İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde başladı. Genel-İş 2, 5, 7 ve 8 No’lu şubeler, örgütlü olduğu iş yerlerinde işçilerle bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.

İzmir’de iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamaları sabah saatlerinde başladı. Bornova Belediye fen işleri ve park bahçe işleri, Buca Belediyesi park bahçeler birimi ile temizlik şantiyesi, Karşıyaka belediyesi şantiye işçileri ve Gaziemir işçiler ile Buca huzur evi çalışanları örgütlü oldukları sendika Genel-İş şubeleri ile bir araya gelerek kutladı.

“ÜRETEN BİZİZ, ÖLDÜREN DÜZENİNİZE KARŞI BİRLEŞECEK DE BİZİZ”

Genel-İş 2 No’lu Şube ise Gaziemir Belediyesi işçileri ile bir araya geldi. Ardından örgütlü oldukları Buca Huzurevinde 1 Mayıs kutladı.

Gaziemir Belediyesi işçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

Gaziemir Belediyesi önünde açıklamayı okuyan Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Kapitalizmin gaddar çarkları içerisinde öğütülmeye çalışılan başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm üretenler, emekçiler bu salgınla yüz yüze bırakılıyor. Bir avuç mutlu azınlığın insafına terk edilemeyecek bizleriz, işçi sınıfıyız” dedi. “Patronları yaşatmak istiyorsunuz onu anlıyoruz da herkese yetecek bu dünyada bir sağlıklı nefes almak isteyen işçileri öldürmek istiyorsunuz, anlamak istemiyoruz” diye sözlerine devam eden Yıldız, “Toplumun gerçek öngörü sahibi yetkililerinin ve bilim çevrelerinin en başta söylediği gibi; bütün hizmet üretenleri de kapsayacak şekilde tüm çalışanların ücretli izinli sayılarak salgının yayılmasını engellemek için uzun süreli ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmeliydi. Oysa iktidar sözcülerinin insan yaşamı ile maliyet hesabına girdiklerini gördük, unutmuyoruz” diye konuştu.

Gaziemir Belediyesi işçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

Yıldız son olarak “Üreten biziz, öldüren düzeninize karşı birleşecek olan da biz. Çare olan da olacak olan siz değilsiniz bizleriz. İşçileriz, emekçileriz” diyerek talepleri okudu.

Buca Huzurevi çalışanları 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

BUCA BELEDİYESİ İŞÇİLERİ İŞYERLERİNDE 1 MAYIS'I KUTLADI

Buca Belediyesi birimlerinde Genel-İş 5 No’lu şube ilk 1 Mayıs kutlamasını saat 08.30’da Park ve Bahçeler Fidanlık işyerinde düzenlerken, ikinci kutlamayı da saat 10.30’da Temizlik İşleri Gediz Atölyelerinde gerçekleştirdi. Buca Belediyesi önünde saat 14.00'da yapılacak kutlama ise emniyetin 5 kişiden fazlasına izin vermemesi gerekçesi ile sendika tarafından iptal edildi.

Buca Belediyesinde görevli işçiler 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

İlk kutlamalar saat 08.30da Park ve Bahçeler Fidanlık işyerinde ve saat 10.30’da Belediye Temizlik işçileri Gediz atölyesinde işçilerin fiziksel mesafe kurallarına uyarak yapılan kutlamalarda işçiler “Yaşasın 1 Mayıs”, “İş Ekmek Özgürlük”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Kadın yaşam özgürlük”, “Kahrolsun KHK düzeniniz, yaşasın özgür toplusözleşme hakkımız” gibi sloganlar ve dövizlerle taleplerini dile getirirken davul zurna eşliğinde oyunlar oynadılar.

Genel-İş 5 No’lu şube yöneticisi Uğur Yılmaz ve işyeri temsilcisi Olcay Çalık kutlamalarda açıklamayı birlikte okudu. Açıklamada, 2020 1 Mayıs’ının ülkemizde ve dünya genelinde koronavirüs salgını koşullarında gerçekleştirildiği belirtilerek, başta sağlık emekçiler olmak üzere tüm işçiler ve emekçilerin salgınla yüz yüze bırakıldıkları ifade etti.

"GÖSTERMELİK ÖNLEMLERLE HALKI AVUTMAYIN"

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Fidanlık işçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

Yapılan açıklamada, iktidar sözcülerinin insan yaşamı ile maliyet hesabı içine girdiği ifade edilerek, “Her gün kaybettiğimiz canlar birer istatistiki veri gibi sunularak, yetersiz ve göstermelik önlemlerle halk avutulmaya çalışılıyor. Bizler buna sessiz kalamayız. Onca yüz kızartıcı suçlunun cezaevlerinden salınırken ölüm eşiğinde olup tedavisi yapılması gerekenlerin, adil yargılanmak isteyenlerin, yaşlıların, çocukların, bebeklerin, annelerin, hamile kadınların, siyasetçilerin, KHK’lıların, gazetecilerin, öğrencilerin, aktivistlerin cezaevlerinde tutularak ölüme mahkum edildikleri belirtilerek, “Üreten biziz, öldüren düzeninize karşı birleşecek olan da biz. Çare olan da olacak olan siz değilsiniz bizleriz. Biz, işçileriz, emekçileriz” denildi.

“1 MAYIS'LA UMUDU YÜKSELTECEK, MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ”

DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube, sabah mesai saati başlamadan önce Bornova Belediyesi fen işleri ve park bahçe işçileri ile 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamaya Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da katıldı.

