Balcalı'da sağlık emekçileri 1 Mayıs’ı işyerinde kutladı

Balcalı Hastanesinde çalışan sağlık emekçileri 1 Mayıs’ı Kovid 19’a karşı mücadele verdikleri hastanenin bahçesinde karşıladı. Emekçiler Kovid 19 salgınıyla mücadelede verilen hizmetin bütün olduğunu belirterek, eşit işe eşit ücret, ek ödeme yapılmayan 4-D’li işçilere döner sermaye ek ödemesi istedi.

SES ve Dev Sağlık İş Adana Şubeleri ile Adana Tabip Odasının ortak düzenlediği kutlamada, ortak basın metnini okuyan Dev Sağlık İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Türkmen, önlemlerin zamanında alınmaması ve ekipman eksikliği nedeniyle birçok meslektaşının hayatını kaybettiğini hatırlattı. Salgın ve bulaşıcı hastalıkların ancak koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığına öncelik verilmesi ile önlenebileceğini ve etkilerinin hafif atlatılabileceğini ifade eden Türkmen, “Covid 19 göstermiştir ki sağlıkta özelleştirme ve taşeronlaştırma başta ölüm olmak üzere birçok sorunu birlikte getirmektedir. Sağlık hizmeti tamamen kamu hizmeti olmalı” dedi.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNE 5 GÜNDE BİR TEST YAPILMALI"

Pandemi döneminde de sağlık emekçilerinin sorunlarının artarak devam ettiğini ifade eden SES İşyeri Temsilcisi Nazan Eğne, "özellikle pandemi döneminde sağlık hizmet veren biz sağlık çalışanları, hemşiresi, doktoru, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi bütün hastanede çalışan sağlık emekçileri büyük risk altında. Testlerin sağlık çalışanlarına 5 günde bir yapılması, hastanelerde sağlık çalışanlarına verilen yemeğin protein değeri yüksek olması gerekiyor" dedi.

Çalışma koşullarını anlatan Eğne, "Birçok sağlık çalışanı arkadaşımız günlerce evlerine gidemiyor, çocuklarını, eşlerini göremiyor. Bundan dolayı birçok sıkıntı yaşıyoruz. Biz Türkiye genelinde sağlık emekçileri sendikası çalışanları olarak işyerinde çalışan tüm sağlık çalışanlarının 1 Mayıs'ı kutluyoruz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

(Adana/EVRENSEL)

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