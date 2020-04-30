İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

İzmir’de iş yerlerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıs kutlamalarını sürdürüyor. Sağlık emekçileri de hastanelerde taleplerini dile getirdi. SES, Sağlık İş, Tabip Odası başta olmak üzere Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma, Ege Üniversitesi Hastanesi, Çiğli Bölge Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanelerinde ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Mayıs kutlandı. Basın açıklaması öncesinde ise hastanelerde pandemide yaşamını yitiren tüm sağlık emekçileri için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

YASAĞA RAĞMEN İŞYERLERİNDE KUTLAMALAR SÜRECEK

Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma hastanesinde ise SES, Sağlık İş, Tabip Odası bir araya gelerek 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Yapılan kutlamada SES İzmir Şube yönetim kurulu üyesi Hülya Ulaşoğlu, Tabip Odası Sekreteri Lütfi Çamlı ve Sağlık İş Genel Merkez yöneticisi Adem Sarıçoban konuştu. Pandemi sürecinde sağlık emekçilerin yaşadığı sorunlara değinilen konuşmalarda eşit işe eşit ücret, 3600 ek gösterge, ek ödemelerden sağlık işçilerinin de yararlanması gibi acil talepleri sıralanırken,1 Mayıs yasağına rağmen iş yerlerinde kutlamalara devam edeceklerini söylediler.

Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi emekçileri 1 Mayıs’ı kutladı. | Fotoğraf: Evrensel

Adem Sarıçoban “Çıkarılan Kanun ve Yönetmeliklerin, emekçilerden değil sermayeden yana olduğu her defasında biz emekçilere gösterilmeye devam ediliyor, işsizler 1170 lira ile geçinmek zorunda bırakılırken, işçi ve emekçileri ise toplu sözleşmesiz çalışmaya, işçilerin geleceği olan Kıdem Tazminatını fona aktarmaya çalışarak sefalet içinde yaşamaya zorunlu bırakıyor” diye konuşan Sarıçoban, "İnsanca yaşamak, çalışmak istiyoruz. Güvence ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Toplu iş sözleşmesinin bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmamasını istiyoruz. 696 Nolu KHK da yasal değişiklik istiyoruz. Pandemi mücadelesinde desteklenmek, ek ödemelerdeki işçi-memur ayrımının kaldırılmasını istiyoruz" diyerek talepleri sıraladı.

Tüm sağlıkçılara 5 günde 1 test yapılmalı

Kovid-19 iş kazası olarak kabul edilmeli, Kovid-19 meslek hastalığıdır

Yıpranma payı tüm sağlık çalışanına 5 yılda bir verilsin, sağlık çalışanlarının erken emeklilik hakkı olsun

Gece nöbetleri 2 mesai sayılsın ve ücreti ona gore ödensin

3600 ek ödeme tüm sağlıkçılara verilsin

Sağlıkta personel açığı giderilsin, uzun mesailer son bulsun

Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi emekçileri 1 Mayıs’ı kutladı. | Fotoğraf: Evrensel

ÇİĞLİ BÖLGE HASTANESİ EMEKÇİLERİ: ALKIŞ DEĞİL CAN GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi SES ve Tabip Odası olarak 1 Mayıs'ı kutladı. Tüm dünya işçi ve emekçilerine, özellikle covid 19 ile mücadele eden sağlık emekçilerine selam gönderen emekçileri, hayatını kaybeden sağlık emekçileri için de saygı duruşu yaptı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

SES İş yeri temsilcisi Edge Başak Gürkan, “Yanımız organize sanayi ve hala çarklar dönüyor. Halkımızın sağlığı patronların kar hırsına kurban edilemez. Evde kal çağrısı için gerekli evde kalma koşulları sağlansın, zorunlu izolasyon ilan edilsin. Çalışanlara ücretli izin verilsin, işsizlere korona desteği sağlansın. Bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır ki kapitalizm sağlığa zararlıdır. Sağlık emekçilerinin koruyucu ve kaliteli ekipman sağlansın uygun barınma koşulları kaliteli yemek sağlansın. Performans sistemi adaletsizdir ve tüm sağlık çalışanlarına pandemi boyunca ayrımsız çift maaş ödenmesini istiyoruz” diyerek talepleri sıraladı. İzmir Tabip Odası Yöneticisi Nergül Çördük ve SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy da söz kullandı. Nergül Çördük ise konuşmasında, “Covid-19 ile mücadelemiz başladığında hepiniz alkışlamaya başladınız, o gün hepimiz çok duygulandık. Ancak sadece o gün duygulandık. Biz alkış istemiyoruz. Bir tarafta sağlıkçılar kendilerini koruyamadı diyen idareciler varken, diğer tarafta şiddet devam ederken hiçbir yöneticiden ses gelmezken biz böyle bir alkış istemiyoruz. Biz tüm sağlık çalışanları olarak sağlık bir ekip işidir diyoruz” dedi.

