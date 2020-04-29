29 Nisan 2020 11:00 Güncelleme: 29 Nisan 2020 11:51

Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri koronavirüs salgın sürecinde değiştirilen eğitim programına ilişkin sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

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Fotoğraf: DEÜ tıp öğrencileri 

Dilek OMAKLILAR
İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri koronavirüs salgın sürecinde değiştirilen eğitim programına tepkili. Özel Çalışma Modülü derslerinin salgın döneminde puanlama sisteminden çıkarıldığını belirten öğrenciler sosyal medyadan seslerini duyurmasının ardından Tıp Fakültesi Dekanlığı konuyla ilgili toplantı yapacaklarını duyurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri dün akşam saat 18.00’da açtıkları #deutıpsınıftakaldı etiketi ile salgın sürecinde değiştirilen eğitim programına tepki gösterdi.  Daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi e-mail adresine toplu mail atarak tepkilerini dile getiren öğrenciler için, okulda birçok öğrenci grubunun tamamladığı ve yıl boyunca emek verdiği Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) derslerinin puanlama sisteminden çıkarılması, okulu geçmek için ihtiyacı olduğu puana erişmesine engel olabilecek bir durum yarattı. Dekanlığın Covid-19 salgını sürecince öğrencileri mağdur etmeyeceğine dair birçok kez söz verdiğini hatırlatan öğrenciler, dönemi geçmek için ihtiyaçları olan ÖÇM ders puanlarının verilmesini talep etti.

“ÖĞRENCİ KARŞITI TUTUM SERGİLEDİLER”

Yaşayabileceği mobbing nedeniyle ismimi vermek istemeyen 3.sınıf öğrencisi,  “Geçen yıldan bu yana okul yönetimimiz ile öğrenciler arasında bir iletişim engeli vardı. Bu sorunu bu yıl iliklerimize kadar yaşıyoruz ve bunlar yönetimden kaynaklı bir sorun. Bu güne kadar birçok sorun yaşadık ve bir şekilde bu sorunları onlara ifade etmeye çalıştık. Onlar ise üzerimizdeki baskıyı artırdı” dedi. Öğrenci sosyal medyada da tepkilerini gösterdikleri konuya değinerek, “Biz Dokuz Eylül Tıp öğrencileri olarak yıl içinde ÖÇM adını verdikleri ve genel ortalamamızı yüzde 10 etkiyecek olan çalışmalardan sorumlu tutulduk. Biz öğrenciler pandeminin ilan edildiği güne kadar da teorik derslerimizden ve sosyal hayatımızdan kısarak bu çalışmalara yoğunlaştık, emek verdik. Bugün aldıkları karar ise biz öğrencilerde şok etkisi yarattı. Bizim yıl boyu uğraştığımız çalışmayı iptal edip puanlama sistemini değiştirdiler ve yılsonu ortalamalarımızdan en az 5 puan düştüler. Böyle bir süreçte öğrenciden yana değil, öğrenci karşıtı bir tutum sergilediler. Ben kendi adıma konuşayım mağdurum. Alınan bu kararın değişmesini istiyorum” diye konuştu.

“ALINAN KARARDAN ACİLEN DÖNÜLSÜN”

Bir başka öğrenci ise, “Pandemi sürecinde tüm öğrenciler olarak zaten yeterince psikolojimiz bozulmuşken bu kararlarla stresimiz daha da arttı. Bir gün öncesinde kararla ilgili mail yoluyla dekanlığa ulaşmamıza rağmen ertesi sabah gözlerimizi açar açmaz taleplerimizin dikkate alınmadığını gördük” diyerek yıl içinde verdileri onca emeğin yok sayılarak çöpe atıldığını söyledi. Öğrenci, “Hakkımız olanı talep ederken de suç işliyormuş gibi isimlerimizi gizlemek mecburiyetinde kaldık, nitekim önceki deneyimler bizleri bu yola başvurmaya zorladı. Karardan acilen dönülmesini ve emeğimizin iade edilmesini istiyoruz” dedi.

Öğrenciler, Twitterda dün başlattıkları #deutıpsınıftakaldı hashtag sonrasında DEÜ Tıp Fakültesi dekanlığının 29 Nisan Çarşamba (bugün) ÖÇM kurulu toplantısı yaparak konuyu değerlendireceğini deklare ettiğini söyledi.

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