebebiyle yorgun olduğunu, koşarken sendeleyip düştüğünü ve elindeki eldivenden dolayı silahının havaya ateş etmek isterken ateş aldığını beyan etti.

Olay tanığı S.D ise öldürülen gencin arkasından polisin koştuğunu "dur" diye bağırdığını ve gencin durup yüzünü döndüğünde polisin silahı ateşlediğini, polisin yere düşmediğini ve sendelemediğini beyan etti. Olay otopsi raporu ile ilgili “Ölü muayene otopsi belgesinde öldürülen gencin sol göğüs üst kısmında bir adet mermi giriş deliği olduğu, bu haliyle vücudunun başka bir yerinden herhangi bir yara almadığı görülmüştür” ifadeleri paylaşıldı.

İHD GÖZLEM RAPORU AÇIKLADI

İHD Adana Şubesi mülteci işçi Ali El Hemdan’ın polis kurşunu ile öldürülmesi ile ilgili olay yerinde ve dava dosyasında yaptıkları incelemeleri rapor olarak paylaştı. Raporda yer alan bilgilere göre cinayet zanlısı polis memuru paniğe kapılarak kaçan Hemdan’ı oruçlu olduğu için ayağı sendelemesi sonucu silahının ateş aldığını iddia etti. Polis F.K., olay havanın aydınlık olduğu öğle saatlerinde cereyan etmesine rağmen silah emniyetinin açık olmasını sokağın tekin bir sokak olamaması olarak açıkladı. Ancak soruşturma kapsamında ifade veren bir görgü tanığı polisi yalanladı. S.D. isimli vatandaş, polisin sendelemediğini söyledi. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu ifade eden S.D. "Polis memuru genci takip edip 'dur' dedi. Genç yüzünü polise döndüğü sırada polis ateş etti." Şeklinde konuştu. Adana’nın Seyhan ilçesinde kimlik kontrolünde kaçan 19 yaşındaki Suriyeli Ali El Hemdan’ı öldüren polis F.K., çıkarıldığı Adana Sulh Ceza Hakimliği'nce "kast öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"POLİS SİLAH KULLANMA YETKİSİNİ AŞMIŞTIR”

İHD adına Zelal Demiray, İlhan Öngör, Yasemin Dora Şeker, ÇHD adına Tugay Bek, KESK adına İrfan Doğan , Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu sözcüsü Nurettin Tanış ve İsmail Oray Ayhan’dan oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra İHD’li ve ÇHD’li avukatlar soruşturma dosyasını inceledi. İncelemeler sonucu hazırlanan raporu İHD Akdeniz Bölge Temsilcisi Yasemin Dora Şeker paylaştı. Yapmış oldukları tespit ve incelemeler sonucunda şüpheli polisin PVSK’da ve yasal mevzuatta tanımlanan silah kullanma yetkisini aşarak usul ve mevzuata aykırı hareket ettiğini ifade eden Şeker, “Bugüne kadar Türkiye’de benzer birçok olayda suç işleyen polislerin korunduğunu ve cezasız kaldığını biliyoruz. Bu nedenle işlenen bu suçun örtbas edilmemesi ve etkin, adil ve hukuka uygun soruşturma yürütülmesi ve neticede suçla orantılı bir ceza cihetine gidilmesi hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olup aynı zamanda toplumun hukuka olan güvenini sağlanması açısında önemli ve gereklidir” dedi.

BABA: ŞİKAYETÇİ OLDUM

Heyetin ziyareti sırasında konuşan baba A. El Hemdan’ın ifadeleri şu şekilde“ Polis, oğluma kimlik sormuş, oğlum 20 yaşından küçük olduğu için ve 20 yaşındaki kişilerin sokağa çıkması yasak olduğu için ilk başta kimliğini çıkarmamış, o sırada birkaç adım geri gitmiş polis arkasından giderek silah sıkmış ve tek kurşunla kalbinden vurmuş. Konu ile ilgili emniyette ifade verdim ve şikayetçi oldum.”

“OLAY YERİNİ GÖREN 4 KAMERA VAR”

Olay yerini ziyaret eden heyetin gözlemleri arasında bir esnafın Hemdan’ın vurulduğu yeri ve olayın cereyan ettiği yerleri gören 4 güvenlik kamerası bulunuyor. Savcılıkla yapılan görüşmede ise olay yerindeki kameralardan bir tanesinin çalıştı ve incelemelerin devam ettiği beyan edildi.

“YÜZÜ POLİSE DÖNÜKKEN VURULDU”

Raporda hukuki değerlendirme bölümünde şu ifadelere yer verildi;

“Öldürülen gencin dur ihtarına uymadığı yönündeki şüpheli beyanı dışında herhangi bir şekilde ağır cezalık bir suça karıştığından ya da polise saldırıda bulunduğuna dair bir emare bulunmamaktadır. Aksine gencin durdur ihtarına uyarak durduğu ve yüzünü polise döndüğü o sırada vurulduğu görgü tanıkları beyanlarıyla sabittir.

Ayrıca bu şartlar altında velevki öldürülen genç dur ihtarına uymayarak kaçmış olsa dahi mevzuat gereği polisin öldürme yetkisi bulunmamaktadır. Her ne kadar yazılı ve görsel basında mülki amirler tarafından polisin havaya ateş ettiği ve ölen gencin bacağından vurulduğu belirtilmiş ise de ölü muayene ve otopsi belgesinde gencin tek kurşunla göğsünün üst kısmı olan ölümcül bölgeden vurulduğu açıktır. Olayın işlenişi,görgü tanıkları beyanları, otopsi belgeleri birlikte değerlendirildiğinde Anayasa’nın 17. Ve Aihs’nin 2.maddesinde düzenlenen Devletin negatif yükümlülüğü altında bulunan “Yaşam Hakkı”nı ihlal etmeme ilkesini ihlal ettiği tarafımızca tespit edilmiştir”

“İNCELEMEYİ POLİS TAKİP ETTİ”

İnceleme sırasında karşılaşılan zorlukların da paylaşıldığı raporda taziye yerinde ailesi ile yaptığı görüşme esnasında polisler tarafından çok yakın mesafede dinlediği,hangi kurumdan ve kimlerin geldiğine ilişkin çeşitli sorular sorarak yazılı notlar alınmak suretiyle heyetimize görüşmeye müdahale edilmek istendiği paylaşıldı. Ayrıca olay yerinde polislerin heyeti takip ederek haklarında ihbar olduğu iddiası ile GBT yaptığı paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde çalışan tekstil işçisi Ali El Hemdan, dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından vurulmuştu. Çok sayıda haber ajansı Hemdan'ın bacağından vurularak yakalandığını belirtmiş; ancak sonradan ortaya çıkan görüntülerde Hemdan'ın göğsünden vurulduğu anlaşılmıştı.

Suriyeli Ali El Hemdan’ın Ailesi, “Hemdan, arkası dönük kaçmıyor. Yüzü polise dönük şekilde arkaya doğru gidiyor. Ama vuruluyor" diyerek tepki gösterdi. İnsan Hakların Derneği (İHD) Adana Şubesi, Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar da aileyi ziyareti sırasında polisler tarafından durduruldu, "Hakkınızda ihbar var?" denilip GBT kontrolü yapıldı.

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