Bornova Belediyesi fen işleri ve park bahçe işçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

Basın açıklamasına geçilmeden önce iş cinayetleri ve Kovid-19'dan yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşu gerçekleştirilirken açıklamayı ise Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç okudu. Genç, “Kovid -19, ekonomik krizin kendisini işsizlikle gösterdiği, işçi sınıfının vergi yükünün arttığı, asgari ücretle yani sefalet ücreti dediğimiz ücretle işçilerin kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığı; işçi sınıfının kazanımlarına yönelik saldırıların arttığı, kıdem tazminatının hedef alındığı, sendikal hak ve özgürlüklerin engellendiği; Olağanüstü Hal Yönetimi altında kanun hükmünde kararnamelerle ve hukuksuz uygulamalarla suçsuz yere işinden edilen binlerce işçi ve 4 bine yakın üyemizin OHAL komisyonu kapsında bekletildiği; demokratik hakların yok sayıldığı, demokrasinin tüm değerlerinin alt-üst edildiği, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı, belediyelere atanan kayyımlarla halk iradesinin yok sayıldığı; doğanın talan edildiği, kadına karşı şiddetin arttığı, çocuk işçiliğinin son bulmadığı, işçi cinayetlerinin sürdüğü bir dönemde yakaladı” dedi.

“1 Mayıs’la umudu yükseltecek, mücadeleyi büyüteceğiz” diyen Genç, son olarak taleplerini sıraladı.

KARŞIYAKA BELEDİYE İŞÇİLERİ ŞANTİYEDE BİR ARAYA GELDİ

Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube’de örgütlü Karşıyaka Belediyesi işçileri, Belediye Şantiyesinde bir araya geldi. Belediye Bandosu’nun marşları eşliğinde kutlamalara katılan işçiler, “Bu 1 Mayıs’ta belediye işçileri olarak insanca yaşanabilir bir ücret, ayrımsız gerçek bir kadro, salgına karşı tam karantina uygulanması, ücretli izin ve işten atmaların yasaklanması talebiyle işyerlerimizde kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi işçileri, belediye şantiyesinde1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

Karşıyaka Şantiyesinde gerçekleştirilen programa Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katılarak, işçilerin bayramını kutladı. Açılış konuşmasını yapan Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur “Bu salgın koşullarında Demokrasi’nin D’sini bile ortadan kaldırmaya yemin etmiş bir tek adam iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu süreçte, DİSK olarak ülkede tam demokrasiyi ve yerel yönetimlerin merkezi idarenin vesayetinden kurtularak özerkleştirilmesini savunuyoruz. Salgın tehdidine rağmen taleplerimizi haykırmak üzere bulunduğumuz her yerde işyerlerimizde şiarlarımızı dillendirecek, marşlarımızı söyleyeceğiz” dedi.

İŞÇİLERDEN 1 MAYIS YAZISI

Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ise, “1 Mayıs’ta temel zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işler dışında çalışmanın durmasını ve işçilere ücretli izin verilmesini, tüm çalışanlara yaygın test yapılmasını, iş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı talep, belediye şirket işçilerine gerçek kadro talep ediyoruz” diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi işçileri konuşmaların ardından belirli aralıklarla durarak, hem virüse karşı tedbir aldılar hem de “Yaşasın 1 Mayıs” yazısını oluşturdular.

GENEL İŞ ŞUBELERİNİN 1 MAYIS TALEPLERİ

İşten çıkarmalar yasaklansın, ücretli izin verilsin istiyoruz.

Toplum sağlığı açısından zorunlu olmayan tüm işletmelerdeki üretme ara verilmelidir.

Ücretsiz izin uygulaması durdurulmalı, salgın kontrol altına alınıncaya kadar işçilere ücretli izin verilmelidir.

Herkese ücretsiz sağlık hakkı, yaygın test ve tam izolasyon sağlanmalıdır.

Bu süreçte işsiz kalan herkese asgari ücret düzeyinde sosyal yardım yapılmalıdır.

Hukuksuz olarak işinden edilenler işlerine geri dönsün istiyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanında salgınla mücadele eden halka yardım ulaştırmak isteyen çalışmaları engellemeler son bulmalıdır.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele eden tüm çalışanlara nitelikli ve güvenli koruyucular derhal temin edilmelidir.

Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik istiyoruz.

Demokrasi istiyoruz.

Eşit ve adil bir bölüşüm, sosyal adalet istiyoruz.

İş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz.

Belediye şirket işçilerine kadro istiyoruz.

Kamusal, nitelikli, parasız ve erişilebilir sağlık ve eğitim istiyoruz.

Hukukun üstünlüğünü istiyoruz.

Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz.

Eşit işe, eşit ücret istiyoruz.

Salgınla mücadelede zorunlu çalışma yürüten çalışanlara gerekli testler periyodik yapılmalı, çalışanların dönüşümlü iş koşulları sağlanmalıdır.

Salgının ve ekonomik krizin bedelini emekçiler değil, önlem almayanlar ödemelidir. Vergide adalet sağlanmalı, zenginlerden servet vergisi alınmalıdır.

Cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin güvenli koşulları sağlanmalı ve siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır.

Hanelerin temel tüketim faturaları ve borçları iptal edilmelidir.

Sığınma evleri iyileştirilmeli ve sayıları artırılmalıdır.

Zorunlu ve acil işler dışındaki işler derhal durdurulmalıdır.

Doğayı talan eden projeler derhal durdurulmalıdır.

(İzmir/EVRENSEL)

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