BUCA SEYFİ DEMİRSOY HASTANESİ EMEKÇİLERİ: PANDEMİ İLE MÜCADELEDE AYRIMCILIK YAPILAMAZ

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde SES sendikasına üye sağlık emekçileri şube yöneticisi Hava Akçan'nın katılımıyla 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Hava Akcan konuşmasında eşit işe eşit ücret ve 3600 ek ek gösterge yıpranma payı hakkı olduğunu belirtti. Ayrıca performans sisteminin sağlığa zararlı olduğunu, covid- 19'un bir meslek hastalığı olduğunu söyledi. Kutlamada, “pandemi ile mücadelede ayrımcılık yapılamaz, sağlık ekip işidir. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı taşınırken üzerinde “3600 ek gösterge ve yıpranma payı hakkımız verilsin” yazan çelenk taşındı.

EGE HASTANESİ EMEKÇİLERİNDEN 1 MAYIS’A ÇAĞRI

Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri 1 Mayıs’ı kutladı. | Fotoğraf: Evrensel

Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri de 1 Mayıs’ı kutladı. SES, Sağlık İş, Genel İş 7 Nolu Şube, Eğitim Sen ve TTB ile yapılan ortak açıklamada öce saygı duruşu yapıldı ardından da SES İzmir Şubesi eşbaşkan Erkan Batmanlı basın açıklamasını okudu. Bugün saat 14.00 Basmane’de yapılacak 1 Mayıs açıklamasına çağrı yapan Batmanlı, “Kapitalizmin gaddar çarkları içerisinde öğütülmeye çalışılan başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm üretenler, emekçiler bu salgınla yüzyüze bırakılıyor. Bir avuç mutlu azınlığın insafına terk edilmeyecek bizleriz, işçi sınıfıyız” dedi.

DEÜ HASTANESİNDE SAĞLIK EMEKÇİLERİ 1 MAYIS’I KUTLADI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Sağlık-iş, SES, İzmir Tabip Odası, Eğitim-Sen 3 No’lu Şube, Tez-Koop İş’in katılımı ile 1 Mayıs kutlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

Sağlık-İş İzmir Şube Başkan Yardımcısı Savaş Erdoğan’ın okuduğu basın metninde çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin emekçilerden değil sermayeden yana olduğu, emekçileri 1170 lira ile yaşamaya mahkum edildiğinin altı çizildi. Sağlık ve sosyal hizmet alanlarında çalışan işçilerin pandemi süresince gece gündüz demeden fedakarca çalışmaya devam ettiklerini, ailelerini korumak amacıyla uzak kalırken ek ödemelerden sağlık işçilerinin yararlanamamasını eşitsizlik olduğu bu eşitsizliğin giderilmesi talep ettiklerini belirtti.

Tez-Koop İş 2 No’lu Şube Başkanı Caner Fırat ve SES işyeri temsilcisi Günseli Uğur’unda konuşmalar yaptığı 1 Mayıs etkinliği Yaşamak için Yaşatmak İstiyoruz sloganları ile bitti.

Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi SES, İzmir Tabip Odası ve Sağlık-İş 1 Mayıs kutladı. Kutlamaya Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube ve Genel-İş 2 No’lu Şube örgütlü olduğu Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlar da yürüyüş yaparak katıldı.

GÖĞÜS HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI 1 MAYIS’I KUTLADI

SES adına konuşma yapan Vildan İnan, tavandan ödemeler ile sağlık emekçileri arasında iş barışının bozulduğunu söyleyerek, “Pandemide mücadelede ayrımcılık yapılmadığı gibi performansta da ayrımcılık yapamamalı. Ek ödeme değil insanca yaşayacak ücret, her sağlık çalışanına 5 günde bir yayın test yapılmalı, 3600 ek göstergenin bir an önce çıkartılmasını istiyoruz” diye kounştu.

Sağlık-İş adına konuşma yapan Eylem Bıçak ise, sağlık işinin ekip işi olduğuna vurgu yaparak sağlık işçilerinin görmezden gelinmesinden vazgeçilmesini istedi. Toplu iş sözleşmelerinin bir an önce imzalanarak işçilerin güvencesiz çalışmasının önüne geçilmesini istediklerini dile getiren Bıçak, “Bizler işlerimizin başında ölmek değil yaşatmak için yaşamak istiyoruz” dedi.

Son olarak söz alan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sürenkök de, “Virüsün yoksulu daha fazla tutuyor. Çünkü yoksul hala çalışma zorunda. İşini kaybetmemek için uygun olmayan şartlarda, sağlık güvencesi olmayan şartlarda çalışıyor. Bu 1 Mayıs daha anlamlı çünkü sağlık çalışanları salgının tam önünde. Sağlık işçisi arkadaşlarımı devlet korumuyor. Koruyucu ekipman bulmakta zorluk çektik. Şuanda virüsten nasıl kurtuluruz, nasıl daha az insanı kaybederiz onun derdindeyiz. Taşeron işçisi, hemşiresi, hekimi ile el ele çalışıyoruz. Amacımız bir yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

Balcalı'da sağlık emekçileri 1 Mayıs’ı işyerinde kutladı