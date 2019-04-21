Polis kanunu değişikleri sonrası 393 ölüm yaşandı

Diyarbakır Sümerpark’ta Recep Hantaş isimli gencin polislerce öldürülmesinden hemen sonra Valiliğin “dur ihtarına uymadı” açıklamasıyla ortaya çıkan kamera kayıtları ve polislerin aileye Hantaş’ı “yanlışlıkla” öldürdüklerine yönelik beyanları, kolluk görevlilerine verilen yetkileri bir kez daha tartışma konusu yaptı.

İzmir’de 24 Kasım 2007 tarihinde doğum günü kutlamasından evine dönerken polis tarafından vurularak öldürülen Baran Tursun gibi yüzlerce olayın faili olan polislerin karıştığı ölümlerde cezasızlık sürüyor. Öldürülen Baran Tursun’un babası ve Tursun Vakfı’nın Başkanı Mehmet Tursun da 2007 yılında Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda (PVSK) yapılan değişikliklere dikkat çekiyor. Tursun Vakfı verilerine göre; PVSK’de yapılan değişikliklerden sonra polisin karıştığı öldürülme olaylarının artarak devam ettiği ve 2007 yılından 2019’a kadar faili polis olan 393 öldürme olayının yaşandığı kaydedildi.

“DURAKSAMADAN ATEŞ ETME YETKİSİ”

Mezopotamya Ajansı’ndan Nimet Ölmez’in haberine göre, Türkiye’deki polislere vurma yetkisi veren kanun ile Avrupa’nınki arasında ince ayrıntılar olduğunu kaydeden Mehmet Tursun, Türkiye’de polise verilen “Makul şüphe”, “Öngörü” ve “Duraksamadan ateş etme” yetkilerinin ölümlere neden olduğunu belirtti. “Nedir, öngörü ve makul şüphe?” diye soran Tursun, “Bir polis öngörü ya da makul şüpheye dayanarak sabah evinden çıktıktan sonra, elleri cebinde yürüyen bir kişi için bir makul şüphe ve kendi öngörüsüyle orada ‘dur’ ihtarı çekebilir ve duraksamadan ateş edebilir. Bu failler mahkemeye gittiği zaman ‘ben görevimi yaptım’ diyor. ‘Nasıl görevini yaptın?’ diye sorulduğu zaman, ‘yeterince öngörüm ve makul şüphem vardı’ diyebiliyor. Şimdi bu yasadan sonra her ay onlarca kişi polis tarafından öldürüldü. Baran Tursun’dan tutalım Diyarbakır’daki Enes Ata’ya, Antalya’daki Çağdaş Gemik’e ve bir hafta önce öldürülen Recep Hantaş’a kadar 393 kişi, bu yasadan sonra polis kurşunu sonucu hayatını kaybetti. Bu davaların tümü, ya çok sembolik cezalarla ya da beraatla sonuçlandı. Neden sembolik cezalarla sonuçlandı peki? Çünkü polis öngörüsü, makul şüphe ve duraksamadan ateş etme hakkını kullandığını mahkemelerde ballandıra ballandıra anlattı” dedi. (İzmir/MA)