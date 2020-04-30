İzmir'de kent genelinde işyerlerinde işçiler 1 Mayıs'ı kutlamaya ve taleplerini yinelemeye devam ediyor. Fuar alanında yardım malzemesi dağıtan işçilerle DİSK’e bağlı Genel-İş 1, 2 ve 3 No’lu şubeler ile KESK’e bağlı Tüm Bel- Sen 1 No’lu Şube 1 Mayıs kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını dolayısıyla lojistik merkez olarak belirlediği Kültürpark Fuar alanında çalışan işçilerle Genel-İş 1,2,3 No’lu şubeler ile Tüm Bel-Sen 1 No’lu şube destek ve dayanışma ziyaretinde bulunarak ortak 1 Mayıs kutladı.

Burada yapılan açıklamayı ise Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral okudu. Saral, “1 Mayıs’ta temel zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işler dışında çalışmanın durmasını ve işçilere ücretli izin verilmesini, tüm çalışanlara yaygın test yapılmasını, iş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı talep, belediye şirket işçilerine gerçek kadro talep ediyoruz” dedi.

Kültürpark Fuar alanında çalışan işçiler 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf. Evrensel

KHK İLE GEÇİŞ YAPAN YOL SÜPÜRGE İŞÇİLERİ TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Genel-İş 2 No’lu Şube, KHK ile geçiş yapan Yol süpürge işçilerini ziyaret etti. İşçiler taleplerini dile getirdikleri dövizleri taşıyarak, “Ücretsiz izin ve sefalet ücretine hayır. Kadro istiyoruz. Savaşsız sömürüsüz bir yaşam istiyoruz. Hukuksuz olarak işçilerinden edilenler işlerine geri dönsün. KHK gidecek biz geliyoruz” dedi.

Genel-İş 2 No’lu şube ve Tüm Bel- Sen 1 No’lu Şube Trafik Zabıta işçileriyle de birlikte 1 Mayıs marşı eşliğinde kutlama yaptı. İş yeri iş yeri kutlamalar sürerken işçilerin pankartlarla dövizlerle örgütlü oldukları sendikalarıyla birlikte taleplerini dile getirdi. Trafik zabıta birimi emekçileri de "İş Ekmek Özgürlük ve Barış için yaşasın 1 Mayıs" dedi.

“ÖLDÜREN BOZUK DÜZENE KARŞI YAŞASIN 1 MAYIS”

Eşrefpaşa Hastanesi emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf. Evrensel

Dün de Eşrefpaşa Hastanesi emekçileri ile buluşan Genel-İş 2 ve 3 No’lu şubeler ile Tüm Bel-Sen 1 No’lu şube, “Emekçiyi virüs değil, bozuk düzen öldürür” dedi. 1 Mayıs kutlamasında ilk sözü Tüm Bel-Sen şube başkanı Buse Engin aldı. Koronavirüs salgınını bahane ederek 1 Mayıs kutlamalarını engelleyen anlayışa karşı her iş yerini 1 Mayıs alanına çevirmeyi amaçladıklarını ifade eden Engin, “Salgınla mücadele ettiğimiz dönemde iş yerlerimizde sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları talebiyle bu 1 Mayıs’ı kutluyoruz” dedi. Ardından söz alan hastane hekimlerinden Gaffar Karadoğan ise bu dünyanın alın teri döken emekçi sınıfın omuzları üstünde olduğunun bir kez daha ispatlandığını ifade ederek “salgında yaşamını kaybeden çoğunluğunun da emekçilerin oluşturduğu görüyoruz, bu sebeple de bizi öldüren bozuk düzene karşı dayanışma için Yaşasın 1 Mayıs diyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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