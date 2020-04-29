DİH’ten 1 Mayıs çağrısı: Her nerede isek orası 1 Mayıs alanıdır

Demokrasi için Hukukçular (DİH), bir video hazırlayarak 1 mayıs çağrısında bulundu. Salgın nedeniyle işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilen videoda “Her nerede isek orası 1 Mayıs alanıdır artık” denildi.

DİH tarafından yayınlanan videoda şunlar ifade edildi:

“2020 1 Mayısını işçi ve emekçilerin birlik mücadele ve dayanışma gününü, COVİD-19 salgını koşullarında karşılıyoruz. Salgın, evde kalma lüksü olmayan işçi ve emekçiler için ölümcül riskler anlamına geliyor, hayatı daha da zorlaştırıyor.

İşverenlerin 6331 sayılı kanuna göre işyerinde her türlü sağlık ve güvenlik önlemini alma yükümlülüğü olmasına karşın işçiler, fabrikalarda, atölyelerde, marketlerde, işyerlerinde hiçbir önlem alınmaksızın hijyen, sosyal mesafe, maske kuralları yok sayılarak çalıştırılıyor.

Zorunlu işler dışında tüm işçilerin ücretli izinli sayılması gerekirken ısrarla bu yapılmıyor. Oysa patronlar için her türlü teşvik, kolaylık sağlanıyor.

Sokağa çıkma yasakları döneminde dahi fabrikalar açık tutuluyor. Çalışması zorunlu olmayan fabrikalar özel izinlerle çalıştırılarak işçilerin hayatını hiçe sayılıyor.

Yaşadığımız bu süreçte siyasal iktidar; işçiler, emekçiler için bir şey yapmasını bırakalım, İşten atmaları yasaklıyoruz deyip aslında ücretsiz izni yasal hale getirdi, karşılığında ise işçilere aylık 1.168,00 TL vererek açlık ve sefalet sundu.

Bizler yönünü, yolunu emekten emekçiden yana çizmiş hukukçular olarak bir kez daha hatırlatmak istiyoruz;

Salgın sürecinde tüm işçi emekçiler (zorunlu işler dışında) ücretli izinli sayılmalıdır; tam ücret ödenmelidir. Yıllık izinleri gasp edilmemelidir.

İşsiz kalanların, üretime ara verilen işyerlerinde çalışanların ücretlerinin tamamı devlet tarafından ödenmelidir.

Kronik hastalıkları olan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü emekçilerin çalışması derhal yasaklanmalıdır.

Telafi çalışması adı altında yıllık izin dahil Anayasal haklara yönelik patronların hamlelerine izin verilmemelidir. Esnek çalışma kaldırılmalıdır.

Kayıtdışı çalışma yasaklanmalı, mülteci işçilerin yaşamı, sağlığı güvence altına alınmalıdır.

İşçilere çağrımızdır; önlemler alınmıyorsa çalışmaktan kaçınma hakkınızı kullanabilirsiniz. Nitekim ülkedeki çeşitli fabrikalarda bu yönde geliştirilen birlikte ve örgütlü tepkiler patronların gerekenleri yapması ve ücretli izin ile işyerlerinin kapanmasını sağlamıştır.

Çalışırken koronaya yakalandıysanız bu bir iş kazasıdır. İşveren SGK’ya bildirmezse kendiniz şikayet yoluyla bildirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olsa da her gün kalkıp işe giden çocuk işçiler, 65 yaş üstü olup halen çalışmak zorunluluğu ile yola koyulanlar hem evde hem işte çalışıp yoksulluk ve çaresizlikle başetmeye çalışan kadınlar geçinmeye yetmeyen bir ücretle salgın tehdidine karşın çalışmak durumunda olan bu ülkenin bütün işçileri emekçileri 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma günümüz kutlu olsun.

Evde, işyerinde, fabrikada, tarlada her nerede isek orası 1 Mayıs alanıdır artık.

Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, birlikte mücadele etmekten geri durmayacağız. Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın Birlik Mücadele Dayanışma Günümüz.” (HABER MERKEZİ)

CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim