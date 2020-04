Ilısu Baraj Göleti’nin ‘çöp deryasına’ dönüşmesine tepki

Kamuoyunun tüm tepkisine rağmen yapımından vazgeçilmeyen tarihi Hasankeyf’i yok eden Ilısu Barajı’nın suları yükseldikçe, bir çöp deryasına dönüşüyor. Hasankeyf Koordinasyonu Üyesi Ali Ergül, biyolojik arıtma olmadığı için tüm canlıların büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi.

Dicle Nehri ve Botan, Garzan, Kezer ve Başur Çaylarını gölete çeviren Ilısu Barajı’ndaki su seviyesi, baharla birlikte dağlardaki karların erimesi ve sağanak yağış nedeniyle yükseliyor. Suların yükselmesiyle 12 bin yıllık tarihi Hasankeyfi yutan Ilısu Barajı, sular altında kalan yerleşim yerlerinden geriye kalan çöp yığınlarının altında kaldı. Suların yağmur suyunun etkisiyle hızlı bir şekilde yükselen barajda, çöp yığınları da kıyıya vurmaya başladı. Sudaki çöp birikintileri gittikçe çoğalırken temizleme çalışması ise yapılmıyor.

"TÜMÜYLE HASTALIK SALAN BİR ÇUKUR SÖZ KONUSU"

Batman'ın Suçeken köyü mevkiinde çöp yığınları arasında boğularak can veren canlıların görüntüleri Mezopotamya Ajansının (MA) kameralarına yansıdı.

Yaşanan sürece ilişkin MA’ya konuşan Hasankeyf Koordinasyonu Üyesi Yönetmen Ali Ergül, yaşanılan yeni durumların daha önce söylemiş oldukları yıkımın ötesinde olduğuna dikkat çekti. Baraj göletinin canlıları yok ettiğini söyleyen Ergül, “Şimdi de her hangi bir önlem alınmayan çöp yığınları baraj göleti içinde yaşamaya çalışan canlıları tehdit ediyor. Biyolojik arıtmanın olmadığı kent sularını da eklediğimizde önümüzde bir baraj göleti değil, tümüyle hastalık salan bir çukur söz konusu. Tam da koronavirus gündemi içerisinde değerlendirirsek eğer siz virüslerin, bakterilerin yaşam alanlarını yok ederseniz onlar da gelip sizin yaşam alanınızda var olmaya çalışırlar. Milyonlarca bakteri ve virüs şu an bu çöp yığınları içerisinde. Yaz ayında endüstriyel tarımsal sulama sonucunda tonlarca kimyasal ilacın da bu gölete ekleneceğini biliyoruz. Gölet etrafında yeni kurulan, kurulumu devam eden yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar başta olmak üzere beş kentte yaşayan insanlar ve diğer tüm canlılar büyük bir tehlike altındalar. Elbette ki ilk günkü çağrımızı devam ettiriyoruz. Baraj kapaklarının açılıp göletin kontrollü bir şekilde boşaltılması gerekiyor. Şu an acil olan durum bu çöp yığınlarının bir an önce toplanması ve geri dönüştürülmesi,” diye konuştu. (BATMAN)