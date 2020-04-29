29 Nisan 2020 15:10

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri, Karşıyaka Belediyesi binası önünde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.

İzmir'de Karşıyaka Emek ve Demokrasi Güçleri, belediye binası önünde 1 Mayıs'ı kutladı

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Karşıyaka Emek ve Demokrasi güçleri, belediye binası önünde 1 Mayıs açıklaması gerçekleştirdi.

Karşıyaka Emek ve Demokrasi güçleri, yaptıkları açıklamada "1 Mayıs'ta umudu yükseltecek, mücadeleyi büyüteceğiz" derken, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da açıklamaya katılarak destek verdi.

Bileşenler adına açıklamayı okuyan Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin "Türkiye’de Covid-19’un ilk teşhis edilmesiyle birlikte bir dizi önlemler alındı, ancak çalışma hayatına yönelik yeterli önlemler alınmadı. Covid-19 ile mücadelenin en etkin yolunun evde kalmak ve teması kesmek olduğu ortadayken, aklın ve bilimin gösterdiği bu yol tam anlamıyla uygulanmıyor. Alınan karantina ve izolasyon önlemlerinden çalışanlar muaf tutuluyor. Milyonlarca işçi işe gitmek zorunda bırakılıyor. Bu nedenle Covid-19 ile mücadelede açık bir sınıfsal ayrımcılık yaşanıyor" dedi.

(İzmir/EVRENSEL)

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