Dilek OMAKLILAR

İzmir

Koronavirüs salgınının en olumsuz etkilerinin görüldüğü alanlardan birinin de eğitim olduğu çok açık. Yaklaşık bir aydır uzaktan eğitimle öğrenme sürecinin devamlılığını sağlamaya çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenciler bir türlü iyileştirilemeyen sistem yüzünden mağduriyet yaşıyor. Bu sorunlar nedeniyle dersten alınan verimliliğin düştüğünü belirten öğrenciler, son derece olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Zorlu karantina günlerinde birinci ayı tamamladığımız bu zamanlarda, eğitimde gelinen noktanın yine "yeniliklerle" dolu olduğunu belirten bir Edebiyat Fakültesi öğrencisi, “Eğitim sisteminde farklı sistemler kullanma ısrarı, bu sistemlerdeki teknik facia serileri hem eğitmeni hem de öğrenciyi ciddi zorluk ve boş vermişliğe itiyor. Bunun yanı sıra sürekli yaz tatili havasına da sokarak belirli birikimlerin yavaş yavaş erimeye yüz tutmasına büyük destek sağlıyor. Ayrıca bazı öğrencilere bu zor koşullarda zorlayıcı ve katı ödev/materyal zorunluluğu getirilmesi öğrenciyi moral ve maddi olarak zorlayan durumlardır” diye belirtti.

“BİR AN ÖNCE ADİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Başka bir edebiyat bölümü öğrencisi ise “Hepimizin özellikle geçtiğimiz hafta deneyimlediği gibi okulumuzun kendi sistemi olan Sakai’nin altyapı olarak yetersiz olması ve bununla birlikte gelen erişim problemlerinin dersleri aksatması özellikle sıkıntı duyduğumuz bir durum. Diğer bir sorun ise pratik olarak gösterilemeyen derslerin yetersizliği. Materyal açıdan eksikliği bulunan öğrencilerin karantina durumuna rağmen sorumlu tutulması aksi halde notlarının düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi de son derece haksız bir durum. Öğrencilere sunulan tek alternatif çözümün eğitime ulaşamadığımız noktada dönemi dondurmak olması kabul edilemez. Öğrenciler olarak bu duruma bir an önce adil bir çözüm bulunmasını ve sistemin iyileştirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Çoğu dersleri uygulamalı olduğu için uzaktan eğitimde sıkıntılı olduklarını dile getiren Mimarlık bölümü öğrencisi, “Bu trajikomik durum, çağımızda gerçekten absürt bir hal. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dünyada öğrencilerine online eğitim verememek eğitim durumunun vahimliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle ülkedeki köklü üniversitelerden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesinin bu teknoloji çağından kopuşu, derslerin 20 yıl öncesindeki gibi işleyişi çoğu imkanından faydalanmamıza engel oluyordu zaten. Bunu görmek için keşke öğrencilere bu zarar vermeyi beklemeselerdi” dedi.

Bir mühendislik bölümü öğrencisi de “Herkesin evinde internet yok veya internet kota sıkıntısı var. Telefon paketlerimizdeki internet ise 1 haftalık derslerimize dahi yetmemekte. Uzaktan eğitim mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilere faydadan çok zarar vermiştir” diye ifade etti.

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