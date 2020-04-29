29 Nisan 2020 12:05
Son Güncellenme Tarihi: 29 Nisan 2020 12:29

Edremit’te 1 Mayıs kutlamasına önce yasak sonra izin

Edremit Demokrasi Platformu'nun 1 Mayıs için yaptığı başvuru kaymakamlık tarafından reddedildi. Yasak kararı tepki çekince temsilcilerin katılımıyla yapılacak etkinliğe izin verildi.

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Edremit Demokrasi Platformu üyeleri, Eğitim Sen flaması

Fotoğraf: Evrensel

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    Edremit Demokrasi Platformunun 1 Mayıs için yaptığı sembolik basın açıklaması ve kutlama başvurusu önce kaymakamlık tarafından reddedildi. DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar, dernekler, siyasi partiler ve çevre örgütlerinin içerisinde yer aldığı Platform yasağı protesto eden açıklama yaptı. Bunun ardından kaymakamlık 5 kişiyle sembolik bir kutlama yapılmasına izin verdi.

    Yasağın ardından Platform adına açıklama yapan Eğitim Sen Temsilcisi Fikriye Yadırgı, Kaymakamlığa yaptıkları başvuruya, Cumhurbaşkanlığının 2020/3 sayılı genelgesi gereğince hiçbir alan etkinliğine izin verilmeyeceği şeklinde yanıt verildiğini bildirdi. Yasağın kabul edilemez olduğunu belirten Yadırgı, “Salgın koşullarında ölümle burun buruna çalışmak zorunda bırakılan başta işçiler ve sağlık emekçileri adına, bu durumu kabul etmiyoruz. Nasıl ki 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağına rağmen belli alanlarda sembolik kutlamalar yapılabiliyorsa neden 1 Mayıs’ta yapılamıyor? Ölümüne çalıştırılan biz emekçilere birkaç dakikalık kutlamalar bile çok görülüyor. Anlaşılıyor ki işçi ve emekçilerin hak ve özgürlükleri virüs fırsatçılığı ile yok sayılmak isteniyor. Salgın bahane edilerek haklarımızın elimizden alınmasına boyun eğmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. 1 Mayıs’ta tüm Türkiye ile birlikte saat 21.00’da bulunduğumuz her yerde taleplerimizi haykıracağız” dedi.

    Açıklamanın ardından Kaymakamlık platform temsilcilerine ulaşarak, yeniden değerlendirme yaptıklarını ve 5 kişiyle sembolik bir kutlama yapılmasına izin verdiklerini bildirdi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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